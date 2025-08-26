Crimen y Justicia

Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

Ocurrió en la ciudad de Victoria luego de que las estudiantes notaran la desaparición de dinero de sus bolsos desde hacía meses

Denunciaron a una docente por robo en una escuela de Entre Ríos

Una insólita situación ocurrió en un profesorado de la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos: una docente fue filmada mientras robaba pertenencias de sus propias alumnas dentro del aula. El video, registrado por las estudiantes con un celular oculto, se viralizó en las últimas horas.

El episodio ocurrió el pasado jueves, cuando dos estudiantes de quinto año del profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela Normal de Victoria decidieron colocar una cámara en el aula para descubrir quién estaba robando dinero de sus bolsos.

Según explicó Martín Tello, jefe de Policía de la ciudad, las jóvenes venían notando el faltante de dinero desde hacía meses.

“Ante tal circunstancia, decidieron colocar un teléfono celular grabando hacia las carteras de ellas y, cuando revisaron estas imágenes, se percatan de que la profesora que da la clase es la persona que les revisaba los bolsos”, reconstruyó Tello.

Y agregó que, tras ver la grabación, las estudiantes constataron el faltante del dinero y radicaron la denuncia esa misma noche.

Aparentemente, la mujer utilizaba los recreos para robar. Incluso, si quedaba algún estudiante, lo enviaba a Secretaría con alguna excusa para quedarse sola, según manifestaron los alumnos.

En diálogo con Telefé Rosario, Tello precisó que las estudiantes hicieron dos denuncias distintas y se procedió al secuestro del material fílmico, el cual fue acercado al fiscal a cargo, Jorge Gamal Taleb.

Fuentes allegadas a la Justicia explicaron que la docente fue imputada y será indagada en las próximas horas.

Según indicaron medios entrerrianos, la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de Victoria envió un comunicado tras las denuncias en el que se señaló: “Se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.

El texto, además, sostuvo que se trató de un “hecho aislado” que no representa la “labor cotidiana de los profesores” de la casa de estudios, quienes “con responsabilidad, vocación y esfuerzo, honran la misión docente y promueven una formación de calidad, sostenida en el compromiso con la mejora continua”.

Noticia en desarrollo

