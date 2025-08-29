Crimen y Justicia

Amenazó a un vecino en La Plata tras una pelea, allanaron su casa y encontraron un arsenal de armas

En el operativo de la casa de la calle 489 entre 198 y 202, la Policía encontró 15 armas, entre pistolas, escopetas y gran cantidad de municiones, incluida una ballesta

El arsenal encontrado en una
El arsenal encontrado en una casa de la localidad de Abasto en La Plata(El Bonaerense)

Un hombre de 61 años fue imputado en La Plata luego de que la Policía allanara su domicilio en la localidad de Abasto y encontrara un arsenal compuesto por al menos quince armas de fuego, una ballesta y una gran cantidad de municiones.

El caso comenzó con una tensa discusión entre dos vecinos por sus mascotas. Todo se salió de control en cuestión de segundos. Según la denuncia, uno de ellos amenazó al otro exhibiendo un arma de fuego. La situación escaló rápidamente y motivó la intervención policial después de que la víctima radicara la denuncia oficial.

A partir de la presentación, ordenaron un allanamiento en la vivienda del agresor, ubicada en la calle 489, entre 198 y 202. En el lugar, las autoridades descubrieron un arsenal que incluía pistolas, escopetas y numerosos cartuchos.

Uno de los datos que llamó la atención de los efectivos y peritos a cargo fue el hallazgo de una ballesta, un tipo de arma que rara vez aparece en allanamientos realizados en el marco de este tipo de causas.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Bonaerense con intervención del área judicial competente en La Plata.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Bonaerense, se cree que la vivienda funcionaba como depósito improvisado para el almacenamiento de armas y proyectiles.

Ahora, la Unidad Funcional de Instrucción interviniente busca determinar la procedencia y eventual legalidad de cada pieza secuestrada, así como la existencia de registros habilitantes en poder del propietario.

Una ballesta hallada junto a
Una ballesta hallada junto a las demás armas de fuego en el allanamiento (El Bonaerense)

Iban a desmantelar un búnker narco y encontraron un arsenal en San Justo

Un operativo llevado a cabo el viernes pasado por efectivos de la Policía Federal Argentina en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza, cuyo objetivo central era desmantelar un búnker narco dedicado a la producción y venta de drogas sintéticas, derivó en el hallazgo de un impactante arsenal de armas de guerra.

Según comunicaron fuentes policiales a Infobae, la intervención policial se activó tras una investigación que se extendió cerca de un año y utilizó avanzados recursos tecnológicos para desarticular la estructura criminal. La causa, encabezada por el fiscal Fernando Amador López —titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática en Estupefacientes del Departamento Judicial La Matanza—, se inició a partir de una denuncia anónima recibida por la Justicia.

Consumadas las diversas tareas investigativas, los detectives detectaron que la organización delictiva se dedicaba la producción y distribución de drogas de síntesis, entre las que figuraban 2-CB (TUSI), ketamina, MDMA (éxtasis), anfetaminas, hongos alucinógenos y cogollos de marihuana. La investigación logró documentar con filmaciones y fotografías las principales transacciones de las sustancias.

Durante el allanamiento en un domicilio ubicado en el centro de la localidad de San Justo, los agentes sorprendieron al principal imputado, identificado como S.M.O., de 40 años, en plena elaboración de las drogas sintéticas e incautaron diversos elementos utilizados en la producción, junto con una importante cantidad de las sustancias mencionadas.

Fuentes del caso explicaron a este medio que los estupefacientes eran comercializados en distintos boliches de música electrónica del Conurbano bonaerense.

Al registrar la propiedad, los agentes se llevaron una sorpresa: hallaron una colección de armas de alto calibrem entre ellas una ametralladora calibre .45 ACP, un fusil a cerrojo calibre .308 WIN equipado con mira telescópica y silenciador, varias carabinas, escopetas y más de siete pistolas, además de un pistolón y una importante cantidad de municiones de distinto calibre.

discusiónvecinosmascotasallanamientoscasaarsenalLa Plata

