Emerenciano Sena comenzó una huelga de hambre para reclamar celulares y poder votar

Emerenciano Sena, uno de los principales imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski (Facebook)

Emerenciano Sena, actualmente imputado en la causa que investiga el crimen de Cecilia Strzyzowski en Chaco, inició una huelga de hambre junto a otros presos, desde el complejo penitenciario donde están alojados tanto él como su hijo, César. El ex suegro de la mujer de 28 años, cuya crimen ocurrió a comienzos de junio de 2023, reclamó celulares y poder ejercer sus derechos políticos, incluido poder votar.

El pedido trascendió a través de un audio en donde se lo escuchó contar los motivos por el cual comenzó esta medida. De acuerdo con lo que pudo confirmar el portal de noticias Norte, el ex puntero hizo hincapié en las restricciones que, a su entender, afectan las comunicaciones con sus familiares, la falta de acceso a teléfonos móviles y la vulneración de derechos fundamentales que, según argumenta, corresponde respetar a todo procesado.

“A las 19 se presentó formalmente el escrito de huelga”, sostiene la grabación proveniente desde el penal. Y continúa: “Un interno tiene a su señora enferma y no puede comunicarse. Hoy hay sistemas avanzados en todo el mundo, y nos quitan el derecho a hablar con nuestros seres queridos”, alega.

La situación también involucró un reclamo explícito respecto a la participación electoral de las personas privadas de libertad que no han sido condenadas, sino que permanecen bajo proceso judicial. El hombre resaltó que los derechos políticos de los procesados permanecen vigentes y enfatizó la relevancia de respetar la posibilidad de votar. En esa línea, señaló: “Nosotros somos procesados, no perdimos derechos políticos. ¿Por qué nos quitan el derecho a votar, a opinar, a pensar o a comunicarnos?”.

CésarSena, junto a su padre

Esta no es la primera vez que un integrante del clan Senna lleva a cabo una huelga. A pocos días de haberse conocido la desaparición física de Cecilia, quien era su pareja y principal acusado, Cesar Senna, inició un reclamo desde su celda en el Complejo Penitenciario Villa Barberán de Resistencia. El motivo que llevó al hijo de Emerenciano y Marcela Acuña a comenzar este reclamo quedó documentado en un memorando firmado por el Jefe Subalcaide del complejo, Diego José López. Este documento, que ya es parte del expediente judicial y al que accedió Infobae, detalló que la ex pareja de Strzyzowski tomó la decisión después de que le negaran “el ingreso de una cocina tipo anafe y una pava eléctrica”.

La negativa provino de Jorge Cáceres Olivera, titular del Equipo Fiscal Especial (EFE) encargado de la investigación. El escrito consigna: “Luego de poner en su conocimiento la petición del interno en cuestión, el fiscal no autorizó el ingreso de dichos elementos, aduciendo que se realicen las diligencias de rigor que diere lugar y se proceda al control sanitario correspondiente”.

Incluso semanas anteriores a la huelga de la ex pareja, Acuña optó por mantener una dieta líquida durante casi 30 días después de que rechazaran la prisión domiciliaria solicitada para su esposo.

César Sena está acusado de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres serán juzgados como partícipes primarios. Por otro lado, los otros cuatro imputados enfrentan cargos por encubrimiento agravado, en un juicio que comenzará el 28 de octubre a las 7 de la mañana y durará hasta el 20 de noviembre, según informó Diario Chaco.

El equipo fiscal estará compuesto por Juan Martín Bogado (Cámara Nº2), Nelia Yael Velázquez (Investigación Penal Nº5) y Jorge Omar Cáceres Olivera (Investigación Nº4). La querella incluye a Sergio Gustavo Briend (por la madre de Cecilia, Gloria Romero), Sonia Valenzuela (Subsecretaría de Género y Diversidad), y los abogados Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez y Sofía Elena Puente. La defensa estará a cargo de la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.