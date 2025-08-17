Crimen y Justicia

Detuvieron al principal acusado por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Tras nueve días de búsqueda, la Policía atrapó al sospechoso de 19 años en un asentamiento conocido como Villa Viena. Buscan a su presunto cómplice

Guardar
Lautaro Lucero fue asesinado el
Lautaro Lucero fue asesinado el jueves de la semana pasada en José C. Paz

Un joven de 19 años fue detenido en las últimas horas acusado de ser el autor material del crimen de Lautaro Lucero, ocurrido hace nueve días en la localidad bonaerense de José C. Paz. Además, las autoridades identificaron a un segundo sospechoso por el homicidio y arrestaron a un tercer hombre por el delito de encubrimiento.

El recientemente detenido fue identificado como Alan Ezequiel Guzmán, alias “El Rengo”, según informaron fuentes policiales a Infobae. Lo arrestaron este sábado tras varios días de búsqueda.

Luego de que los investigadores determinaran que se encontraba residiendo en el interior del asentamiento conocido como Villa Viena, se organizó una serie de allanamientos en el lugar y el acusado finalmente fue ubicado hoy en una vivienda ubicada sobre Bucarest, entre Fray Butler y Centenario.

De acuerdo al reporte policial, al percatarse del operativo cerrojo, Guzmán intentó escapar por los techos, pero no tuvo éxito y fue capturado a pocos metros del lugar, rodeado por los agentes.

Así, permanece ahora encerrado a la espera de ser indagado por el fiscal Federico Affatati, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº25 del Departamento Judicial de San Martín.

Alan Ezequiel Guzmán, alias “El
Alan Ezequiel Guzmán, alias “El Rengo”, fue detenido este sábado

El crimen de Lautaro Lucero, de 28 años, sucedió la noche del jueves 7 de agosto, en la intersección de Congreso y Montes de Oca de José C. Paz. En ese momento, la víctima caminaba por la zona junto a sus dos hermanos cuando fueron interceptados por dos hombres a bordo de una moto roja. Uno de los asaltantes descendió armado, amenazó a los tres y, ante la reacción de escapar, disparó e hirió a Lucero en la cabeza.

El joven fue trasladado al hospital más cercano por sus familiares, pero su estado era muy grave y falleció después de estar internado veinticuatro horas.

Bajo la supervisión de la UFI N°25, durante esta semana investigadores de la Comisaría Segunda de José C. Paz y efectivos de grupos operativos locales avanzaron con varias órdenes de allanamiento en viviendas de Villa Viena para dar con los responsables.

En esos procedimientos, la Policía secuestró tres motocicletas -todas con pedido de secuestro por robo, al igual que la moto utilizada en el hecho, la cual tenía pedido de secuestro por robo agravado desde el 20 de mayo pasado-, documentos de interés y detuvo a un hombre de 36 años llamado Orlando Manuel Miranda, quien quedó acusado por encubrimiento. En tanto, los sospechosos principales lograron fugarse en ese momento.

Durante los allanamientos, la Policía
Durante los allanamientos, la Policía secuestró varias motos que habían sido robadas

Con el avance de la investigación, y tras testimonios que indicaban a Guzmán como el autor de los disparos, los investigadores intensificaron la búsqueda. Hasta que este sábado allanaron una propiedad donde el buscado se escondía.

Las fuentes además indicaron que por la causa también fue identificado otro sospechoso: se trata de Matías Gustavo Zapata, de 18 años, conocido en su entorno como “Matute”, quien hasta el momento no fue hallado.

Familiares y amigos de Lucero reclamaron justicia a través de las redes sociales. “Él es Lautaro Lucero, te lo presento. Lo mataron por desprecio a su vida, una vida llena de chistes, fútbol, buena onda y ayuda a los demás”, escribió su hermana.

Su pareja también lo despidió en Facebook: “Se me llevaron a mi gran único amor. Gracias por ser el mejor marido, el mejor novio, el mejor esposo, como te decía. Te voy a amar hasta el último día de mi vida”.

Lautaro tenía 28 años
Lautaro tenía 28 años

Un amigo sumó su mensaje: “Le arrebataron la vida a un pibe bueno: buena persona, buen amigo. No te imaginas el dolor que nos dejaste hermanito”.

Temas Relacionados

José C. PazMotochorrosInseguridadRobosHomicidiosLautaro Luceroúltimas noticias

Últimas Noticias

Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo en La Matanza

Un capitán de la Bonaerense se enfrentó este sábado a dos ladrones armados que lo asaltaron cuando iba en moto con su hermana. Hubo un tiroteo y uno de los sospechosos falleció en el lugar y el otro huyó

Un intento de robo a

Tienen 11, 14 y 16 años, asaltaron una casa en San Isidro y fueron detenidos tras una persecución de película

Uno de los adolescentes participó en un homicidio y otros seis robos en el último año. Fue detenido varias veces por la policía municipal, pero se fugó del instituto de menores. El video

Tienen 11, 14 y 16

Fue preso por matar a un niño y en su placard hallaron el cadáver de una joven: el oscuro prontuario del excomisario Horacio Grasso

El sospechoso vivía en el departamento de la ciudad de Córdoba donde encontraron el cuerpo de Milagros Micaela Basto, de 22 años. Qué se sabe del caso hasta ahora

Fue preso por matar a

Denunció a su hermana por venta de drogas, la policía le incautó 43 kilos de marihuana y él también quedó detenido

Ocurrió en el barrio Zavaleta. El joven de 21 años dijo que ella lo había amenazado y temía por su vida

Denunció a su hermana por

Asesino serial en Jujuy: un entomólogo forense analizará los “bichos” hallados en la casa del horror

La tarea estará a cargo de un especialista de Gendarmería en la materia. Qué puede determinar la disciplina sobre los crímenes adjudicados a Matías Jurado y en qué caso fue determinante

Asesino serial en Jujuy: un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Las ventas de juguetes por el Día del Niño cayeron 5,2%, pese a un fuerte repunte del comercio electrónico

Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo en La Matanza

Tragedia en Chaco: un hombre murió aplastado por su tractor mientras realizaba tareas agrícolas

Cambio de aire económico: avanza un proyecto libertario para impulsar la salmonicultura en Tierra del Fuego

INFOBAE AMÉRICA
La OEA rechazó cualquier acción

La OEA rechazó cualquier acción que intente obstaculizar el proceso electoral del domingo en Bolivia

Melania Trump entregó una “carta de paz” a Vladimir Putin durante la cumbre de Alaska

Más de 300 muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán

Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición

TELESHOW
El video de María Julia

El video de María Julia Oliván caminando por primera vez, a dos meses de su accidente: “Fue emocionante lograrlo”

Así fue el último paso de Alberto Martín por la televisión: chocolates, romance y una propuesta de matrimonio

Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

Gonzalo Valenzuela habló sobre cómo acompaña a Silvestre, su hijo con Juana Viale, en su epilepsia: “Confío mucho en él”

El divertido baile a pura bachata de Rocío Marengo y Eduardo Fort en la dulce espera de su bebé