Declaró uno de los menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza: había sido entregado a la Justicia por su madre

Video: la fuga de los delincuentes tras el crimen

Uno de los menores acusados de cometer el crimen de Rita Mabel Suárez en La Matanza el pasado jueves, y entregado a la Justicia por su propia madre en las últimas horas, declaró ante el fiscal a cargo de la causa y admitió que “se le escapó el tiro”.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, se trata del adolescente de 17 años que había sido apuntado por su cómplice, Alex Muñoz, de 19, quien cayó horas después del asesinato y aseguró que el disparo que asesinó a la víctima frente a su hijo fue perpetrado por el menor.

Tras quedar detenido, el imputado se presentó a indagatoria frente al fiscal Pablo Insúa, el titular de la Fiscalía Juvenil N.º 1 de La Matanza que tomó intervención en la causa luego de que su colega de la UFI de Homicidios, Carlos Adrián Arribas, hiciera las primeras averiguaciones y confirmara que dos de los delincuentes que participaron del episodio eran menores de edad.

En este contexto, el menor confesó que se le escapó el tiro en el intento de robo a Rita, quien estaba acompañada de su hijo de 15 años cuando fue asaltada por los tres sospechosos. La mujer recibió un disparo por el que debió ser trasladada de urgencia a la clínica Cruz Celeste en San Justo, donde finalmente falleció.

El delincuente mayor de edad detenido, filmado a metros de la escena del crimen

La detención de los sospechosos

La pista que delató a los acusados provino de un supermercado chino, ubicado a seis cuadras de la escena del hecho. Allí, los tres realizaron compras después del crimen y el de 17 años pagó con su teléfono celular.

Dicha billetera virtual tenía asociada una dirección en la zona de Rafael Castillo. En consecuencia, se llevó a cabo el primer allanamiento de la causa con helicópteros policiales, donde se concretó la captura de Muñoz, de 19 años, mientras que el menor de 17 escapó por los techos. El otro sospechoso, de 16, no estaba en el lugar.

El primer imputado, pese a su derecho de abstenerse a hacerlo, eligió enfrentarse a la indagatoria. Y si bien no pudo negar su participación en el hecho debido a los videos que lo ubican claramente en la escena del crimen, sí se defendió de haber efectuado el disparo que mató a la mujer. En este sentido, acusó a uno de sus cómplices de ser el responsable.

Durante este fin de semana, las tareas de campo continuaron con el objetivo de dar con los menores identificados en la causa como responsables del crimen.

Las fuentes detallaron que se implementó un grupo de contención y asesoramiento con sus familiares, especialmente junto a las progenitoras de ambos, con quienes se venía negociando la entrega de sus hijos.

Este lunes, ambos se presentaron en sede policial junto a sus madres. Quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los delincuentes acusados por el hecho

Quién era Rita, la mujer que asesinaron frente a su hijo

Rita Mabel Suárez, de 47 años, era madre de un adolescente de 15 y tenía dos trabajos: era preceptora en un colegio y tenía un emprendimiento de bordado que involucraba una de sus pasiones, el rock nacional y la banda La Renga.

Uno de sus lugares de trabajo estaba en González Catán. Era la Escuela de Educación Secundaria N° 142, ubicada en Céspedes al 2800, entre Alagon y Lavalleja.

El mayor de edad tras ser detenido: la misma campera del crimen

El otro era el propio taller que se había montado en la zona, donde encaraba su emprendimiento “Bordando Rock 73″ dedicado a bordar camperas y chalecos, vinculado directamente con el rock nacional.

En redes sociales, varios amigos y fanáticos del rock que la conocían la despidieron en las redes sociales con mensajes sentidos.

“Una noticia que nos parte el alma. Cuando el grupo de amigos es tan grande y tan unido, que nos saquen a uno de nosotros es un dolor inmenso. Te vamos a extrañar y recordar siempre mi amiga Rita, no esperábamos que te nos vayas y menos de esta manera. Te llevaremos en nuestro corazón por siempre y brindaremos por vos en cada banquete...”, escribió uno de ellos.

Rita Mabel Suárez asesinada a tiros en La Matanza

“Que triste noticia, cómo unas ratas le quitan la vida a la gente buena siempre. Q.D.E.P Rita, amiga rockera. Se te va a extrañar una banda. Mi más sentido pésame y fuerzas para toda la familia”, publicó otro en recuerdo a la víctima.

“En shock... no caigo. Amiga del alma, querida negra, nos quedó ese encuentro pendiente. Ese gorrito que me trajiste cuando pasaste para Santa Fe... no llegué al encuentro y lamento más que nunca no haber llegado. Descansa en paz Rita. Jamás te olvidaré, amiga”, contó otro de ellos en Facebook.

La última despedida de Suárez se realizará en la casa velatorio Cohelo-Martins, en Isidro Casanova.