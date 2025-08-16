Crimen y Justicia

Denunció a su hermana por venta de drogas, la policía le incautó 43 kilos de marihuana y él también quedó detenido

Ocurrió en el barrio Zavaleta. El joven de 21 años dijo que ella lo había amenazado y temía por su vida

Un joven denunció amenazas de
Un joven denunció amenazas de su hermana y reveló una presunta red de narcotráfico familiar, lo que permitió a la Policía de la Ciudad decomisar una importante cantidad de droga y detener a los implicados

La Policía de la Ciudad decomisó 43,39 kilos de marihuana y arrestó a dos personas durante un operativo efectuado la madrugada del viernes en el barrio Zavaleta. La actuación policial comenzó luego de que un joven denunciara que su propia hermana lo había amenazado, lo que puso en evidencia una presunta red de venta de estupefacientes dentro del domicilio familiar.

El procedimiento se desencadenó cerca de las 3:50, cuando efectivos porteños identificaron a un joven de 21 años en la vía pública, quien trasladaba bolsas de consorcio y reflejaba nerviosismo.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el joven relató que recién había llegado de Misiones junto a su esposa e hija, y que se encontraba alojado temporalmente en la casa de su hermana, a quien no veía desde hacía varios años.

Efectivos de la Policía de
Efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron el decomiso de 43,39 kilos de marihuana en el barrio Zavaleta

Según el testimonio expuesto por las autoridades, el joven explicó que su hermana le confesó que se dedicaba a la venta de drogas. Frente a su rechazo, el denunciante detalló que ella lo amenazó a él y a su familia. Temiendo por la seguridad de sus seres queridos, el joven accedió a la vivienda y retiró 59 ladrillos de marihuana para entregarlos voluntariamente a los agentes. La cifra fue confirmada por la División Antidrogas, que intervino en el operativo.

El Foro Judicial informó que la Unidad de Flagrancia Sur, encabezada por la doctora Titto, ordenó el secuestro inmediato de la droga, el traslado de la sustancia a la División Antidrogas y la custodia de la vivienda vinculada a la investigación. Los ladrillos droga permanecieron bajo resguardo oficial hasta que se completó el sumario judicial.

El operativo comenzó cuando agentes
El operativo comenzó cuando agentes identificaron a un joven de 21 años con bolsas de consorcio en la vía pública, quien informó que había llegado desde Misiones y estaba alojado temporalmente en la casa de su hermana.

Algunas horas después, la propietaria del domicilio se presentó ante el personal policial que se hallaba en la puerta de la vivienda. De forma espontánea, permitió el ingreso de los efectivos junto con un par de testigos y negó cualquier vinculación con la droga incautada.

Durante una inspección exhaustiva del inmueble, realizada junto a los testigos, no se ubicó más material ilícito ni elementos adicionales.

Después del operativo, la dueña
Después del operativo, la dueña de la vivienda permitió una inspección junto a testigos y negó tener relación con la droga,

La fiscalía a cargo evaluó la situación y determinó que ambas personas quedaran detenidas. La mujer fue imputada por infracción a la Ley de Drogas, mientras que el joven enfrenta cargos por violación de domicilio, según el protocolo establecido por la Policía de la Ciudad y validado por la Justicia. De este modo, la investigación judicial permanece en curso, con la sustancia secuestrada a disposición de los peritos oficiales.

