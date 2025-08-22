Cayó el segundo sospechoso por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Lautaro Lucero fue atacado por motochorros en José C. Paz

La Policía Bonaerense detuvo este viernes al segundo acusado por el crimen de Lautaro Lucero, ocurrido hace dos semanas en la localidad de José C. Paz.

El sospechoso fue identificado como Matías Gustavo Zapata, conocido en su entorno como “Matute”. Tiene 19 años y en la investigación es señalado como uno de los delincuentes que atacó a la víctima para robarle.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, Zapata fue arrestado por personal de la Sub DDI José C. Paz, en el marco de la causa caratulada como homicidio en ocasión de robo.

Con esta detención, ya son dos los imputados presos por el mismo hecho: el otro es Braian Ezequiel Guzmán, alias “El Rengo”, a quien las autoridades capturaron la semana pasada.

Matías Zapata tras su detención

El crimen ocurrió el jueves 7 de agosto, alrededor de las 20, cuando Lautaro Lucero, de 29 años, circulaba junto a sus dos hermanos por la calle Congreso, a metros de la esquina con Montes de Oca.

En ese momento, los tres fueron interceptados por una moto roja en la que iban dos hombres armados. Uno de los sospechosos se bajó del vehículo, los amenazó con una pistola e intentó robarles. Los tres hermanos corrieron y, a pocos metros, Lautaro cayó al piso tras recibir un tiro en la cabeza.

La víctima fue llevada de urgencia al hospital Mercante por sus familiares. Los médicos constataron una herida de arma de fuego detrás de la oreja izquierda, sin salida. Lucero quedó internado y su estado se mantuvo reservado hasta la noche del día siguiente, cuando murió tras veinticuatro horas de agonía.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº25 de San Martín, que lleva adelante la investigación. Los primeros trabajos de los detectives permitieron identificar a los presuntos autores y reconstruir sus movimientos en base a cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron cómo las motos circulaban en grupo por la zona antes del ataque y luego se dispersaron.

Con esa información, la Policía identificó tanto a Guzmán como a Zapata como los principales sospechosos, según reportes policiales.

Guzmán fue arrestado el último sábado en una vivienda del asentamiento conocido como Villa Viena tras un cerrojo policial y una serie de allanamientos.

Alan Ezequiel Guzmán fue capturado el sábado pasado

En esos operativos, también se incautaron motocicletas con pedido de secuestro y se dispuso el arresto de un hombre acusado de encubrimiento. Mientras tanto, Zapata permanecía prófugo hasta la detención de este viernes.

Además, en el marco de la causa un tercer hombre fue detenido acusado del delito de encubrimiento.

El crimen, que causó conmoción en todo José C. Paz, tuvo un fuerte eco en redes sociales, donde la familia y los amigos de Lautaro lo despidieron con mensajes emotivos y un pedido de justicia.

“Él es Lautaro Lucero, te lo presento. Lo mataron unos hijos de puta por puro desprecio a su vida, una vida llena de chistes, fútbol, buena onda y ayuda a los demás”, escribió su hermana en Facebook.

Lautaro tenía 29 años

Su pareja, Anahí, también dejó su mensaje: “Se me llevaron a mi gran único amor de toda mi vida; a mi compañero. Gracias por ser el mejor marido, el mejor novio, el mejor esposo, como te decía. Te voy a amar hasta el último día de mi vida”.