Colgaron una bandera con amenazas para Bullrich y Pullaro tras la detención del jefe de la barra de Rosario Central

El puente en el que apareció la bandera (Facebook)

La aparición de una bandera con un mensaje intimidante dirigido a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, activó este jueves un amplio despliegue policial en la zona norte de Rosario. Las autoridades buscarán identificar a los responsables y determinar si el hecho estaría vinculado con la detención de “Laucha G.”, el nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central.

El hallazgo se produjo esta mañana en un puente peatonal ubicado en la intersección de las calles Centeno y Pueyrredón, en pleno corazón de Plaza Alberdi, un sector de intenso tránsito vehicular y peatonal. Se trataba de una bandera que contenía una amenaza y había sido detectada por los vecinos de la zona.

Luego de que se recibieran varias denuncias vecinales, el personal de la Policía de Santa Fe se presentó en el lugar y retiró el pedazo de tela blanca. Aunque el mensaje no trascendió, el medio Aire Digital señaló que este había sido escrito con tinta negra.

A raíz de esto, la Justicia de Rosario inició una investigación penal bajo la supervisión de la Unidad de Balaceras y Amenazas, con colaboración de la fiscalía federal. Por esto, el lugar permaneció restringido mientras se desarrollaban las tareas periciales.

El momento en el que detuvieron a "El Laucha"

De esta manera, se buscará determinar si el hecho está vinculado al arresto de “Laucha G.”, el hombre señalado como el nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central tras el asesinato del ex líder Andrés “Pillín” Bracamonte. En el operativo participaron integrantes de la fuerza provincial y los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), que recopilaron material audiovisual y revisaron cámaras de seguridad cercanas, con el fin de identificar a los responsables del acto.

Una de las hipótesis que manejarían los investigadores es que la banda que respondería a Laucha habría intentado mostrar su descontento con las declaraciones públicas realizadas por Bullrich y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, durante una conferencia de prensa.

“Para nosotros la detención de un delincuente siempre es una buena noticia”, aseguró el funcionario provincial en diálogo con Cadena 3, luego de haber participado del acto conmemorativo por el aniversario de la creación de la Unidad Regional II -Departamento Rosario de la Policía de Santa Fe.

Por su parte, la ministra de Seguridad había acusado al detenido de no solo comandar las tribunas del Canalla, sino de presuntamente estar a cargo de la dirección de la banda narco conocida como “Los Menores”. La estructura criminal ganó mayor visibilidad mediática en los últimos meses, luego de que varias investigaciones en curso los vincularan con varios homicidios ocurridos en la ciudad.

El ministro de Seguridad provincial celebró la captura del jefe de la barra de Rosario Central

“@DFI_Arg -el Departamento Federal de Investigaciones-, en un megaoperativo bajo la Ley Antimafia y el Plan Bandera, demuestra que no solo cae quien ejecuta, también quien da las órdenes. Guerra sin cuartel”, declaró la funcionaria a través de una publicación en la red social X (antes Twitter).

Como consecuencia de la detención, la atención estará en los dos partidos que disputará Rosario Central. En ambas oportunidades, el Canalla jugará de local, pero habría mayor especulación respecto al clásico contra Newell’s Old Boys, que tendrá lugar en el Estadio Gigante de Arroyito el próximo 23 de agosto.

Frente a esto, el ministro de Seguridad provincial destacó: “Los controles siempre los estamos reforzando y es que el operativo de seguridad tiene que tender a alentar las conductas deportivas y empresariales responsables”. Y concluyó: “Vamos a garantizar la seguridad, pero también cuidar al resto de los santafesinos que están solventando a estos operativos”.

La detención de Laucha G., la nueva cara de la barra de Rosario Central

Laucha G. fue señalado en la causa que investiga el crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte (Télam)

Este miércoles, la Policía Federal detuvo al presunto jefe de la barra brava de Rosario Central, Lautaro “Laucha” G., principal sospechoso del reemplazo de liderazgo tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, durante un megaoperativo coordinado por fuerzas federales y provinciales. El procedimiento central se desarrolló en un departamento de la calle Salta al 2400, en el barrio de Pichincha, Rosario.

Según pudo conocer Infobae, Laucha era buscado por un pedido de captura por asociación ilícita, en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal provincial Georgina Pairola. La funcionaria judicial investiga a la banda conocida como Los Menores, sindicada por el homicidio de Bracamonte. Los hechos motivaron la movilización de un grupo especial de la Policía Federal Argentina (PFA), enviado desde Buenos Aires y que articuló 17 procedimientos en la región norte y noroeste de Rosario.

De acuerdo con las fuentes judiciales, en el departamento donde fue capturado el barra brava se incautó una camioneta Amarok, dos millones de pesos, tres celulares, tarjetas bancarias, una computadora portátil y un carnet de socio de Rosario Central. Además, los agentes hallaron 19 bolsas de nylon con 20 dosis de cocaína cada una, sumando un total de 64 gramos, 15 teléfonos celulares adicionales y 67 cartuchos de bala calibre 9 mm.

Por este motivo, los investigadores señalaron que el arrestado estaría vinculado como presunto integrante de Los Menores, una organización narco compuesta por mandos medios de Los Monos y allegados a Esteban Alvarado.