Revelaron un presunto vínculo comercial entre la chofer de aplicación asesinada en La Matanza y su supuesto homicida

Los investigadores avanzan en la reconstrucción del vínculo entre la joven y el supuesto agresor

Poco después de que trascendiera que el presunto acusado de haber asesinado a Rosa Candela Santa María (24), la chofer de aplicación que había sido encontrada muerta de un disparo en su auto en La Matanza, un testigo contó que la víctima también se habría dedicado a la venta de municiones. Incluso, aseguró que la había conocido por recomendación del sospechoso.

Según revelaron fuentes oficiales del caso a Infobae, el testimonio fue brindado por S. G., un joven de 21 años que días atrás había cerrado una venta con Santa María. Específicamente, aseguró haberse reunido con ella el 28 de agosto para comprarle dos cajas de municiones calibre 9 mm.

A raíz de esto, el testigo aportó un comprobante de la transferencia que había realizado por los proyectiles. En total abonó $140.000, los cuales habían sido enviados hacia una cuenta en una billetera virtual que estaba a nombre de la madre de la víctima.

Luego de que fuera consultado sobre cómo había conocido a la joven, S. G. señaló que el presunto acusado, identificado como L. R. A., se la habría presentado. Asimismo, indicó que el joven de 20 años le habría dicho que era familiar de ella.

La víctima fue encontrada en su auto con un disparo en la cabeza

Hasta el momento, la supuesta relación familiar entre Santa María y el acusado no fue comprobada. De hecho, el círculo familiar de la joven afirmó que lo habían identificado y se refirieron a él como “alguien conocido”, más no como parte de la familia.

“Lo tenemos identificado y le pasamos la información a la policía. Le robó el celular y la mató. Seguro le robó plata. Es un fisura. Son todos fisuras”, mencionó un primo de la conductora, tras plantear la posibilidad de que la hubieran engañado a través de alguna de las aplicaciones de viajes que utilizaba para trabajar.

La teoría fue derribada más tarde por los investigadores al comprobarse que la joven había dejado de trabajar en la aplicación antes de dirigirse a Coronel Ramos y La Bastilla, en la localidad de González Catán. No obstante, aún quedaría pendiente confirmar el lazo entre Santa María y L. R. A.

Luego de que otros testimonios arrojaran el dato de que el acusado había puesto a la venta una pistola marca Taurus PT809E, serie TIR-311531, en una publicación de Instagram, surgió una nueva línea investigativa que apuntaría a que este podría haberse contactado con la joven para comprarle municiones.

La joven fue asesinada el sábado a la madrugada

La hipótesis cobraría mayo fuerza al confirmarse que en el interior del Fiat Cronos de Candela había una caja de municiones. Estas eran compatibles para el tipo de arma que poseía el joven, la cual fue secuestrada durante el operativo cerrojo que se montó en Virrey del Pino para capturar al acusado.

A pesar de estos datos, el fiscal a cargo de la investigación, Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, continuará con el cotejo y relevo de información. Las pericias en la escena del crimen fueron designadas a la Policía Federal Argentina (PFA).

El episodio provocó una rápida reacción de los allegados de Candela. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la joven era “familiera, de muchos amigos y trabajadora”, características resaltadas por su círculo íntimo y recogidas en redes sociales.

Esto generó un corte sobre Ruta 3, donde los manifestantes exigieron justicia y la captura de R.A.L., identificado como el principal sospechoso. Durante la protesta, se difundieron imágenes del presunto victimario a través de plataformas sociales.

Además, contaron que la joven había adquirido recientemente el vehículo donde fue encontrada y que continuaba pagándolo en cuotas. Para reunir el dinero necesario, decidió incorporar traslados con aplicaciones de viajes a su rutina laboral. “El auto era de ella, lo terminó de comprar hace poco, y por eso hizo viajes para poder pagarlo”, relató su primo.

En las redes sociales de Candela mostraban sus intereses personales. Era aficionada a las motos y seguidora de Boca Juniors. Tras conocerse la noticia, los usuarios le dedicaron mensajes de despedida y recordaron su compromiso con la familia y el trabajo.