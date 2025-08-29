Cayó en Córdoba un veterinario que lideraba una banda narco y le regalaba droga a menores

El veterinario es detenido en la localidad de Villa Cerro Azul (El Doce.tv)

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo en Villa Cerro Azul a un veterinario de 61 años, reconocido en la comunidad, acusado de liderar una red de narcomenudeo y de regalar estupefacientes a menores de edad.

El operativo, desplegado en una vivienda de calle Mendoza s/n, en el departamento Colón, expuso una doble vida que generó conmoción en la localidad serrana.

El procedimiento se centró en el domicilio particular del veterinario, donde la FPA secuestró 166 dosis de marihuana, ocho de cocaína, 30 semillas de cannabis sativa, una motocicleta y una serie de elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

Todo se dio en el marco de una investigación, coordinada por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, que buscaba establecer movimientos de venta y entrega de estupefacientes en la zona.

Además, durante las tareas investigativas, se conoció que el hombre habría entregado drogas sin contraprestación a adolescentes vecinos, práctica que agrava los cargos en su contra. Desde la sede judicial de Jesús María, los investigadores ahora trabajan sobre el universo de compradores y en la red de posibles cómplices o nexos.

Según informó el portal El Doce.tv, el detenido era reconocido por su labor profesional cotidiana y gozaba de cierta notoriedad en Villa Cerro Azul.

El traslado del detenido por parte de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Otro golpe al narcomenudeo en Córdoba

Una serie de allanamientos ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la provincia de Córdoba permitió descubrir y desbaratar tres puntos de venta de drogas. Las acciones culminaron con la detención de dos personas y el secuestro de drogas, dinero en efectivo y materiales vinculados a la causa.

El operativo se llevó a cabo el miércoles en las inmediaciones de un merendero comunitario, ubicado en el barrio Alberdi, de la localidad de Río Cuarto.

Las pesquisas de la FPA se concentraron en la calle Aníbal Ponce al 1000, donde lograron detectar el funcionamiento de tres centros de venta de sustancias prohibidas, operando casi en simultáneo. De acuerdo con la información del MPF, en total, se incautaron 328 dosis de cocaína, una suma de $195.720 en efectivo y otros elementos considerados de importancia para el desarrollo de la causa.

Durante el despliegue policial, dos adultos —un hombre y una mujer, identificados posteriormente como pareja— fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.

Las autoridades remarcaron que ambos cumplirían roles centrales en la organización, dedicados a la venta y distribución minorista de drogas.

En el lugar, los efectivos también secuestraron materiales de corte, balanzas digitales y teléfonos celulares, piezas que complementan las evidencias sobre la red desmantelada.

Toda la operación fue seguida en tiempo real por la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Río Cuarto, responsable de coordinar los pasos judiciales posteriores.

Los delitos que están bajo análisis incluyen tenencia y comercialización de estupefacientes agravada por su proximidad a establecimientos de atención infantil.

El fiscal interviniente evalúa la posible extensión de la red en otros puntos del barrio y no descarta nuevas detenciones a partir del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.