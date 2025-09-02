Entró en vigencia el nuevo protocolo para la recolección de muestras biológicas en la escena del hecho

La medida se publicó este martes en el Boletín Oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, oficializó con la publicación de la Resolución 1061/2025 en el Boletín Oficial la implementación de un protocolo específico para la obtención de muestras biológicas en el lugar del hecho, destinado a determinaciones genéticas en investigaciones judiciales.

La medida, que entró en vigencia este martes tras su publicación, será de cumplimiento obligatorio para todas las fuerzas policiales y de seguridad federales bajo la órbita del ministerio.

La resolución responde a la necesidad de actualizar y estandarizar los procedimientos de recolección, conservación y remisión de muestras de ADN y otros indicios biológicos en escenas de delitos.

El nuevo protocolo complementa el “Protocolo de Actuación para la Investigación Científica en el Lugar del Hecho”, aprobado en 2021, y busca garantizar la validez jurídica y la eficacia probatoria del material genético recolectado.

Según lo dispuesto, el protocolo establece directrices técnicas detalladas para la toma, empaquetamiento, etiquetado y cadena de custodia de las muestras biológicas.

La normativa también incluye la aprobación de una planilla de cadena de custodia específica, que deberá ser utilizada para asegurar la trazabilidad y la integridad de las evidencias desde su recolección hasta su análisis en laboratorios acreditados.

La decisión se fundamenta en los avances de la genética forense y en la creciente importancia del análisis de ADN como herramienta probatoria en causas judiciales.

El Ministerio de Seguridad argumentó que el tratamiento de indicios biológicos requiere condiciones estrictas para evitar contaminaciones o manipulaciones que puedan afectar la validez de los resultados genéticos.

Además, destacó que la especificidad y el valor identificatorio del ADN resultan fundamentales para la reconstrucción de hechos, la individualización de presuntos autores, la desvinculación de personas ajenas a los delitos, la búsqueda de personas extraviadas y el esclarecimiento de delitos complejos.

El protocolo fue elaborado en cumplimiento de la Ley 26.879, que exige la creación de procedimientos que garanticen la cadena de custodia del material y los datos genéticos en investigaciones judiciales.

La resolución instruye a los jefes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal a adecuar sus normativas internas a las nuevas disposiciones.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad invitó a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos del protocolo, a través del Consejo de Seguridad Interior.