Desarticularon una banda narco que se dedicaba a introducir drogas a una cárcel de Córdoba

Operaba en el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco. Los allanamientos se realizaron en esa ciudad y en Morteros. Hay tres detenidos. Secuestraron cocaína, dinero y motos

Con distintos allanamientos desarticularon una
Con distintos allanamientos desarticularon una banda narco que introducía drogas en el penal de San Francisco, Córdoba (FPA)

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante un procedimiento que permitió desmantelar una banda que introducía cocaína en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco para su venta dentro de la cárcel.

Durante las actuaciones ordenadas por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, efectivos de la FPA concretaron cinco allanamientos en el departamento San Justo. Las intervenciones se desplegaron en tres domicilios de las ciudades de San Francisco y Morteros, además de registros en dos celdas del Establecimiento Penitenciario N° 7.

En la vía pública, una pareja fue detenida en calle Mendoza al 100, en el barrio Sarmiento de San Francisco, mientras que una mujer de 31 años fue aprehendida en calle Almirante Brown s/n, en Morteros.

Estas detenciones se realizaron en simultáneo con allanamientos en las viviendas de la calle Catamarca al 2000 (San Francisco) y Güemes al 500 (Morteros). La coordinación permitió reducir los tiempos de reacción y evitar alertas entre los miembros de la organización.

La hipótesis investigada es que los detenidos actuaban como nexos entre proveedores externos y reclusos, facilitando la circulación de los estupefacientes en el interior del penal.

Uno de los aspectos destacados del operativo fue el secuestro de 136 dosis de cocaína, una de marihuana, $403.000 en efectivo, una balanza digital, tres motocicletas y otros elementos vinculados a la causa.

Los tres adultos detenidos permanecen a disposición de la justicia bajo cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El Establecimiento Penitenciario N°7 de
El Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco, Córdoba

Quiso ingresar cocaína a una cárcel de Córdoba

El día de ayer, se conoció la noticia de la detención de una mujer que fue descubierta cuando intentaba ingresar cocaína a la cárcel de Villa María, provincia de Córdoba. Llevaba 10 envoltorios con la droga ocultos dentro de las suelas de sus zapatillas. El hecho ocurrió en el marco de las visitas habituales al Establecimiento Penitenciario N° 5. El ingreso de la visitante al penal se produjo bajo las medidas de control reglamentarias, que incluyen el paso obligatorio por un body scanner.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoceTV, durante la inspección, el personal del Servicio Penitenciario identificó anomalías en el calzado de la mujer, situación que motivó una revisión más exhaustiva. Al retirar las zapatillas y examinarlas, los oficiales encontraron 10 envoltorios de nylon, cada uno de ellos relleno con una sustancia de color blanco, compatible con clorhidrato de cocaína, motivo por el que se dio intervención inmediata a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que ahora tomó intervención en la investigación.

De esta manera, el personal especializado realizó tareas de verificación in situ, seguido del secuestro formal de la droga encontrada. La FPA procedió a trasladar tanto la sustancia incautada como la documentación correspondiente a la sede judicial, donde se inició una investigación para analizar la trazabilidad de la droga y las posibles conexiones con internos o terceros vinculados al penal.

La semana anterior, un interno del mismo establecimiento intentó esconder marihuana en su calzado tras el lanzamiento de un paquete desde el exterior del predio por parte de dos personas. El personal de seguridad secuestró la sustancia y activó una investigación bajo la sospecha de colaboración entre reclusos y posibles proveedores externos.

