Crimen y Justicia

Cayó en Córdoba un veterinario que lideraba una banda narco y le regalaba droga a menores

El operativo se realizó en la localidad de Villa Cerro Azul. El profesional de noche se dedicaba al narcomenudeo en la zona

Guardar
El veterinario es detenido en
El veterinario es detenido en la localidad de Villa Cerro Azul (El Doce.tv)

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo en Villa Cerro Azul a un veterinario de 61 años, reconocido en la comunidad, acusado de liderar una red de narcomenudeo y de regalar estupefacientes a menores de edad.

El operativo, desplegado en una vivienda de calle Mendoza s/n, en el departamento Colón, expuso una doble vida que generó conmoción en la localidad serrana.

El procedimiento se centró en el domicilio particular del veterinario, donde la FPA secuestró 166 dosis de marihuana, ocho de cocaína, 30 semillas de cannabis sativa, una motocicleta y una serie de elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

Todo se dio en el marco de una investigación, coordinada por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, que buscaba establecer movimientos de venta y entrega de estupefacientes en la zona.

Además, durante las tareas investigativas, se conoció que el hombre habría entregado drogas sin contraprestación a adolescentes vecinos, práctica que agrava los cargos en su contra. Desde la sede judicial de Jesús María, los investigadores ahora trabajan sobre el universo de compradores y en la red de posibles cómplices o nexos.

Según informó el portal El Doce.tv, el detenido era reconocido por su labor profesional cotidiana y gozaba de cierta notoriedad en Villa Cerro Azul.

El traslado del detenido por
El traslado del detenido por parte de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Otro golpe al narcomenudeo en Córdoba

Una serie de allanamientos ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la provincia de Córdoba permitió descubrir y desbaratar tres puntos de venta de drogas. Las acciones culminaron con la detención de dos personas y el secuestro de drogas, dinero en efectivo y materiales vinculados a la causa.

El operativo se llevó a cabo el miércoles en las inmediaciones de un merendero comunitario, ubicado en el barrio Alberdi, de la localidad de Río Cuarto.

Las pesquisas de la FPA se concentraron en la calle Aníbal Ponce al 1000, donde lograron detectar el funcionamiento de tres centros de venta de sustancias prohibidas, operando casi en simultáneo. De acuerdo con la información del MPF, en total, se incautaron 328 dosis de cocaína, una suma de $195.720 en efectivo y otros elementos considerados de importancia para el desarrollo de la causa.

Durante el despliegue policial, dos adultos —un hombre y una mujer, identificados posteriormente como pareja— fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.

Las autoridades remarcaron que ambos cumplirían roles centrales en la organización, dedicados a la venta y distribución minorista de drogas.

En el lugar, los efectivos también secuestraron materiales de corte, balanzas digitales y teléfonos celulares, piezas que complementan las evidencias sobre la red desmantelada.

Toda la operación fue seguida en tiempo real por la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Río Cuarto, responsable de coordinar los pasos judiciales posteriores.

Los delitos que están bajo análisis incluyen tenencia y comercialización de estupefacientes agravada por su proximidad a establecimientos de atención infantil.

El fiscal interviniente evalúa la posible extensión de la red en otros puntos del barrio y no descarta nuevas detenciones a partir del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.

Temas Relacionados

veterinariodetenidodrogasmenoresCórdoba

Últimas Noticias

Robaron 19 mil dólares y 5 millones de pesos en una clínica de La Plata en cuestión de minutos

La Fiscalía investiga cómo el grupo de delincuentes accedió a la oficina y escapó con el botín sin dejar rastros ni activar alarmas

Robaron 19 mil dólares y

Mataron a tiros a un joven en Rosario y dos personas resultaron heridas en otra balacera horas antes

Un joven fue asesinado a tiros en Presidente Quintana y Crespo, mientras que otras dos personas fueron baleadas en Necochea al 3900 en el marco de dos hechos violentos que se sucedieron la ciudad en las últimas horas

Mataron a tiros a un

Vio acercarse a la Policía en Caballito y trató de escapar: tenía un posnet, tarjetas y documentos de otras personas

La sospechosa, una mujer trans de 37 años, quedó acusada por los delitos de estafa y apropiación indebida

Vio acercarse a la Policía

Secuestró, golpeó y quemó con ácido a su ex pareja en Rosario y ahora quedó preso

Leonardo Schiebel fue imputado este jueves por la tarde por haber mantenido cuatro días encerrada a la víctima para que nadie pudiera ver las lesiones que le había hecho en los brazos, las piernas y en la espalda. El juez le dio 90 días de prisión preventiva efectiva

Secuestró, golpeó y quemó con

Le extrajeron sangre a tres policías para hallar al quinto hombre que violó y mató a Natalia Melmann

Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo estuvieron presentes en la escena del femicidio

Le extrajeron sangre a tres
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron 19 mil dólares y

Robaron 19 mil dólares y 5 millones de pesos en una clínica de La Plata en cuestión de minutos

Mataron a tiros a un joven en Rosario y dos personas resultaron heridas en otra balacera horas antes

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

Noah Centineo sorprende con su transformación física para un nuevo papel en el cine: las claves de su rutina

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado llamó a

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

Brasil evalúa aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

Estados Unidos aprobó la venta de más de 3.000 misiles a Ucrania por 825 millones de dólares

De la abundancia a la escasez: cómo los orangutanes ajustan su dieta para sobrevivir

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

TELESHOW
La llamativa técnica que usa

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”

La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré