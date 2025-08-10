“Por puro desprecio a su vida”: caminaba con sus hermanos por José C. Paz y motochorros lo asesinaron

Lautaro tenía 29 años

“9/8/25, a las 00:20, me dijeron que ya tu corazón no latía”.

Lautaro Lucero tenía 29 años y es otra víctima de la inseguridad. Dos motochorros lo interceptaron cuando caminaba por la localidad de José C. Paz el jueves pasado junto a sus hermanos y lo balearon en un intento de robo. Quedó gravemente herido. Murió en el Hospital Mercante.

Según informaron fuentes policiales, el ataque tuvo lugar en la intersección de Congreso y Montes de Oca, cuando la víctima caminaba junto a sus dos hermanos el jueves pasado.

De acuerdo con el relato de los familiares, en ese momento fueron interceptados por una moto de color rojo en la que se desplazaban dos sospechosos. Uno de ellos descendió rápidamente y, portando un arma de fuego, los amenazó con la aparente intención de asaltarlos.

La familia de Lautaro pide Justicia

Ante la situación, los tres hermanos intentaron escapar corriendo. Sin embargo, a pocos metros, dos de ellos escucharon una detonación. Al girar, observaron que Lucero yacía tendido en el asfalto, con una herida en la cabeza.

Los agresores huyeron inmediatamente de la escena, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia por sus familiares en un vehículo particular hasta el hospital local. Allí, los médicos constataron que presentaba un orificio de entrada de proyectil detrás de la oreja izquierda, sin orificio de salida, lo que agravó su condición. Su estado fue calificado como reservado.

El fiscal Federico Affatati, de la UFI Nº25 del Departamento Judicial de San Martín, dispuso que la causa sea caratulada como homicidio y ordenó las diligencias de rigor.

Personal de la Comisaría 2ª de José C. Paz y grupos operativos de la Sub DDI José C. Paz y la DDI San Martín se encuentran abocados a las tareas investigativas para dar con los responsables.

Justicia por Lautaro

Mientras tanto, la familia de Lucero pide Justicia y lo despide en las redes sociales. Gimena, la hermana de la víctima, posteó en su muro de Facebook fotos de Lautaro y un mensaje: “Él es Lautaro Lucero, te lo presento. Lo mataron unos hijos de puta por puro desprecio a su vida, una vida llena de chistes, fútbol, buena onda y ayuda a los demás”.

Raúl, un amigo, también lo despidió: “Todos los días noticias de estas, pero nunca me imaginé que nos iba a tocar a nosotros tan se cerca. Le arrebataron a la vida a un pibe bueno: buena persona, buen amigo, un hermano para mí; compañero de canchas... Toda la infancia juntos para todos lados. No te imaginas el dolor que nos dejaste hermanito”.

Anahí, la pareja de Lautaro, también le escribió un mensaje: “Se me llevaron a mi gran único amor de toda mi vida; a mi compañero. Hoy te tengo que decir adiós amor. Gracias por tantos años compartidos juntos, gracias por ser el mejor marido, el mejor novio, el mejor esposo, como te decía. Te voy a mar hasta el último día de mi vida”.

Y siguió: “Prometimos que esto iba a ser para siempre y me toca soltarte porque te arrebataron de mi vida, no por mi decisión, amor. Nosotros sabemos todo el amor que nos teníamos, las cosas que tuvimos que pasar para que estemos como estábamos: felices, procesando, viviendo la vida de princesa, como me decías. Me regalaste los mejores años, los mejores momentos al lado tuyo".

Para concluir: “Nos faltaron muchas cosas por hacer, muchos sueños, proyectos... Gordo. Se llevaron mi vida entera con vos. Pero, amor, acá estoy y voy a estar siempre, esperándote hasta el último día de mi vida. Te veo en mis sueños, abrazame fuerte, por favor Te amo para siempre mi Lucero