Brutal robo a una jubilada de 86 años enBerisso: la amenazaron y le robaron más de 25 millones de pesos

La cuadra donde ocurrió el robo (Google Maps)

Una mujer de 86 años sufrió un violento asalto en su casa de la localidad de Berisso, donde dos delincuentes, aún no identificados, ingresaron sin ejercer violencia sobre puertas o ventanas, la amenazaron y le sustrajeron una cantidad estimada en 25 millones de pesos, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió cerca de las diez de la noche del jueves, en una propiedad ubicada en la calle 13, entre 156 y 157, en esa localidad bonaerense, precisaron las fuentes.

De acuerdo con las fuentes policiales citadas por el medio platense 0221.com.ar, los agresores, que vestían buzos con capucha y guantes negros, sorprendieron a la víctima en su dormitorio. Tras exigir dinero, uno de los delincuentes inspeccionó el domicilio, mientras el otro inmovilizaba a la mujer tomándola del cuello y presionándole la tráquea hasta que indicó los lugares donde guardaba sus ahorros.

De esta manera, la víctima señaló a los ladrones un placard con cinco millones de pesos, un monedero con mil dólares y una caja plástica donde conservaba otros diecisiete mil dólares. Los delincuentes huyeron con el botín, además de atar a la jubilada con un cinturón y llevarse la llave del inmueble, detalló 0221.com.ar.

La mujer declaró que no observó armas de fuego, aunque los atacantes portaban objetos que no pudo identificar.

Un elemento relevante para la investigación reside en un llamado telefónico recibido horas antes del hecho. Una persona que simuló ser familiar solicitó los números de serie de sus dólares bajo el argumento de registrarlos ante la AFIP. La jubilada accedió inicialmente, pero, al notar inconsistencias, cortó la llamada. Según la Policía, este hecho podría estar vinculado al posterior asalto.

La víctima también informó que días antes del robo observó a dos jóvenes con características similares a las de los autores del robo en las cercanías de la casa. Sospechan que se trataría de los mismos sospechosos, quienes habrían realizado tareas de inteligencia previas al golpe.

En ese sentido, los investigadores revisan las cámaras de seguridad de la zona que puedan haber registrado en imágenes tanto esa secuencia previa, como el ingreso y la salida de los ladrones de la vivienda tras el robo, con el fin de establecer su identidad.

Hasta el momento, sin embargo, no se registran personas detenidas en el caso, y la investigación, a cargo de la UFI N°5 de La Plata, permanece en curso bajo la supervisión de autoridades locales y judiciales.