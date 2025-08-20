Contrabando de cigarrillos: interceptaron una camioneta robada en Brasil con casi 20 mil atados

Parte de lo incautado

No es un delito más en la provincia de Misiones. Por caso, en tres operativos el mes pasado se secuestraron cigarrillos de contrabando por más de 60 millones de pesos. Ahora, la Policía de la provincia secuestró en la localidad de San Vicente una camioneta robada en Brasil y cargada con casi 19 mil atados.

En el marco de la operación de la Policía de Misiones, denominada “Hudson-Metasa”, se incautó un cargamento valuado en más de 30 millones de pesos.

El vehículo, una Toyota SW4 con patente brasileña, fue hallada en una zona de plantaciones de la Picada Flor.

El procedimiento se inició este martes por la noche, tras el aviso de vecinos que advirtieron la presencia sospechosa del rodado. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el vehículo estaba cargado con cajas de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero.

De inmediato, se desplegaron tareas periciales, donde la Policía Científica levantó huellas y rastros en la camioneta, mientras que efectivos de investigaciones trabajaron en el área y otras zonas aledañas para profundizar la investigación.

Entonces fue que surgió que ese rodado había sido robado en Brasil, según informaron fuentes del caso.

Según el conteo oficial, dentro de la camioneta se encontraron 37 cajas grandes con 1.150 cartones (11.500 atados) de la marca Hudson Exclusive Blend y otros 700 cartones (7.000 atados) de la marca Metasa Classic.

“El aforo de la mercadería secuestrada asciende a $30.449.336, mientras que la valuación del vehículo ronda los 53 millones de pesos. En conjunto, el procedimiento representó un golpe económico al contrabando por un total de $83.449.336″, explicaron oficialmente.

Antecedentes

Hay que recordar que a principios de julio, en la localidad de Dos de Mayo, se secuestró una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro vigente por robo en Buenos Aires, con un cargamento de más de 22 mil atados de cigarrillos, ingresados ilegalmente al país. El cargamento fue valuado en $33.030.000.

Para mediados de julio, en la localidad de Puerto Rico, agentes de la División Comando Radioeléctrico local incautaron 17 cajas de cigarrillos de origen extranjero, valuadas en más de 14 millones y medio de pesos, que habían sido abandonadas por un grupo de individuos al ser sorprendidos durante un patrullaje preventivo en el barrio Río y Sol.

Para fines del mes pasado, en tanto, un siniestro vial sobre Ruta 17, a la altura de Eldorado, derivó en el secuestro de una camioneta abarrotada con cigarrillos de contrabando, valuados en 15 millones de pesos.

El vehículo, una camioneta 4x4, contaba con un pedido de secuestro vigente internacional por un hecho de robo en Brasil e impactó contra Chevrolet Agile. Tras el coche, el conductor del vehículo donde estaban los cigarrillos huyó del lugar.