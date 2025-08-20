Crimen y Justicia

“Hay que matarlo”: una patota dejó en coma a un contratista ante la mirada de la Policía en Puerto Deseado

Fabio Dante Cattani, de 56 años, está en terapia intensiva. Perdió el bazo, un testículo, tiene ocho fracturas costales y un pulmón que no le funciona. La jueza a la que le cayó el caso es pariente de un sospechoso y se excusó. La causa, 10 días después, denuncian que está paralizada

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Guardar
Fabio tiene 56 años y
Fabio tiene 56 años y está muy grave

Fabio Dante Cattani no ha tenido una vida fácil. Como papá lleva sobre sus espaldas haber luchado como fiera para lograr justicia por una de sus hijas, que fue violada siendo adolescente y no pudo soportar seguir viviendo. Ahora, este contratista de 56 años se debate entre la vida y la muerte luego de que una patota, aparentemente, de la UOCRA de Puerto Deseado, en Santa Cruz, lo golpeara hasta dejarlo en coma frente a la mirada de la Policía provincial que nada hizo para impedirlo.

Fabio fue atacado el pasado 11 de agosto y está internado en coma en la terapia intensiva de alta complejidad del Hospital Zonal de Caleta Olivia. Gravísimo.

Tras la bestial paliza, perdió el bazo y un testículo, tiene ocho fracturas y un pulmón que no le funciona y el otro sí, pero al 50%. Está entubado y con politraumatismos de tórax. “Más todas las secuelas que puedan aparecer con el tiempo y que hoy no las sabemos”, explicaron allegados a Fabio a Infobae.

Su pronóstico es incierto, su estado, desesperante. Pero más aún la situación judicial del ataque brutal. No pasa nada. La esposa de Fabio, Sonia, hizo la denuncia; los compañeros de trabajo también, testigos de lo que sucedió. Como la Policía, que no frenó la violencia porque frente a la obra donde estaba Fabio trabajando había una manifestación “pacífica” de la UOCRA.

En Puerto Deseado, donde ocurrió la agresión, hay una sola fiscalía, a cargo de Ariel Quinteros. No hay un juez penal porque el magistrado que ocupaba ese cargo se jubiló. Entonces, subroga su colega Jésica Hernández, titular el Juzgado de Primera Instancia. Ella se excusó de tomar el caso de Fabio porque su hermano está sindicado como uno de los agresores del contratista.

“Por el momento, desconocemos las medidas que se tomaron. Entendemos que no muchas. Están todos individualizados y no hay ningún detenido”, añadieron los parientes de la víctima a este medio.

El ataque

Fue el 11 de agosto pasado. La víctima estaba trabajando en una obra del Sindicato de Judiciales, ubicada en calle Ramos Mejía, entre 141 y Pachululu. Esa mañana, dos patrulleros arribaron al lugar a raíz de una manifestación pacífica registrada fuera de la UOCRA.

“En ese momento, al menos dos camionetas y cuatro automóviles, con entre 30 y 40 ocupantes, se presentaron en la obra. Entre ellos se encontraban Franco Moreyra, Fabián Hernández (NdeR: hermano de la jueza), Carlos Tapia y Oscar Aranda, apodado ‘Cachumba’. De acuerdo a los testigos, al descender de su vehículo, Moreyra dio la orden: ‘A Cattani hay que matarlo’“, según reza la denuncia que hizo la esposa de la víctima por tentativa de homicidio agravada y robo, porque se llevaron la pistola calibre 9 milímetros registrada ante la ANMaC de Fabio, y el teléfono.

Los agresores, en grupo y sin provocación, golpearon a Fabio con patadas y puñetazos, incluso cuando la víctima ya se encontraba en el suelo. Tres testigos los identificaron.

Los policías no intervinieron para frenar el ataque, pero sí llevaron a la víctima al hospital local. Ahí le dieron el alta. Horas después, Fabio volvió a ese centro de salud y quedó internado. Durante la madrugada se descompensó.

Crítico

“La tomografía reveló una rotura grave de bazo, lesión que, según los médicos, puede manifestarse varias horas después del traumatismo. El daño desencadenó un shock hipovolémico, lo que llevó a una cirugía de urgencia en la que se le realizó una esplenectomía total y se le transfundieron unos cinco litros de sangre”, completaron los allegados las consecuencias del ataque.

Tras la operación, Fabio pudo contar lo sucedido, pero al rato debió ser inducido a un coma en terapia intensiva. Este lunes, fue trasladado en estado crítico a la Unidad de Terapia Intensiva de Alta Complejidad del Hospital Zonal de Caleta Olivia. Su cuadro clínico se agravó.

Según el parte médico sufrió las siguientes lesiones: extirpación de bazo, ocho fracturas costales (seis en el lado izquierdo y dos en el derecho), fallo respiratorio con un pulmón sin funcionar, politraumatismo torácico severo, respiración mecánica asistida, deshidratación leve, rotura testicular traumática y fallo cardíaco con administración de adrenalina como soporte vital. La víctima padece, además, una enfermedad de base en el hígado, lo que complica la recuperación.

La familia de Fabio quiere justicia y que se adopten las medidas urgentes para dar con los responsables, que están identificados.

Temas Relacionados

Puerto DeseadoUOCRAúltimas noticiasFabio Dante CattaniSanta Cruz

Últimas Noticias

“¡Tirale! ¡Tirale!”: lo buscaban por robarle a una empleada judicial y lo atraparon con varias armas

Tiene 19 años y lo capturaron en una casa de Mar del Plata, donde agentes además secuestraron casi dos kilos de marihuana

“¡Tirale! ¡Tirale!”: lo buscaban por

Patricia Bullrich presentó un nuevo sistema para desbloquear e investigar celulares: cómo funciona

La herramienta se sumará a las Fuerzas Federales. Su incorporación permitirá decodificar más rápido los datos de teléfonos sospechosos en el marco de operativos

Patricia Bullrich presentó un nuevo

Cayó el creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Se trata de Alejo Leonel Warles, alias “Shishi”, detenido en la ciudad de Paraná

Cayó el creador de “Al

Condenaron al hombre que atropelló y mató a un joven en el Calafate en 2015: la lucha de su madre para evitar la prescripción del caso

Justo José Romero fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de Lucas Lencina, quien fue embestido por su auto cuando circulaba en moto en la ciudad santacruceña. La causa estuvo a punto de quedar impune

Condenaron al hombre que atropelló

“Todo te queda bien”: los chats que comprometen al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder

Los mensajes son entre Ernesto García Maañón y la funcionaria judicial que lo acusó. El camarista de 76 años presentó su renuncia al cargo y espera que el gobernador Kicillof se expida

“Todo te queda bien”: los
ÚLTIMAS NOTICIAS
En casi un año, el

En casi un año, el Gobierno tuvo que intervenir ante 164 denuncias de bloqueos sindicales contra empresas

YPF redefine su proyecto de GNL: cinco barcos en Río Negro, ejecución más rápida y mayor exportación de petróleo

El saldo de la balanza comercial fue positivo en USD 988 millones, el mejor resultado en lo que va del año

Uno por uno: así votaron los diputados el rechazo al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

Científicos descubren que la reducción del flujo sanguíneo acelera el avance de tumores

INFOBAE AMÉRICA
El abogado de Jimmy Lai

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

Gilberto Gil, un gigante de la música brasileña, llega a Buenos Aires como parte de su gira despedida

El Reino Unido golpea redes de criptomonedas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones por la guerra en Ucrania

TELESHOW
Luego de cuatro meses, la

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación

Santiago Korovsky recordó cómo nació División Palermo y comparó el proyecto inicial con el trailer que vio la luz