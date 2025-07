Asaltaron en su casa al organizador de la Derecha Fest: hay dos menores detenidos

Andrés Mego (Instagram)

El organizar de la Derecha Fest y fundador de la editorial Hojas del Sur fue asaltado en su casa del barrio porteño de Villa Pueyrredón por tres delincuentes. Tras una investigación, fueron detenidos dos menores de 17 años acusados de estar involucrados en el hecho.

Si bien la entradera se conoció en las últimas horas, ocurrió durante la madrugada del 16 de julio. La víctima es Armando Andrés Mego, fundador y director de la mencionada editorial y uno de los organizadores del “Derecha Fest”, el multitudinario evento libertario en Córdoba que tuvo al presidente Javier Milei como protagonista el martes pasado.

Aquella noche, el hombre, de 53 años, dormía en su domicilio cuando fue sorprendido por tres sospechosos que ingresaron sin violentar ningún acceso de la vivienda, comentaron fuentes del caso a Infobae.

E indicaron que los ladrones revisaron los ambientes mientras amedrentaban al dueño de casa y escaparon llevándose una computadora portátil y un auto Volkswagen Virtus blanco, al que le quitaron el rastreo satelital. Tanto la víctima como su familia resultaron ilesos.

Mego junto a Javier Milei y el organizador y co-fundador de Gaucho Estudio, Alex Benglenok

Tras la denuncia, intervino la Policía de la Ciudad, en una causa que quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N°29, con intervención del fiscal Lucio Herrera.

Los investigadores analizaron imágenes de cámaras públicas ubicadas sobre las avenidas Albarellos y Nazca y fue así que se identificó a dos sospechosos.

Con esa información, se hicieron tres allanamientos en diferentes propiedades del conurbano bonaerense, puntualmente en las localidades de Villa Raffo y Villa Lynch, ubicadas en los partidos de Tres de Febrero y General San Martín.

En los procedimientos detuvieron a dos adolescentes de 17 años, ambos sin antecedentes previos. En uno de los casos, uno de los menores intentó escapar por los techos, aunque fue reducido por el personal policial.

Además, se secuestraron dos celulares, una billetera, perfumes que serían de la víctima y prendas que habrían utilizado durante el robo. Por otra parte, el Volkswagen Virtus fue hallado en el partido de Vicente López por la Policía Bonaerense.

Quién es Andrés Mego

Andrés Mego, el fundador de Hojas del Sur y organizador de la Derecha Fest

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, hace más de 13 años que fundó la editorial Hojas del Sur, la cual se autocaracteriza por difundir “libros necesarios para tiempos urgentes”, es decir, para ayudar a los lectores a abrir los ojos y que “no sean devorados por el sistema”.

Este principio llevó al empresario a apoyar a la batalla cultural que promueve Javier Milei desde su irrupción en el ámbito político. A raíz de esto, puso a disposición las herramientas para difundir las ideas libertarias por medio de su catálogo.

De hecho, entre la lista de autores destacados que han optado por publicar en Hojas del Sur se encuentran Agustín Laje y Nicolás Márquez, quienes son reconocidos en el espacio libertario como dos de los pensadores claves para entender el bagaje que propone el presidente.

“La batalla cultural no se gana con consignas. Se gana con ideas claras, argumentos sólidos y formación constante”, destacaron desde las redes sociales de la editorial al remarcar: “Hoy más que nunca, formarse no es opcional. Y para eso necesitas herramientas”. Asimismo, apuntaron que “estos libros no son solo lecturas. Son armas. Te ayudan a entender, responder y actuar”.

Mego junto a los organizadores y oradores de la Derecha Fest 2025

Conforme a este compromiso que asumió, en 2024 estuvo a cargo de organizar la primera edición de la Derecha Fest, la cual nació con la intención de ser “el evento más anti zurdo del mundo” y que brinda una plataforma para difundir la batalla cultural por medio de la exposición de referentes.

Fue así como el pasado 22 de julio, la jornada se celebró en Córdoba y contó con la participación especial de Javier Milei, quien fue el encargado de hacer el broche de oro del panel titulado como “La construcción del milagro”.

Además de Laje y Márquez, entre el resto de los expositores convocados estuvieron los otros referentes libertarios como Diego Recalde, Javier Negre, el Gordo Dan, Alex Bruesewitz, Gabriel Ballerini, Rigoberto Hidalgo y Evelin Barroso.

