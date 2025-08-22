Crimen y Justicia

Cayó el segundo sospechoso por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Se trata de un joven de 19 años. Su presunto cómplice había sido detenido el fin de semana pasado

Guardar
Lautaro Lucero fue atacado por
Lautaro Lucero fue atacado por motochorros en José C. Paz

La Policía Bonaerense detuvo este viernes al segundo acusado por el crimen de Lautaro Lucero, ocurrido hace dos semanas en la localidad de José C. Paz.

El sospechoso fue identificado como Matías Gustavo Zapata, conocido en su entorno como “Matute”. Tiene 19 años y en la investigación es señalado como uno de los delincuentes que atacó a la víctima para robarle.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, Zapata fue arrestado por personal de la Sub DDI José C. Paz, en el marco de la causa caratulada como homicidio en ocasión de robo.

Con esta detención, ya son dos los imputados presos por el mismo hecho: el otro es Braian Ezequiel Guzmán, alias “El Rengo”, a quien las autoridades capturaron la semana pasada.

Matías Zapata tras su detención
Matías Zapata tras su detención

El crimen ocurrió el jueves 7 de agosto, alrededor de las 20, cuando Lautaro Lucero, de 29 años, circulaba junto a sus dos hermanos por la calle Congreso, a metros de la esquina con Montes de Oca.

En ese momento, los tres fueron interceptados por una moto roja en la que iban dos hombres armados. Uno de los sospechosos se bajó del vehículo, los amenazó con una pistola e intentó robarles. Los tres hermanos corrieron y, a pocos metros, Lautaro cayó al piso tras recibir un tiro en la cabeza.

La víctima fue llevada de urgencia al hospital Mercante por sus familiares. Los médicos constataron una herida de arma de fuego detrás de la oreja izquierda, sin salida. Lucero quedó internado y su estado se mantuvo reservado hasta la noche del día siguiente, cuando murió tras veinticuatro horas de agonía.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº25 de San Martín, que lleva adelante la investigación. Los primeros trabajos de los detectives permitieron identificar a los presuntos autores y reconstruir sus movimientos en base a cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron cómo las motos circulaban en grupo por la zona antes del ataque y luego se dispersaron.

Con esa información, la Policía identificó tanto a Guzmán como a Zapata como los principales sospechosos, según reportes policiales.

Guzmán fue arrestado el último sábado en una vivienda del asentamiento conocido como Villa Viena tras un cerrojo policial y una serie de allanamientos.

Alan Ezequiel Guzmán fue capturado
Alan Ezequiel Guzmán fue capturado el sábado pasado

En esos operativos, también se incautaron motocicletas con pedido de secuestro y se dispuso el arresto de un hombre acusado de encubrimiento. Mientras tanto, Zapata permanecía prófugo hasta la detención de este viernes.

Además, en el marco de la causa un tercer hombre fue detenido acusado del delito de encubrimiento.

El crimen, que causó conmoción en todo José C. Paz, tuvo un fuerte eco en redes sociales, donde la familia y los amigos de Lautaro lo despidieron con mensajes emotivos y un pedido de justicia.

“Él es Lautaro Lucero, te lo presento. Lo mataron unos hijos de puta por puro desprecio a su vida, una vida llena de chistes, fútbol, buena onda y ayuda a los demás”, escribió su hermana en Facebook.

Lautaro tenía 29 años
Lautaro tenía 29 años

Su pareja, Anahí, también dejó su mensaje: “Se me llevaron a mi gran único amor de toda mi vida; a mi compañero. Gracias por ser el mejor marido, el mejor novio, el mejor esposo, como te decía. Te voy a amar hasta el último día de mi vida”.

Temas Relacionados

José C. PazMotochorrosInseguridadRobosHomicidiosLautaro Luceroúltimas noticias

Últimas Noticias

Ordenaron la prisión preventiva de los dos menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza

Tienen 16 y 17 años. Uno de ellos había confesado el homicidio en su indagatoria. El juzgado de Garantías decidió que queden detenidos por tentativa de robo calificado y homicidio

Ordenaron la prisión preventiva de

Atraparon a un hombre por robar en una casa de La Plata: tiene 5 antecedentes similares

El ladrón de 35 años fue detenido por la Policía tras sustraer motores de electrodomésticos. Fue reducido en la casa vecina

Atraparon a un hombre por

“Extremo e inhumano” y “lo peor de nuestra especie”: las duras definiciones de la Justicia sobre los incidentes en Independiente

El fiscal que investiga el enfrentamiento entre los hinchas del Rojo y Universidad de Chile dio detalles de la causa. Dijo que el estadio parece una escena “pos batalla de una película bélica”

“Extremo e inhumano” y “lo

Liberaron al creador de “Al ángulo TV”, la página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Alejo Warles había sido detenido en la ciudad de Paraná y su defensa había pedido su excarcelación mientras avanza la causa

Liberaron al creador de “Al

La Justicia ordenó la clausura del estadio de Independiente tras los incidentes con Universidad de Chile

Así lo resolvió el juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, tras un pedido del fiscal. Los fundamentos de la medida y dónde podría jugar el Rojo este domingo

La Justicia ordenó la clausura
ÚLTIMAS NOTICIAS
Explotó una supernova y los

Explotó una supernova y los astrónomos observaron la estrella “despojada hasta los huesos”

Ordenaron la prisión preventiva de los dos menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza

Receta de postre de vainillas y café, rápida y fácil

Les prohibieron la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de los investigados por las presuntas coimas en la ANDIS

Paro de controladores: afecta a 10.500 pasajeros y Aerolíneas Argentinas tuvo que modificar más de 100 vuelos en un día

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania afronta una tarea monumental:

Ucrania afronta una tarea monumental: identificar a más seis mil cadáveres que entregó Rusia

Putin elogió el liderazgo de Trump y afirmó que ve “luz al final del túnel” en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos

Ecuador: Contraloría inició auditoría rutinaria a la Corte Constitucional

Toma de rehenes en cárceles de Guatemala: pandilleros secuestraron a guardias y personal civil

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho

TELESHOW
Pampita: “A esta altura de

Pampita: “A esta altura de la vida no perdono más infidelidades”

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que interpreta a la polémica médica de la cárcel de “En el Barro”

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa