Detuvieron al principal acusado por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Lautaro Lucero fue asesinado el jueves de la semana pasada en José C. Paz

Un joven de 19 años fue detenido en las últimas horas acusado de ser el autor material del crimen de Lautaro Lucero, ocurrido hace nueve días en la localidad bonaerense de José C. Paz. Además, las autoridades identificaron a un segundo sospechoso por el homicidio y arrestaron a un tercer hombre por el delito de encubrimiento.

El recientemente detenido fue identificado como Alan Ezequiel Guzmán, alias “El Rengo”, según informaron fuentes policiales a Infobae. Lo arrestaron este sábado tras varios días de búsqueda.

Luego de que los investigadores determinaran que se encontraba residiendo en el interior del asentamiento conocido como Villa Viena, se organizó una serie de allanamientos en el lugar y el acusado finalmente fue ubicado hoy en una vivienda ubicada sobre Bucarest, entre Fray Butler y Centenario.

De acuerdo al reporte policial, al percatarse del operativo cerrojo, Guzmán intentó escapar por los techos, pero no tuvo éxito y fue capturado a pocos metros del lugar, rodeado por los agentes.

Así, permanece ahora encerrado a la espera de ser indagado por el fiscal Federico Affatati, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº25 del Departamento Judicial de San Martín.

Alan Ezequiel Guzmán, alias “El Rengo”, fue detenido este sábado

El crimen de Lautaro Lucero, de 28 años, sucedió la noche del jueves 7 de agosto, en la intersección de Congreso y Montes de Oca de José C. Paz. En ese momento, la víctima caminaba por la zona junto a sus dos hermanos cuando fueron interceptados por dos hombres a bordo de una moto roja. Uno de los asaltantes descendió armado, amenazó a los tres y, ante la reacción de escapar, disparó e hirió a Lucero en la cabeza.

El joven fue trasladado al hospital más cercano por sus familiares, pero su estado era muy grave y falleció después de estar internado veinticuatro horas.

Bajo la supervisión de la UFI N°25, durante esta semana investigadores de la Comisaría Segunda de José C. Paz y efectivos de grupos operativos locales avanzaron con varias órdenes de allanamiento en viviendas de Villa Viena para dar con los responsables.

En esos procedimientos, la Policía secuestró tres motocicletas -todas con pedido de secuestro por robo, al igual que la moto utilizada en el hecho, la cual tenía pedido de secuestro por robo agravado desde el 20 de mayo pasado-, documentos de interés y detuvo a un hombre de 36 años llamado Orlando Manuel Miranda, quien quedó acusado por encubrimiento. En tanto, los sospechosos principales lograron fugarse en ese momento.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró varias motos que habían sido robadas

Con el avance de la investigación, y tras testimonios que indicaban a Guzmán como el autor de los disparos, los investigadores intensificaron la búsqueda. Hasta que este sábado allanaron una propiedad donde el buscado se escondía.

Las fuentes además indicaron que por la causa también fue identificado otro sospechoso: se trata de Matías Gustavo Zapata, de 18 años, conocido en su entorno como “Matute”, quien hasta el momento no fue hallado.

Familiares y amigos de Lucero reclamaron justicia a través de las redes sociales. “Él es Lautaro Lucero, te lo presento. Lo mataron por desprecio a su vida, una vida llena de chistes, fútbol, buena onda y ayuda a los demás”, escribió su hermana.

Su pareja también lo despidió en Facebook: “Se me llevaron a mi gran único amor. Gracias por ser el mejor marido, el mejor novio, el mejor esposo, como te decía. Te voy a amar hasta el último día de mi vida”.

Lautaro tenía 28 años

Un amigo sumó su mensaje: “Le arrebataron la vida a un pibe bueno: buena persona, buen amigo. No te imaginas el dolor que nos dejaste hermanito”.