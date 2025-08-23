“Hay una atracción sexual con vos”: los audios que le enviaba a su secretaria el juez de San Isidro denunciado por acoso y abuso de poder

Los audios que comprometen al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder

La situación del juez de San Isidro Ernesto García Maañón, denunciado por acoso sexual y abuso de poder por una secretaria judicial, se complica con el avance de la investigación en su contra y la acumulación de pruebas aportadas por la víctima. A los chats que se conocieron esta semana, ahora se le suma una serie de audios comprometedores -que ya están en manos de la Justicia- donde se escucha al camarista expresarle a la denunciante la fuerte atracción sexual que sentía por ella.

Los mensajes de voz -que fueron revelados por La Nación, al igual que el escándalo que vuelve a golpear al departamento sanisidrense- datan de semanas antes a que García Maañón expusiera a la secretaria en un grupo de WhatsApp institucional y expresara que no quería seguir trabajando con ella por errores durante su gestión anterior. Según consta en la denuncia, la decisión la tomó luego de varios meses en los que el juez le insistió a la mujer para que saliera con ella, siendo rechazado en numerosas oportunidades.

La causa, investigada por el fiscal José Amallo, cuenta con las conversaciones que denotan la clara intención del magistrado para con la secretaria. En las capturas, se ve que el juez de 76 años le escribía constantemente para remarcarle cuestiones de su aspecto físico y su manera de vestir.

Los audios son más explícitos: se lo escucha a García Maanón hablarle a la denunciante del “placer masculino con la belleza femenina”; de la vestimenta sexy que lucía en el trabajo; su “atractivo sexual”; y hasta sus ganas de tener una relación con ella de “todo tipo”.

Los audios de García Maañón

Uno de los mensajes más impactantes comienza: “A mí me pareces muy atractiva. O sea, creo que, no sé cómo decirte, pero bueno, hay una atracción sexual y afectiva con vos que sentí no solo ahora, sino en la presidencia anterior. Pero eso no va a afectar en absolutamente nada en nuestra relación. Va a seguir personal totalmente. Y si la hubiéramos tenido anteriormente o ahora tampoco afectaría nada. Yo sé separar muy bien las dos cosas, pero muy bien”.

Y sigue: “Ya está blanqueado, te digo lo que me parece. Me pareces una mujer muy atractiva y al mismo tiempo te tengo afecto como persona, aparte de como mujer. Pero en cuánto al tema de hombre-mujer me pareces muy atractiva, indudablemente, me encantaría tener una relación con vos de todo tipo, pero la que tenemos ahora me parece magnífica. Y bueno, va a ser sin ningún tipo de interés, te vas a sentir cómoda conmigo, en absoluto. En eso yo soy muy realista. Lo que menos soy es desubicado y baboso que son las dos personalidades masculinas que detesto".

En otro, el camarista, que ya presentó su renuncia al cargo tras el escándalo, le dice a la mujer que no puede evitar mirar la belleza femenina.

“El placer masculino con la belleza femenina se da en todo. Entre ellos, la vista. El hombre no puede evitar mirar lo que es la belleza femenina, obviamente, para eso nacimos. Así que la mujer tiene que lucirse, tiene que aprovechar los años en los que está espléndida para lucirse”, dice.

Los mensajes ya están en manos de la Justicia

Luego hace énfasis en su vestimenta, algo que también le reiteraba por chat: “Y te digo la verdad, te quedan muy bien esos vestidos, te vestís muy bien. Estás muy elegante, además, porque sobre todo te vestís elegante, que no es fácil vestirse sexy y elegante, uno puede caer en cualquiera de los dos extremos, y bueno, genial. Yo soy re contra sincero”.

El último de los audios incorporados a esta nota dice: “Vos tenés una mezcla, sos una mujer muy atractiva y te estoy elogiando objetivamente, eh, no como me dijiste recién de que tenés que tener cuidado porque te elogió, no. Muy atractiva, sin ninguna duda, tenés mucho atractivo sexual, pero al mismo tiempo tenés una contradicción, yo lo veo en tus estados”.

“Todo eso que ponés que los pantalones que no me entran, o “yo estoy acá en la playa parezco un chanchito”. Y yo no lo puedo entender porque realmente nada que ver con vos. Vos me dijiste una vez que tu mamá se reía y te criticaba eso que ponías y tiene razón. Tenés que ir como haces a veces con la frente muy alta y no dejarte faltar el respeto por nadie", concluye.