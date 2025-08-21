Fentanilo mortal: la pista clandestina en Misiones que complica a HLB Pharma

2023: el fentanilo de HLB Pharma en el expediente de la PROCUNAR

En la mañana de hoy jueves, el juez Ernesto Kreplak se disponía a indagar a Ariel García Furfaro y a sus nueve familiares y ejecutivos detenidos en la causa por el fentanilo mortal producido por HLB Pharma que le costó la vida a 96 víctimas en clínicas a lo largo del país. El análisis del batch record de los lotes que produjo ese fentanilo, realizado por el Instituto Malbrán, reveló “varios problemas críticos”, según confirma una fuente clave a Infobae.

Al cierre de esta nota, Kreplak no había definido la calificación del caso, el delito que le imputará al clan García Furfaro, uno de los puntos claves del expediente. La fiscal del expediente, María Laura Roteta, apuntó en un dictamen elevado en las últimas horas dos posibles rótulos. Primero, el artículo 201 bis del Código Penal, que castiga el “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales”, con 10 a 25 años de cárcel si el hecho termina en muerte.

Por otra parte, la fiscal sospecha de una posible violación a la ley de drogas.

¿Por qué? Por una curiosa coincidencia hallada en una investigación de la PROCUNAR, el ala de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico.

Ariel García Furfaro anoche tras su detención

El fentanilo de HLB Pharma fue hallado en una causa iniciada en 2023 que reveló Infobae semanas atrás, donde el fiscal coadyuvante Martín Uriona investigaba la venta clandestina del poderoso opioide en encomiendas que salían desde farmacias y hospitales de Misiones a varias provincias, un salto del mercado legal al ilegal.

Estas ampollas -libres de contaminación de las bacterias de la neumonía- terminaban, por ejemplo, en centros de estética, productos posiblemente letales flojos de papeles.

A comienzos de julio, Gendarmería Nacional anunció la captura de seis sospechosos en el expediente, acusados de acopiar y distribuir fentanilo.

Las detenciones se realizaron en el marco de 14 allanamientos realizados en CABA, Jujuy y Misiones, en un expediente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Primera Instancia y la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 2 de Posadas, con la investigación de la PROCUNAR, realizada por el fiscal coadyuvante Uriona.

En una conversación hallada en un teléfono incautado, que ilustra esta nota, que data del 9 de marzo de 2023, uno de los principales acusados ofrece a un cliente 200 ampollas de fentanilo de HLB Pharma, entre productos de otros laboratorios argentinos.

El lote de ese fentanilo, tal como en el caso que terminó con 96 muertos, es el problema.

Una de las farmacias allanadas por Gendarmería en la investigación por tráfico de fentanilo

¿Por qué habría de estar el clan García Furfaro y sus empresas bajo sospecha? La causa de la PROCUNAR identificó el lote 30366, con vencimiento de julio de 2023.

Una fuente clave del expediente asevera:

“Tras varios pedidos de informes, el RENPRE y el ANMAT no pudieron encontrar nada sobre el lote en cuestión. Nada indica que HLB Pharma le haya vendido el fentanilo a las farmacias u hospitales investigados”.

Por lo pronto, no hay una sola prueba en el caso que vincule al fentanilo de Misiones con el negocio narco: la venta de fentanilo para consumo dealer, en Argentina, es prácticamente inexistente, coinciden investigadores judiciales a lo largo del país.