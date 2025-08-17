Crimen y Justicia

Santiago del Estero: secuestraron 25 kilos de milanesas hechas con papel higiénico

Ocurrió en localidad santiagueña de Monte Quemado, en la previa de la Fiesta de la Virgen del Carballo. El comerciante que iba a venderlas, oriundo de Tucumán, también ofrecía aderezos vencidos

Clausuraron un puesto callejero que
Clausuraron un puesto callejero que vendía sánguches de milanesa y choripanes en mal estado: estaban elaborados con papel higiénico (Foto: gentileza Diario Panorama)

Un episodio sanitario insólito y a la vez alarmante se registró en la localidad de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, donde inspectores municipales secuestraron 25 kilos de milanesas y chorizos elaborados con ingredientes irregulares, entre ellos papel higiénico, y clausuraron el local de un comerciante oriundo de Tucumán.

El operativo se realizó el jueves pasado, aunque trascendió en las últimas horas, antes de la tradicional fiesta en honor a la Virgen del Carballo, que congrega a miles de fieles en la ciudad.

La intervención tuvo lugar a las 10.30 en un puesto de comidas ubicado en la esquina de avenida Juan Domingo Perón y Lavalle. Personal de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología actuó tras detectar serias irregularidades en la preparación de los alimentos.

El responsable del puesto fue identificado como el feriante Marcos Rolando Ávila, que pretendía vender sándwiches de milanesa y choripanes durante las celebraciones patronales que no cumplían con las normas sanitarias vigentes.

Según el acta de clausura, se incautaron varias bolsas con milanesas y chorizos en estado de deterioro, además de aderezos en mal estado de conservación.

Lo más grave, según el informe oficial, fue que entre los ingredientes de los productos decomisados se detectaron restos de papel higiénico utilizado en la preparación de la carne, un componente imposible de procesar por el organismo humano y que podría haber ocasionado graves lesiones internas en los consumidores.

En el operativo de bromatología
En el operativo de bromatología incautaron 25 kilos de milanesas en mal estado

Los inspectores señalaron que los alimentos presentaban malas condiciones de conservación, manipulación inadecuada, falta de higiene, ingredientes de dudosa procedencia y un deterioro avanzado. Todo el procedimiento fue realizado en presencia de testigos y quedó documentado con fotografías y filmaciones.

“Evitamos que decenas de personas consumieran alimentos que podían poner en serio riesgo su salud. El papel higiénico no solo es improcesable por el organismo, sino que puede provocar complicaciones digestivas severas”, indicaron fuentes municipales tras el operativo, según informó Diario Panorama.

Una vez labrada el acta, las autoridades municipales procedieron a la clausura inmediata del local y adelantaron que se formalizará una denuncia penal contra Ávila.

No se descarta que el comerciante sea imputado por delitos contra la salud pública y citado a declarar en los próximos días para explicar el origen y la “particular receta” de sus productos.

Con la clausura del puesto, el municipio remarcó la importancia de los controles bromatológicos en este tipo de festividades y reiteró el pedido a la población de consumir únicamente alimentos habilitados y de procedencia confiable, para prevenir riesgos para la salud.

El feriante también tenía en
El feriante también tenía en su poder aderezos vencidos

Qué es la Fiesta de la Virgen del Carballo

El procedimiento ocurrió en la previa de la Fiesta de la Virgen del Carballo, una de las celebraciones religiosas más importantes de Monte Quemado, que cada año convoca a peregrinos de toda la región. La detección a tiempo de estos alimentos adulterados evitó lo que pudo haber sido un serio escándalo sanitario en pleno evento multitudinario.

La Virgen del Carballo, perteneciente a la Diócesis de Añatuya, cumplió el pasado 14 de agosto 200 años desde su última aparición. Su historia está ligada a la Virgen de Huachana, que se apareció a la niña Telésfora Verón, pero con el traslado de la familia Verón a Carballo, la imagen también fue llevada allí.

Tras un reclamo de los habitantes de Huachana, un Juez de Paz resolvió que cada comunidad conservara una imagen. Hasta hoy, en Carballo aseguran tener la original, mientras que en Huachana sostienen que poseen la verdadera.

La peregrinación, que en sus inicios unía Monte Quemado con el paraje Carballo, cambió hace 25 años cuando una inundación obligó a trasladar la celebración a la ciudad. Desde entonces, la fiesta se consolidó en Monte Quemado, donde se transformó en un evento masivo y popular que involucra a toda la comunidad. Vecinos adornan las calles, se suman incluso creyentes de otras confesiones y el fervor se hace visible en altares, cantos y danzas.

La característica central de la festividad es la procesión, que inicia a las 14 y finaliza al anochecer, recorriendo los barrios de Monte Quemado y pasando frente a cada vivienda, donde los fieles esperan con devoción.

A la multitud se suman peregrinos que llegan a caballo, en bicicleta o desde localidades vecinas, algunos desde el día anterior. Para muchos, la Virgen del Carballo no solo es tradición y fe, sino también un espacio para renovar fuerzas, agradecer y salir nuevamente a anunciar el Evangelio.

