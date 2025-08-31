Detuvieron a dos adolescentes de 16 y 17 años por la violenta entradera al organizador de la Derecha Fest

Detuvieron a los últimos dos sospechosos por la entradera al organizador de la Derecha Fest

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron detenidos esta semana como parte de la causa por la violenta entradera al organizador de la Derecha Fest y fundador de la editorial Hojas del Sur, Armando Andrés Mego, en una casa de Villa Pueyrredón. Ambos quedaron alojados en un instituto para menores.

Según detallaron fuentes del caso a Infobae, estos dos últimos acusados fueron capturados por la Policía de la Ciudad en dos allanamientos, uno en un domicilio del barrio porteño Villa Devoto y otro en una vivienda de Villa Lynch, en el partido bonaerense de San Martín. Los investigadores llegaron hasta allí tras un extenso trabajo de análisis de cámaras de seguridad, datos obtenidos en campo y rastreo de objetos robados.

Andrés Mego, la víctima de la violenta entradera

Durante los procedimientos, además, los agentes secuestraron varios teléfonos celulares, distintas prendas de vestir similares a los que usaron los asaltantes y otros elementos de interés para el expediente.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Nacional de Menores N°6, conducido por el juez Carlos Cociancich. Participaron personal del DOEM, brigadas especiales y otras áreas de apoyo de la fuerza porteña. Se utilizaron drones y cámaras infrarrojas.

La captura de estos dos adolescentes se suma a las de otros dos jóvenes de 17 años que ya habían sido arrestados el 28 de julio durante tres allanamientos simultáneos en el conurbano bonaerense.

La entradera ocurrió en la madrugada del 16 de julio. Al momento del hecho, Mego se encontraba descansando en su vivienda junto a su hija cuando irrumpieron cuatro jóvenes encapuchados.

La propia víctima relató la noche de terror en sus redes sociales. Al ingresar, los agresores quisieron amedrentarlo con amenazas y golpes para que supuestamente entregara dinero y objetos de valor. En medio de ello, además, uno de los asaltantes inmovilizó a la hija del dueño de casa en su habitación.

“Me pusieron de rodillas, con una bolsa de consorcio en la cara para asfixiarme. Con una soga me apretaron el cuello. Y ahí, de rodillas, recibí el último golpe: una mancuerna de 10 kilos directo a la cabeza”, contó Mego.

La víctima aclaró que, a diferencia de algunas versiones trascendidas, ni él ni su hija fueron secuestrados y que no le robaron computadoras personales ni dispositivos electrónicos, salvo el auto familiar que abandonaron a las pocas horas.

“No secuestraron a mi hija, reitero: no secuestraron a mi hija. No me robaron nada, salvo el auto que se llevaron al irse y abandonaron a las pocas horas”, subrayó.

También negó que el objetivo principal del asalto haya sido económico. “Les ofrecí dinero, no les interesó. Les ofrecí llevarse las Mac, tampoco. Solo quisieron matarme”, insistió.

Los delincuentes finalmente se dieron a la fuga llevándose el auto familiar, un Volkswagen Virtus blanco, además de perfumes y otros objetos reconocidos más tarde.

Después de que escaparon, la hija del editor salió de su cuarto y asistió a su padre, que se encontraba en el piso después de la golpiza. “Fue ella quien me despertó”, contó Mego sobre ese momento.

Los asaltantes habían destruido los teléfonos celulares, por lo que la familia debió recurrir a los vecinos para pedir ayuda y dar aviso a la policía y a una ambulancia. Mego terminó con varias costillas fracturadas, dientes rotos y heridas cortantes en la cabeza. Fue hospitalizado inmediatamente.

Los ladrones abandonaron el vehículo en Vicente López pocas horas después. El relato de las víctimas y las cámaras serían claves para ubicarlos y detenerlos.

Entre los objetos secuestrados en los distintos allanamientos hubo perfumes, billeteras, guantes, camperas y prendas deportivas. Todos estos elementos fueron reconocidos por la víctima como propios y sumados como pruebas a la causa.