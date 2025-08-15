Crimen en La Matanza: los videos que permitieron localizar y detener al sospechoso de asesinar a una mujer frente a su hijo

Las cámaras de seguridad del municipio de La Matanza fueron una pieza clave para identificar y localizar a uno de los tres delincuentes que en las últimas horas asaltaron y asesinaron frente a su hijo a Rita Mabel Suárez, de 47 años.

Se trata Alex Muñoz, de 19 años, el único de los sospechosos que es mayor de edad, quien quedó registrado por los dispositivos del Centro de Operaciones y Monitoreo del distrito en una secuencia que resultó fundamental para corroborar que se trataba de uno de los prófugos del crimen.

Los videos, a los que accedió Infobae, datan de minutos después del brutal episodio que tuvo lugar en Villa Luzuriaga y, según se puede observar, el delincuente aún vestía la misma ropa que usó para asaltar y asesinar a la víctima.

Con este material, sumado a otras pruebas audiovisuales recolectadas rápidamente en la causa, el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, logró seguir los pasos de Muñoz y ordenar su captura.

En el operativo de detención, los agentes le encontraron al sospechoso una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador junto a cincuenta municiones marca Magtech en una caja.

