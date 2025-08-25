Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer habría sido asesinada fuera del auto donde aparecieron los cuerpos

Investigan un presunto homicidio seguido de suicidio en San Antonio de Areco. Crédito: @PMemoli

En medio de la conmoción que provocó el hallazgo de una pareja muerta a balazos dentro de un auto abandonado en las afueras de la ciudad de San Antonio de Areco, ubicada al noreste de la provincia de Buenos Aires, este lunes se conocieron las identidades del hombre y la mujer fallecidos.

Según pudo saber Infobae a partir de fuentes del caso, se trata de Roberto Suárez, de 45 años y Florencia Revah, de 32, cuyos cuerpos aparecieron sin vida este domingo en el interior de un Chevrolet Onix color blanco.

Con esta confirmación, ahora el fiscal Luis Emilio Carcagno, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes, trabaja en determinar si se trató de un femicidio seguido de suicidio, algo que estaría cerca de confirmarse con los antecedentes de violencia que había denunciado la mujer.

En cuanto a los resultados de las autopsias, fuentes del caso confirmaron a este medio que Revah presentaba dos heridas de arma de fuego con orificios de entrada en el pecho y de salida en la espalda, además de una tercera lesión en el costado derecho del cuello.

Por su parte, los peritos forenses determinaron que Suárez, el presunto femicida, registraba una herida en la región parietal derecha de su cabeza, posiblemente vinculada al balazo que se habría autoinfligido tras concretar el crimen de su pareja.

Los cuerpos aparecieron dentro de un auto en las inmediaciones de un haras. Foto: Google Maps

Al momento del hallazgo de ambos cuerpos, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares; una pistola Bersa con mira láser infrarroja; más de 25 cartuchos calibre .9 milímetros; tres vainas servidas del mismo calibre -dos en la parte trasera del vehículo y una en el asiento delantero-; los DNI de Suárez y Revah y dos tickets de peaje -uno de la estación Larena, ubicada en el kilómetro 66 de la ruta nacional N° 8, y otro de la estación Solís, en el km 102 de la misma traza-.

A partir de estos comprobantes, y tras la realización de las diligencias ordenadas por el fiscal Carcagno, fuentes judiciales confirmaron a este medio que se logró determinar que el auto no fue la escena primaria de la muerte de la mujer.

Durante la investigación, además, los detectives descubrieron que la mujer había denunciado al presunto femicida por violencia de género en dos oportunidades. La primera de ellas, con fecha del 26 de febrero de 2021, fue por una causa caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo, mientras que en la segunda, que data del 24 de abril de este año, Revah solicitó la prohibición de acercamiento y el cese de actos de perturbación y exclusión, en un expediente a cargo del Juzgado de Familia de Tigre.

“A priori, se establece que la muerte de la chica fue en otro lugar en función de que la víctima femenina estaba en el asiento de atrás, no había sangre como consecuencia del disparo en el lugar y estaba tapada con los elementos hallados ahí y una campera”, declaró esta mañana Ramón Ojeda, secretario de Seguridad comunal, durante una rueda de prensa brindada desde la Municipalidad de San Antonio de Areco.

Acompañado por el inténtente Francisco Ratto, el funcionario municipal se refirió a la tapa del tanque de combustible del auto donde se halló a la pareja fallecida. “Se presume que (el presunto femicida) quiso descartar el cadáver y aparentemente después se arrepintió”, estimó.

El caso

Entrada la tarde de este domingo, un llamado al 911 alertó por un vehículo sospechoso en un camino rural a varios kilómetros del centro de la ciudad de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Cuando los patrulleros llegaron al lugar se encontraron con un escenario trágico: dos cuerpos sin vida y una pistola en el interior del coche.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones del haras Vacación, un centro de entrenamiento equino donde se crían caballos de competición, en un acceso que se desprende de la Ruta Nacional 8. Allí la Policía Bonaerense halló al Chevrolet Onix blanco señalado en la denuncia.

Según fuentes policiales, el vehículo no tenía patentes y una de sus ventanillas estaba rota. Le encontraron un orificio compatible con un balazo en el vidrio trasero izquierdo, del lado del conductor.

Otro dato que alarmó a los investigadores de la Policía Bonaerense fue que había un trapo colgando en la tapa de carga de combustible. Sin embargo, no se constató que existieran principios de incendio o partes del coche quemadas.

Ya dentro del auto, los peritos encontraron el cadáver de un hombre sentado en el asiento del conductor, con manchas de sangre y una pistola a escasos centímetros. En la parte trasera estaba el cuerpo de la mujer. De momento no se conoció con precisión la causa de muerte de ninguno de los dos.

Sin embargo, fuentes con acceso al caso indicaron a este medio que la hipótesis principal en las primeras horas de investigación es un homicidio seguido de suicidio: ella habría sido asesinada en otro lugar, trasladada en el vehículo hasta la zona del hallazgo y, antes de incendiar el auto, el hombre finalmente desistió y se quitó la vida.

Por otra parte, se conoció que el Chevrolet Onix no tiene pedido de secuestro activo y su titular es un hombre con domicilio en General Pacheco, partido de Tigre.