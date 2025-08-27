El extraño secuestro narco que el “Cositorto colombiano” denunció en Argentina

Juan José Benavides. creador de Daily Cop, en un Zoom judicial

El colombiano Juan José Benavides Velazco fue detenido ayer en la zona de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, por la DUOF local de la Policía Federal. En su país, lo acusan de ser el cerebro de una megaestafa cripto, un esquema Ponzi llamado Daily Cop, que operó entre 2019 y 2022; prometía un retorno mágico del 12% a sus inversores, con 150 damnificados.

A Benavides Velazco, el Juzgado N°2 de Cali, lo buscaba con una circular roja de Interpol por diversos delitos, como lavado de dinero, con un monto de poco más de $30 millones de dólares. Un empresario involucrado en la trama aseguró, incluso, que parte de ese dinero habría sido destinado a la campaña presidencial de Gustavo Petro, algo que Petro mismo y su equipo negaron.

El colombiano cayó por un motivo curioso: intentó regularizar de forma online su situación migratoria en las últimas semanas, un trámite que despertó su circular roja, vigente desde el 28 de mayo último.

Pero, en rigor, Benavidez Velazco estaba en el país hace tiempo, junto a su familia y un custodio. En el año 2022, Benavides Velazco denunció en la Justicia de San Martín un intento de secuestro, junto a otro secuestro, según él mismo, consumado. Los protagonistas en el primer caso fueron dos ex policías de la Bonaerense.

El primer hecho, de acuerdo a documentos judiciales obtenidos por Infobae, ocurrió el 30 de julio de aquel año en el estacionamiento del shopping Torres del Sol de Pilar. Los ex policías supuestamente interceptaron la camioneta Baig X35 en el que viajaba Benavides, acompañado de un custodio. Poco después, los ex policías eran arrestados, con una causa a cargo de una UFI de Pilar.

El 12 de agosto de ese mismo año, aseguró que intentaron secuestrarlo junto a toda su familia, con su suegra, su mujer y sus hijos incluidos. Benavides mismo aseguró haber pasado ocho días en cautiverio. El hecho ocurrió comenzó en la entrada del Golf Club de José C. Paz, donde todos ellos vivían. Allí, en la entrada del lugar, les quitaron sus pasaportes y celulares.

Luego, Benavides regresó a su casa, donde lo esperaba una sorpresa. “Al ingresar a la vivienda, Benavides Velasco fue abordado por las personas que se encontraban en el lugar, quienes lo golpearon, lo tiraron al suelo, lo maniataron y colocaron una venda en los ojos y le solicitaron que facilite las claves de ingreso a sus dos celulares, como así también que proceda al pago de 10 millones de dólares, a fin de ser liberado”, asegura un fallo judicial de la causa.

Los secuestradores, según testimonios en la causa, aseguraban ser miembros del “Cartel de Otoniel”, el apodo del temible capo colombiano Dairo Antonio Úsuga David. Así, desvalijaron a la familia. Los Benavides, todos excepto Juan José, fueron rápidamente liberados e intentaron salir del país vía Ezeiza. Por el hecho, de acuerdo al mismo documento, hubo al menos cinco imputados.

En cuanto al primer secuestro, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito de los ex policías acusados en el primer caso