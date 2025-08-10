Crimen y Justicia

“Por puro desprecio a su vida”: caminaba con sus hermanos por José C. Paz y motochorros lo asesinaron

Lautaro Lucero tenía 29 años y murió tras agonizar por 24 horas. Su familia pide Justicia

Guardar
Lautaro tenía 29 años
Lautaro tenía 29 años

“9/8/25, a las 00:20, me dijeron que ya tu corazón no latía”.

Lautaro Lucero tenía 29 años y es otra víctima de la inseguridad. Dos motochorros lo interceptaron cuando caminaba por la localidad de José C. Paz el jueves pasado junto a sus hermanos y lo balearon en un intento de robo. Quedó gravemente herido. Murió en el Hospital Mercante.

Según informaron fuentes policiales, el ataque tuvo lugar en la intersección de Congreso y Montes de Oca, cuando la víctima caminaba junto a sus dos hermanos el jueves pasado.

De acuerdo con el relato de los familiares, en ese momento fueron interceptados por una moto de color rojo en la que se desplazaban dos sospechosos. Uno de ellos descendió rápidamente y, portando un arma de fuego, los amenazó con la aparente intención de asaltarlos.

La familia de Lautaro pide
La familia de Lautaro pide Justicia

Ante la situación, los tres hermanos intentaron escapar corriendo. Sin embargo, a pocos metros, dos de ellos escucharon una detonación. Al girar, observaron que Lucero yacía tendido en el asfalto, con una herida en la cabeza.

Los agresores huyeron inmediatamente de la escena, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia por sus familiares en un vehículo particular hasta el hospital local. Allí, los médicos constataron que presentaba un orificio de entrada de proyectil detrás de la oreja izquierda, sin orificio de salida, lo que agravó su condición. Su estado fue calificado como reservado.

El fiscal Federico Affatati, de la UFI Nº25 del Departamento Judicial de San Martín, dispuso que la causa sea caratulada como homicidio y ordenó las diligencias de rigor.

Personal de la Comisaría 2ª de José C. Paz y grupos operativos de la Sub DDI José C. Paz y la DDI San Martín se encuentran abocados a las tareas investigativas para dar con los responsables.

Justicia por Lautaro

Mientras tanto, la familia de Lucero pide Justicia y lo despide en las redes sociales. Gimena, la hermana de la víctima, posteó en su muro de Facebook fotos de Lautaro y un mensaje: “Él es Lautaro Lucero, te lo presento. Lo mataron unos hijos de puta por puro desprecio a su vida, una vida llena de chistes, fútbol, buena onda y ayuda a los demás”.

Raúl, un amigo, también lo despidió: “Todos los días noticias de estas, pero nunca me imaginé que nos iba a tocar a nosotros tan se cerca. Le arrebataron a la vida a un pibe bueno: buena persona, buen amigo, un hermano para mí; compañero de canchas... Toda la infancia juntos para todos lados. No te imaginas el dolor que nos dejaste hermanito”.

Anahí, la pareja de Lautaro, también le escribió un mensaje: “Se me llevaron a mi gran único amor de toda mi vida; a mi compañero. Hoy te tengo que decir adiós amor. Gracias por tantos años compartidos juntos, gracias por ser el mejor marido, el mejor novio, el mejor esposo, como te decía. Te voy a mar hasta el último día de mi vida”.

Y siguió: “Prometimos que esto iba a ser para siempre y me toca soltarte porque te arrebataron de mi vida, no por mi decisión, amor. Nosotros sabemos todo el amor que nos teníamos, las cosas que tuvimos que pasar para que estemos como estábamos: felices, procesando, viviendo la vida de princesa, como me decías. Me regalaste los mejores años, los mejores momentos al lado tuyo".

Para concluir: “Nos faltaron muchas cosas por hacer, muchos sueños, proyectos... Gordo. Se llevaron mi vida entera con vos. Pero, amor, acá estoy y voy a estar siempre, esperándote hasta el último día de mi vida. Te veo en mis sueños, abrazame fuerte, por favor Te amo para siempre mi Lucero

Temas Relacionados

José C. PazmotochorrosinseguridadroboshomicidiosLautaro Luceroúltimas noticias

Últimas Noticias

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz lanzó una advertencia y un pedido de captura para Alberto Carlos Mejía Hernández, vinculado al Tren de Aragua

Liberaron a un sicario en

Controles sorpresa de madrugada: detectaron a un conductor con 2,42 gramos de alcohol en sangre

Fue durante un operativo en la Autopista del Oeste, a la altura de Ituzaingó. En total, se detectaron 75 conductores alcoholizados y se retiraron vehículos de circulación

Controles sorpresa de madrugada: detectaron

Un “viudo negro” cambió de género antes de la condena y ahora le negaron el traslado a una cárcel de mujeres

Ana Pietra, antes Raúl, recibió prisión perpetua por el homicidio de un hombre en La Boca. Quiere ir al penal Ezeiza, donde está presa su ex y cómplice del crimen, pero no se lo permiten porque la amenazó de muerte

Un “viudo negro” cambió de

La mafia china y el caso de la bomba de humo en la regalería de Balvanera: dos detenidos

Tienen 50 y 55 años y fueron arrestados en la localidad de Virrey del Pino. Hay dos sospechosos más identificados. El video del ataque

La mafia china y el

“Te desgasta el corazón”: la tristeza de los papás de Uma Aguilera tras un revés de la justicia

Se trata del debate en el que se iba a juzgar al único menor involucrado en el crimen de la nena. Ya hay cuatro mayores condenados a perpetua

“Te desgasta el corazón”: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lo atraparon por atacar a

Lo atraparon por atacar a su vecino con un machete tras una discusión por la música fuerte

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

Qué significa despertarse con terror en medio de la noche, según la psicología

Una camioneta volcó en la Ruta 86 en Córdoba: hay una joven de 22 años fallecida y cuatro heridos

INFOBAE AMÉRICA
Liberaron a un sicario en

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

Trump y Netanyahu hablaron sobre el plan de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

El régimen de Irán anunció que recibirá a un enviado del OIEA pero descartó inspecciones a sus plantas nucleares

TELESHOW
¿Nicki Nicole, de novia con

¿Nicki Nicole, de novia con Lamine Yamal? Las pistas de su explosivo romance entre dedicatorias y salidas nocturnas

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”

Axel recordó el duro momento de su cancelación: “Me bajoneé, lloré dos meses seguidos, pero siempre supe quién soy”

Brenda Asnicar se sinceró sobre su negativa a ser parte de la vuelta de Patito Feo: “Nunca más vamos a estar enfrentadas”

Zaira Nara sorprendió con el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: “Concreté mi sueño”