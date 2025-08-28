Misterio en Tristán Suárez por el hallazgo del cuerpo de una mujer semi enterrada en su casa

Los peritos trabajando en la escena del crimen

Había manchas de sangre en el interior de la casa y barro. Y, en el patio, tierra removida cubierta por unas chapas. Allí encontraron el cuerpo de una mujer de 38 años. Su femicidio es un misterio que la fiscal María Lorena González intenta descifrar. Sólo se sabe que anoche, en esa propiedad de la localidad de Tristán Suárez, la hija adolescente de la víctima la escuchó discutir, no dijo con quién, y decidió irse a la casa de su novio. Cuando volvió junto a su papá este miércoles encontraron la escena atroz.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que la titular de la fiscalía especializada N°3 en Violencia Familia y de Género de Ezeiza investiga que fue lo que sucedió en esa casa de la calle Leandro N. Alem al 100, entre Los Pinos y Los Ceibos del barrio Santa Marta y a dos cuadras del hospital principal del distrito, en el que apareció el cuerpo de Claudia Scarzzolo, de 38 años.

Por lo pronto, la menor dio dos relatos. En el primero dijo que el martes por la noche se fue a la casa del novio, a dónde llegó embarrada. Esta mañana, cuando la llamó su papá y el hombre la quiso pasar a buscar por su vivienda, la adolescente le contó que no estaba allí.

Cuando se encontró con ella y, tras preguntarle por lo sucedido, ambos fueron hasta la casa de la calle Alem a hablar con la madre de la chica. Cuando llegaron notaron salpicaduras de sangre en el cuarto de Claudia y barro en el piso.

“Y la almohada llena de sangre con signos de arrastre”, describieron las fuentes del caso consultadas por este medio. Pero eso no fue todo: en una zona del patio la tierra estaba removida, había un pico y una pala y una chapa escondía la tierra.

Ante esto, el papá de la menor y ex pareja de la víctima llamó a la Policía Bonaerense. Llegaron los agentes de la comisaría 2ª de Tristán Suárez, que de inmediato dieron aviso a la fiscal González.

Esta tarde, agentes de la Científica trabajaron en el predio y hallaron el cuerpo de Claudia en la zona de la tierra removida y la chapa.

Ante esto, cuando los investigadores interrogaron nuevamente a la menor, la adolescente les dio una segunda versión: dijo que el martes por la noche se fue a la casa del novio porque escuchó que la madre discutía con alguien.

En ese contexto, las dudas en cuanto a los dichos de la chica han abierto un interrogante, mejor dicho, una sospecha; sobre por qué se fue, mientras intentan determinar lo que pasó con Claudia.

“Si vos escuchás que tu mamá está gritando, qué sé yo, no lo podés llamar a tu novio para que te venga a buscar porque te querés ir”, deslizaron sobre un punto que les llamó la atención.

En lo inmediato, la autopsia al cuerpo de Claudia, que en septiembre hubiera cumplido los 39, determinará cómo la mataron y quizá arroje alguna pista que oriente a los investigadores. Las cámaras de seguridad y el celular de la víctima también serán clave.