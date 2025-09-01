Horror en Misiones: obligó a su hijastro de 5 años a sentarse en un ladrillo caliente porque lo vio en un video

La Policía de Misiones detuvo este domingo en la localidad de San Vicente a un hombre de 23 años acusado de provocarle quemaduras graves a su hijastro de 5 años. La madre del nene también es investigada, ya que el chico hace 15 días que arrastraba esa afección luego de que su padrastro lo obligara a sentarse en un ladrillo caliente para paliar sus problemas urinarios porque así lo había visto en un video de redes sociales.

La intervención policial se inició luego de un llamado telefónico anónimo que alertó a la Comisaría de la Mujer sobre una situación de maltrato infantil.

Al arribar al domicilio, los policías constataron que el pequeño presentaba lesiones compatibles con quemaduras. La madre del niño, de 24 años, relató que su concubino lo había obligado a sentarse sobre un ladrillo caliente siguiendo supuestas “indicaciones de un video de Internet”, con el argumento de que así se solucionaría un problema urinario.

La Policía pudo establecer que el hecho había ocurrido hace unos 15 días y que el menor no había recibido atención médica desde entonces, explicaron fuentes policiales.

Ante tal situación, el niño fue trasladado de inmediato al hospital local, donde confirmaron que presentaba “quemaduras graves en muslos y glúteos con infección”. Por lo que, los médicos dispusieron su derivación al Instituto del Quemado en Posadas.

Finalmente, el acusado quedó detenido por disposición del magistrado interviniente. A la par, se dio intervención a la Defensoría Oficial, a cargo de Margarita Inés Linder, y al área de Niñez, Adolescencia y Familia de San Vicente, quienes tomarán las medidas correspondientes en resguardo del menor.

Murió un bebé y detuvieron a su padre por homicidio

Un bebé de un mes y siete días llegó sin vida al hospital “Natalio Brud” de la ciudad de Centenario, en Neuquén. Los padres de la criatura contaron que se les cayó de madrugada y que luego notaron que tenía dificultades respiratorias. La Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, a cargo del fiscal Andrés Azar, sospechó de los dichos de la pareja y la autopsia determinó que la víctima había fallecido golpeado. Ante esto, este sábado el papá del chiquito, de 32 años, quedó detenido.

“Este lunes, alrededor de las 13, el fiscal Azar le va a formular cargos por el delito de homicidio agravado. El bebé tiene múltiples traumatismos, según el informe preliminar de autopsia”, explicaron fuentes judiciales a Infobae.

Todo comenzó este sábado al mediodía, cuando la Policía provincial y el SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) respondieron a un llamado de alerta de la calle Olmos, en el barrio de Nueva España.

Al llegar, las autoridades se encontraron con un bebé que sufría un paro cardiorrespiratorio y, ante ello, dispusieron su inmediato traslado al hospital Centenario, donde falleció minutos después de su ingreso a la guardia.

Los profesionales que atendieron al niño en el hospital advirtieron que el cuerpo tenía signos de violencia, por lo que dieron aviso a las autoridades, como indica el protocolo. El fiscal Azar dispuso que el padre del bebé fuera demorado mientras se realizaban las investigaciones del caso.

La situación del hombre cambió cuando llegó a manos del fiscal el resultado preliminar de la autopsia: los forenses notaron que había sufrido múltiples golpes. Azar sospecha que se trató de un homicidio y por eso dejó detenido al progenitor de la víctima.