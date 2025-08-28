Incautaron más de 120 prendas de animales en extinción en un local donde Cristina Kirchner compraba camperas de cuero

Villa Crespo: incautaron más de 120 prendas de animales en extinción en un local donde solía comprar Cristina Kirchner

La Policía de la Ciudad secuestró más de 120 prendas confeccionadas con pieles de animales en peligro de extinción, valuadas en más de 300 millones de pesos, durante un operativo en un comercio de Villa Crespo, en el cual, según su dueño, la expresidenta Cristina Kirchner solía comprar camperas de cuero.

El procedimiento se desarrolló tras la detección de videos en redes sociales en los que el imputado, identificado como Hunor Gombos, de 85 años, promocionaba la venta de tapados y accesorios elaborados con especies protegidas por ley.

El allanamiento, solicitado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Carlos Michienzi, y autorizado por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 23, encabezado por el juez Norberto Circo, incluyó un local y una vivienda ubicada en Serrano al 800.

Según precisaron desde la fuerza policial, el operativo contó con la intervención de la División Investigaciones Especiales y la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, además del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal y personal de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC).

Entre los objetos decomisados, se destacaba un tapado de yaguareté sin valor comercial definido por tratarse de una pieza invaluable.

Durante el allanamiento, los efectivos hallaron un tapado de yaguareté –considerado Monumento Natural Nacional y protegido por la Ley 25.463–, 25 prendas confeccionadas con piel de boa y múltiples piezas de zorro, nutria y visón.

La lista incluye, además, tapados realizados con cueros de ñandú y zorro blanco, colas y mantas elaboradas con partes de fauna silvestre, un asta de ciervo colorado y numerosos cueros de diferentes especies. En total, el lote secuestrado se compone de 122 piezas entre prendas y cueros, cuyo valor comercial ronda los 335 millones de pesos.

La investigación surgió a partir de tareas de ciberpatrullaje emprendidas por la UFEMA y la Policía de la Ciudad, que identificaron publicaciones en redes sociales donde el comerciante utilizaba videos para exhibir y ofrecer prendas confeccionadas con subproductos de fauna silvestre.

El acusado fue notificado por ejercicio ilegal de una actividad y por tenencia ilícita de productos de origen animal prohibido.

El local terminó clausurado.

Según precisaron a Infobae, en total se incautaron 25 prendas de boa, 10 prendas de zorro, siete de nutria, cinco de retazo de zorro, 19 cueros de visón, 11 de zorro, tres colas y tres tapetes de nutria, dos muñequeras de zorro, un tapado de nutria, un tapado de zorro blanco, un tapado de ñandú, tres mantas de nutria, un cuello de zorro, dos chalecos de visón, 24 pieles de zorro rojo y un asta de ciervo colorado.

El local quedó clausurado inmediatamente por la DGFyC, mientras que el imputado permanece bajo investigación judicial.

El local que elegían Cristina y Néstor Kirchner para comprar camperas de cuero

En 2008, mientras Cristina Kirchner transitaba su primer año de mandato presidencial, trascendió que la entonces mandataria era una de las clientas del floreciente polo comercial que se erigía en el barrio porteño de Villa Crespo, donde aprovechaba el boom de precios para comprar ropa con importantes rebajas.

De acuerdo a Gombos, su local era uno de los elegidos de la por entonces primera mandataria.

“La presidenta Kirchner no viene personalmente, claro. Pero le enviamos las prendas a la residencia de Olivos y también a la Casa de Gobierno”, aseguró en ese momento, el comerciante de origen húngaro, durante una entrevista para El Cronista.

Y sobre la devoción de CFK sobre sus productos de cuero, Gombos agregó: “Es clienta desde 2003, cuando su marido (Néstor Kirchner) asumió como presidente, y tiene unas diez camperas nuestras”.