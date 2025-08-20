Imputaron a un policía de Tucumán que mató a un perro y amenazó a su dueña: “Acordate que vos tenés dos hijos”

Imputaron a un policía de Tucumán que mató a un perro y amenazó a su dueña (Foto: El Tucumano)

En la localidad de Esquina, en la provincia de Tucumán, a unos 35 kilómetros al este de la capital, un policía usó su arma reglamentaria para matar a un perro y amenazó a la dueña cuando fue a increparlo. “Acordate que vos tenés dos hijos”, lanzó. La víctima grabó el violento episodio y denunció al agente. Este lunes, fue imputado formalmente por el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego, en calidad de autor.

El incidente se produjo el viernes pasado cuando, tras un descuido en un campo dedicado a la cría de caballos peruanos, tres perros guardianes escaparon por un portón abierto.

Uno de ellos, Black, de raza Pampa Argentino, llegó hasta la vivienda de un vecino que resultó ser policía. Poco después, familiares del propietario del campo escucharon dos disparos y, al acercarse, hallaron al animal muerto.

Esta raza se caracteriza por su gran fuerza física, mandíbulas poderosas, musculatura desarrollada y contextura robusta. Generalmente, presentan pelaje blanco y negro, alcanzan entre 65 y 73 centímetros de altura y pesan entre 40 y 55 kilos.

El agente fue fotografiado y filmado con la pistola en la mano y, al percatarse de que estaba siendo grabado, se dirigió a una de la dueña del animal y la amenazó: “Acordate que vos tenés dos hijos”.

El perro era de raza Pampa Argentino (Foto: Contexto Tucumán)

Tras el hecho, el abogado Javier Lobo Aragón, representante de la familia denunciante, confirmó que iban a llevar la causa judicial hasta las últimas instancias.

“No se puede permitir que una persona actúe de esta forma, y menos aún un policía que porta un arma. Por eso radicamos la denuncia y decidimos llevar el caso hasta las últimas consecuencias”, afirmó el letrado.

Además, sostuvo que existen pruebas contundentes, entre ellas grabaciones y testimonios, para que el Ministerio Público Fiscal avance con cargos tanto por el asesinato del animal como por las amenazas.

Lobo Aragón advirtió: “¿Quién me garantiza que alguien capaz de matar a un perro no pueda hacer lo mismo con una persona?”. También anticipó que solicitará medidas de protección para la familia afectada.

Desde el Ministerio de Seguridad de Tucumán están al tanto de lo sucedido y colaborarán con la investigación judicial. El funcionario policial denunciado será sometido a una investigación sumaria interna, en paralelo al proceso penal.

Este lunes, el Ministerio Fiscal, a través de la Unidad Criminal II, imputó formalmente al agente por el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego, en calidad de autor.

La auxiliar de fiscal, Daniela Falchi, detalló cómo fueron los hechos. El viernes 15 de agosto, alrededor de las 09:30, la denunciante salió a buscar a su perro en la zona de Esquina y Mancopa, a aproximadamente 1 kilómetro al oeste de la Ruta Nacional 9.

De acuerdo a la información brindada por el medio local El Tucumano, tras el hecho, el imputado se presentó voluntariamente en la comisaría local y entregó el arma utilizada.

La auxiliar de fiscal solicitó al juez medidas restrictivas de menor intensidad por seis meses, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima en un radio no menor a 200 metros y el impedimento de portar armas.

La Fiscalía también pidió que se notificara a la Jefatura de Tucumán para garantizar el cumplimiento estricto de estas disposiciones. El juez actuante autorizó todas las medidas requeridas.

