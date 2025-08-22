Crimen y Justicia

Detuvieron a una pareja que vendía cocaína frente a un merendero en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó tres allanamientos en el barrio Alberdi, de la localidad de Río Cuarto, para desarticular la organización criminal

Una pareja de dealers fueron detenidos, vendían droga enfrente a un merendero de la localidad cordobesa de Río Cuarto (prensa FPA)

Una serie de allanamientos ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la provincia de Córdoba permitió descubrir y desbaratar tres puntos de venta de drogas. Las acciones culminaron con la detención de dos personas y el secuestro de drogas, dinero en efectivo y materiales vinculados a la causa.

El operativo se llevó a cabo el miércoles en las inmediaciones de un merendero comunitario, ubicado en el barrio Alberdi, de la localidad de Río Cuarto.

Según informó el portal El Doce.tv, las pesquisas de la FPA se concentraron en la calle Aníbal Ponce al 1000, donde lograron detectar el funcionamiento de tres centros de venta de sustancias prohibidas, operando casi en simultáneo. De acuerdo con la información del MPF, en total, se incautaron 328 dosis de cocaína, una suma de $195.720 en efectivo y otros elementos considerados de importancia para el desarrollo de la causa.

Durante el despliegue policial, dos adultos —un hombre y una mujer, identificados posteriormente como pareja— fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.

Las autoridades remarcaron que ambos cumplirían roles centrales en la organización, dedicados a la venta y distribución minorista de drogas.

En el lugar, los efectivos también secuestraron materiales de corte, balanzas digitales y teléfonos celulares, piezas que complementan las evidencias sobre la red desmantelada.

LA FPA realizó tres allanamientos (mpfcordoba.gob.ar)

Toda la operación fue seguida en tiempo real por la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Río Cuarto, responsable de coordinar los pasos judiciales posteriores.

Los delitos que están bajo análisis incluyen tenencia y comercialización de estupefacientes agravada por su proximidad a establecimientos de atención infantil.

El fiscal interviniente evalúa la posible extensión de la red en otros puntos del barrio y no descarta nuevas detenciones a partir del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.

Detuvieron a una familia narco que usaba a un menor para vender droga

Hace unas semanas, la FPA desarticuló una banda narco familiar que utilizaba a un menor para vender drogas en la plaza de la ciudad cordobesa de Corral de Bustos.

El operativo se desarrolló luego de siete meses de investigación y de recibir múltiples llamados anónimos que apuntaban a movimientos sospechosos y a la presencia de actividad vinculada a la venta de drogas en distintos puntos del municipio.

Las tareas de inteligencia también incluyeron seguimientos, vigilancia encubierta y registros en video que finalmente respaldaron la solicitud de allanamientos.

Según informó el medio local ElDoce.tv, la secuencia de allanamientos simultáneos se llevó a cabo en las inmediaciones de las calles Entre Ríos y Ecuador, donde agentes fuertemente armados irrumpieron en tres viviendas señaladas como puntos de distribución de estupefacientes.

El procedimiento permitió la detención de cinco personas, integrantes de una misma familia, y el secuestro de una significativa cantidad de drogas, dinero en efectivo y otros elementos supuestamente utilizados para el fraccionamiento y comercialización ilegal. Se trata de tres hombres —de 15, 29 y 44 años— y de dos mujeres —de 32 y 35 años—.

El menor de edad, además de residir en uno de los domicilios, desempeñaba un rol clave en la distribución de los estupefacientes.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 181 dosis de cocaína, 102 de marihuana y 203.000 pesos en efectivo. Los domicilios también albergaban balanzas de precisión, envases y otros elementos usualmente utilizados para el fraccionamiento de drogas destinadas a la venta callejera.

