‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra extrema de bandas narco que en menos de un año dejó 11 muertos

Se hicieron 19 allanamientos que culminaron con la detención de 10 sospechosos, entre los que está el primero y segundo de una de las organizaciones criminales

Los diez detenidos en los 19 allanamientos

Una decena de detenidos en 19 allanamientos realizados por la Policía Federal fue el punto crucial de la causa que investiga la disputa entre la organización narcocriminal liderada por G.A.M., alias “Carita” y que fue apresado en las últimas horas, y la de K.H.V.A., conocido como “El Peruano Marvin”, que marcó un período de extrema violencia en el sur del conurbano bonaerense.

Entre febrero de 2024 y enero de este año, ambas facciones se enfrentaron por el control territorial de la venta de drogas en localidades de Malvinas Argentinas, Burzaco, Adrogué, Longchamps, Glew y Llavallol.

En ese lapso, los ataques armados dejaron un saldo de 11 homicidios y dos ataques a tiros que dejaron gravemente a dos heridos, en un contexto de ajuste de cuentas y sicariatos.

La investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo de Leonardo Esteban Kaszewski, tuvo su punto de partida en el asesinato de Jorge Adrián Olivera, ocurrido en febrero de 2024 en el partido de Almirante Brown.

A partir de ese hecho, se confirmaron otros crímenes con características similares, lo que llevó a los investigadores a establecer la existencia de una disputa directa entre las dos bandas.

Con el avance de la pesquisa, se detectaron patrones comunes en los ataques: la modalidad de ejecución, los nombres de los involucrados y la motivación por el negocio de la droga.

El listado de víctimas refleja la magnitud del enfrentamiento. En mayo de 2024 fueron asesinados Facundo Lasalle y Daniel Alejandro Aníbal Ríos, mientras que Diego Cubillas resultó herido de gravedad. En junio mataron a David Man; en agosto, a Carlos Alberto Rodríguez; y en octubre, a Ángel Iván Lizarro. En noviembre se dieron los crímenes de Sergio Hernán Cáceres y Primo Florencio Gauto Morinigo.

Ya en enero de este año, los ataques alcanzaron a Leandro Joaquín Marra, herido gravemente, y a Javier David Selis, Johan Valentín Gudiño Lagache y Estefanía Milagros Gómez, todos asesinados.

Con este escenario, el fiscal Kaszewski dispuso una serie de medidas y, en base a las pruebas reunidas, este viernes se llevaron a cabo 19 allanamientos simultáneos en domicilios de Longchamps, Glew, Malvinas Argentinas, Llavallol y Burzaco.

Los operativos contaron con un despliegue de más de cincuenta policías de la Federal, apoyados por 54 móviles no identificables, grupos de irrupción, seis unidades de contención, un dron con operador, sistemas de control y una ambulancia.

El procedimiento concluyó con la detención de 10 sospechosos, entre ellos el propio “Carita”, líder de la banda, y su lugarteniente V.J.M., alias “El viejo Melli”.

La lista de arrestados se completó con otros nueves sospechosos apresados, siete hombres y dos mujeres. Todos quedaron acusados de distintos delitos: asociación ilícita agravada, homicidio, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de municiones, encubrimiento e infracción a la ley de desarmaderos.

Durante los allanamientos se secuestraron 3,5 kilos de marihuana, 100 municiones calibre 9 milímetros, .40 Smith & Wesson y .38; 20 teléfonos celulares y una gran cantidad de autopartes de diferentes marcas y modelos sin numeración registral y valuadas en aproximadamente 10 millones de pesos.

¿Les avisaron?

El propio fiscal Kaszewski estuvo presente en algunos de los domicilios y registró testimonios de vecinos que aseguraron haber visto, la tarde anterior, móviles de comisarías locales en las mismas direcciones allanadas.

Según los relatos de fuentes del caso, personal policial habría advertido a vendedores de drogas “que se vayan”. Esa situación quedó asentada en las actas de procedimiento y motivó que el fiscal señalara la posibilidad de una filtración de información desde el Poder Judicial, motivo por el cual decidió no solicitar nuevos allanamientos de urgencia.

Tras las detenciones, los imputados fueron alojados en la División Alcaidías y puestos a disposición del magistrado interventor.

