Crimen y Justicia

Revés judicial para “Guille” y “Lucho” Cantero, líderes de Los Monos: sólo pueden hablar con sus abogados

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso interpuesto por las defensas de los dos reclusos de alto riesgo

Por Agustín Lago

Guille acumula 139 años de cárcel

Ariel Máximo “Guille” Cantero (36), jefe de Los Monos, y su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero (22), presunto líder de la tercera generación de la organización, recibieron un revés judicial este lunes que convalidó el cese de las comunicaciones telefónicas de ambos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de los reclusos, que se encuentran desde enero del año pasado en la cárcel de Marcos Paz, dentro del Sistema de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

La resolución salió con el voto coincidente de los jueces Mariano Hernán Borinsky –presidente de la sala– y Gustavo Hornos, quienes se pronunciaron de manera idéntica al Juzgado Federal en lo Criminal N° 2 de Morón –a cargo de Jorge Rodríguez–: el magistrado había dispuesto la prohibición para ambos del teléfono de acceso público para internos del penal federal.

El juez Rodríguez también había excluido a dos visitas permitidas para “Guille”: Jorge Ramírez y Soledad Galarza, a quienes el narco señaló como sus nuevas parejas al declararse bisexual. La medida también contemplaba que únicamente puedan usar el teléfono del pabellón 7 para hablar con sus abogados, cuyos nombres están autorizados.

Uriel Luciano "Lucho" Cantero, hijo del Pájaro

El fallo de Rodríguez fue apelado por “Guille” y “Lucho” Cantero, pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario rechazó la presentación. Ante esa situación, la defensa de los jefes de Los Monos interpuso un recurso de casación que fue denegado este lunes.

Procesados

El cese de las comunicaciones dispuesto por el juez de Morón luego fue acompañado por un procesamiento de los sindicados cabecillas de Los Monos. Fue por una investigación basada en escuchas que, según los fiscales instructores Sebastián Basso y Diego Iglesias de la Procunar, está fechada desde noviembre de 2022 a marzo del año pasado, donde se le atribuye a “Guille” haber ordenado un ataque a tiros contra el complejo penitenciario de Marcos Paz el 13 de noviembre de 2022, donde además se dejó un cartel con la firma “Con la mafia no se jode”.

En las comunicaciones también se detectó que el jefe del clan Cantero intentó vengar un ataque a tiros sufrido por dos allegados.

De acuerdo a los fiscales, los cabecillas de Los Monos presos en Marcos Paz usaron sus contactos telefónicos autorizados de familiares directos para triangular comunicaciones con terceros con el objetivo de brindar órdenes delictivas.

En las intervenciones telefónicas, los investigadores detectaron que el jefe de Los Monos contaba con la participación de su hija Triana y de otros tres jóvenes que posteriormente fueron allanados y detenidos con droga, por lo que a todos se les achacó una causa por venta de estupefacientes.

En tanto, su sobrino se valió de su hermana para triangular los llamados en los que hablaba sobre comercialización de estupefacientes.

El flujo de dinero de Uriel Cantero, hijo del asesinado líder de la banda Claudio Ariel “Pájaro” Cantero, quedó evidenciado en una charla que mantuvo con su hermana donde habla sobre la construcción de una casa con jacuzzi y lotes de mármol que costaban cerca de nueve millones de pesos que iban a usar para la obra.

