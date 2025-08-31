Crimen y Justicia

Por 50 balas: investigan por contrabando a un ex diputado neuquino en Chile

Se trata de Edgardo Daniel Della Gaspera, vinculado al Movimiento Popular Neuquino y allegado al ex gobernador Omar Gutiérrez. Los carabineros lo descubrieron en el complejo fronterizo Pino Hachado

Guardar
Edgardo Della Gáspera, el ex
Edgardo Della Gáspera, el ex diputado en problemas con la Justicia de Chile (Foto: Infolosandes)

Un operativo de rutina en el Complejo Fronterizo Pino Hachado terminó con la incautación de municiones que eran transportadas por el ex diputado neuquino Edgardo Daniel Della Gáspera, vinculado al Movimiento Popular Neuquino y allegado al ex gobernador Omar Gutiérrez. Es investigado por los Carabineros por el delito de contrabando.

El hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 9, cuando personal de Aduanas de Chile inspeccionó un vehículo Toyota Hilux color plomo proveniente de Neuquén y conducido por el ex legislador Della Gáspera de 51 años y que actualmente no ocupa un cargo político, pero, según su perfil de LinkedIn, es presidente de la Sociedad Rural del noroeste neuquino.

Según consta en el acta oficial, a la que tuvo acceso Infobae, al ser consultado por los Carabineros del Control del Paso Fronterizo Pino Hachado antes de la revisión, los ocupantes del vehículo declararon no portar mercancías fuera del equipaje de viaje.

Incluso, en la declaración jurada presentada ante la Aduana chilena, ratificaron que no llevaban artículos adicionales. Sin embargo, durante la inspección, los funcionarios encontraron en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor una caja con cincuenta cartuchos sin percutar marca Orbea y calibre .22 largo rifle.

El acta de incautación de
El acta de incautación de las 50 balas

Según el documento oficial, el propio Della Gáspera reconoció el hallazgo, manifestó asumir la responsabilidad por los hechos y aceptó estar consciente de la infracción. Pese a ello, las autoridades procedieron a denunciarlo por contrabando, conforme al artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero y la Ley 17.798 de Armas y Explosivos.

Por orden de la fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal, la munición fue entregada a Carabineros de Chile bajo cadena de custodia.

De esta manera, un control fronterizo rutinario derivó en la apertura de un proceso judicial contra el ex diputado neuquino por el ingreso no declarado de balas al territorio chileno.

Con domicilio en la estancia La Marita de la localidad neuquina de Loncopué, Della Gáspera fue diputado provincial entre los años 2012 y 2015 y coincidió con el segundo mandato de Jorge Sapag. Luego, un año después ocupó la banca que dejó el fallecido Luis Sapag.

El ex diputado y el cóndor

La imagen del ex legislador
La imagen del ex legislador y el cóndor rescatado

En 2017, Della Gáspera se viralizó con un video de un cóndor acercándosele y mostrando el vínculo entre el ave y quien le había salvado la vida. Las imágenes generaron gran repercusión al mostrar a “Condorito”, como se lo bautizó, interactuando en una estancia del paraje cordillerano de Loncopué.

Della Gáspera había rescatado al cóndor cuando aún era pichón. El ave había caído de su nido, se encontraba herida y fue atendida por Della Gaspera, quien se encargó de alimentarla y facilitar su recuperación colocando trozos de carne en el campo para estimular su instinto de búsqueda de comida.

“Un día de marzo apareció acá solo y con una patita lastimada. Lo estuvimos curando de una lesión que no parecía ser grave y desde ese día se me acerca cada vez que lo llamo. Cuando me contacté con la gente de Fauna me dijeron que era un pichón macho que creen que nació en octubre del año pasado y que aparentemente había perdido contacto con sus padres”, había explicado por 2017 el ex legislador al portal relató al diario La Mañana de Neuquén.

Según contó Della Gaspera por entonces, su estancia se ubica en un área donde los cóndores conviven de manera natural y no era la primera vez que debía socorrer a un ejemplar de la especie. Para ese entonces ya habían rescatado a cuatro cóndores, que luego fueron liberados con la intervención de autoridades nacionales y provinciales dedicadas a la conservación de fauna.

Temas Relacionados

Edgardo Della GasperaMovimiento Popular NeuquinoChilecontrabandoNeuquénúltimas noticias

Últimas Noticias

El misterioso posteo del acusado del crimen de la chofer en La Matanza y una inquietante hipótesis

Rodrigo López se habría pegado un tiro con la misma arma con la que mató a Candela Santa María en González Catán. Fue cuando la Policía estaba por detenerlo

El misterioso posteo del acusado

Desbarataron una banda dedicada al robo de ruedas en la Ciudad de Buenos Aires: hay 4 detenidos, uno de ellos menor de edad

Fueron apresados en Villa Soldati, acusados de robar ruedas en Boedo. Circulaban en un Volkswagen Gol Trend negro, el mismo vehículo con el que ya habían sido detenidos en mayo por un hecho similar en Villa Devoto

Desbarataron una banda dedicada al

Presunto asesino serial: qué se sabe a un mes del hallazgo de la casa del horror en Jujuy

Matías Jurado permanece detenido por los crímenes de, al menos, dos personas. Sigue la identificación de restos

Presunto asesino serial: qué se

Condenaron a perpetua a cuatro acusados del crimen de “Popito” Zalazar, el preso baleado en venganza de Los Monos

Los acusados fueron señalados como coautores del hecho. Meses antes, Cristián Nicolás “Pupito” Avalle admitió haber instigado el homicidio de Zalazar y otros 26 casos más

Condenaron a perpetua a cuatro

Detuvieron a hombre acusado de haber estado involucrado en el crimen del narco César “Oreja” Martínez

La víctima cumplía un régimen de prisión domiciliaria, cuando fue asesinado a disparos en noviembre de 2023

Detuvieron a hombre acusado de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo prevenir la muerte súbita

Cómo prevenir la muerte súbita en adolescentes: la importancia del diagnóstico y los controles médicos

Críticas de la Iglesia por “el recorte de los aportes a los centros de prevención y recuperación de adictos”

De vestidos etéreos a transparencias: los hitos del encuentro que reunió a referentes de la moda argentina

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “El dólar no está atrasado”

Alerta global por la prevalencia de la anemia en mujeres: cuáles son los síntomas clave

INFOBAE AMÉRICA
La ONU confirmó que los

La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

Ucrania intensificó su ofensiva contra la infraestructura militar rusa y destruyó varios “objetivos de valor” en Crimea

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

TELESHOW
Juana Viale apostó por un

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”

Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates

El provocativo comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara: “No laburó nunca”

Emanuel Ortega habló del calvario que vivió Julieta Prandi con su exmarido: “Yo no terminaba de salir de mi asombro”