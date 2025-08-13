Crimen y Justicia

Detuvieron al nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central

Lautaro “Laucha” G. fue arrestado en un megaoperativo. El joven, que reemplazó en el paraavalanchas canalla al asesinado Andrés “Pillín” Bracamonte, será imputado en los próximos días

Por Agustín Lago

Guardar
Laucha, nuevo líder de la
Laucha, nuevo líder de la barra de Central

El presunto jefe de la barra brava de Rosario Central Lautaro “Laucha” G., quien asumió el liderazgo en el paraavalanchas tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, fue detenido este miércoles en un megaoperativo que realizó un grupo de agentes de la Policía Federal que fue traído desde Buenos Aires.

“Laucha” tenía pedido de captura por asociación ilícita por requerimiento de la fiscal provincial Georgina Pairola, quien investiga a la conocida banda de Los Menores, sindicada por el crimen del “Pillín”.

En total fueron 17 los procedimientos federales que se hicieron principalmente en la zona norte y noroeste de Rosario bajo la coordinación entre la Justicia federal y provincial, en el marco de la Ley Antimafia, según indicaron investigadores policiales a Infobae.

“Laucha” cayó en un departamento ubicado en Salta al 2400, en el barrio de Pichincha, donde se incautó una Amarok, dos millones de pesos, tres celulares, tarjetas, una computadora y un carnet de socio de Rosario Central.

Si bien no trascendieron detalles oficiales, Lautaro G. está apuntado como presunto integrante de Los Menores, una suerte de cooperativa narco, ya que está integrada por algunos mandos medios de Los Monos y personas vinculadas a Esteban Alvarado. Se espera que desfile por el Centro de Justicia Penal a la brevedad para ser imputado por asociación ilícita.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

RosarioRosario CentralHomicidiosúltimas noticiasAndrés Pillin Bracamonte

Últimas Noticias

Así fue el momento en el que Claudio Contardi fue condenado a prisión en el juicio contra Julieta Prandi

El exmarido de la modelo fue sentenciado a 19 años por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana. Ordenaron su detención inmediata

Así fue el momento en

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

La querella había pedido una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía la redujo a un máximo de 20 años. El veredicto fue dado sin la presencia de la modelo

Claudio Contardi fue condenado a

El singular reclamo en la cárcel del “Concheto” Álvarez, el asesino múltiple que recibirá una indemnización millonaria

Guillermo Antonio Álvarez está alojado en el penal de Devoto, fuera del régimen de condenados, debido a que está pendiente la realización de un nuevo juicio por dos de los feroces crímenes que le adjudican. Por qué su caso es único

El singular reclamo en la

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: declara el camarógrafo que denunció por abuso al joven que apareció muerto en Coghlan

En el marco de la investigación para determinar en qué circunstancias murió el joven que estaba desaparecido desde 1984, el fiscal Martín López Perrando solicitó que Cristian Graf, el principal sospechoso, sea indagado por los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”

Caso de Diego Fernández Lima,

Incautaron un cargamento de fentanilo valuado en más de 60 millones de pesos

Prefectura interceptó en Misiones una embarcación proveniente de Paraguay y halló 300 ampollas inyectables en la orilla del río. El procedimiento se desarrolló en la zona de Costero de Gurapá

Incautaron un cargamento de fentanilo
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Juan: un deportista perdió

San Juan: un deportista perdió la vida luego de un grave accidente con un parapente

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

Así fue el momento en el que Claudio Contardi fue condenado a prisión en el juicio contra Julieta Prandi

El singular reclamo en la cárcel del “Concheto” Álvarez, el asesino múltiple que recibirá una indemnización millonaria

Atentado a Cristina Kirchner: la querella pidió 15 años de cárcel para Sabag Montiel y Brenda Uliarte

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de la OTAN

El jefe de la OTAN habló a 48 horas de la cumbre entre Trump y Putin: “La pelota está en el tejado del presidente ruso”

Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

Nepal ofrece permisos gratuitos para escalar 97 nuevas cumbres y desafía la saturación del Everest

Expertos alertan sobre los riesgos de la luz LED para la salud ocular y la seguridad vial

TELESHOW
Julieta Prandi habló después de

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer la condena a su exmarido

Wanda Nara mostró su recorrido por México: shopping, cultura y una noche de sabores y amigos

Julieta Prandi habló antes de salir para los tribunales: “Espero una sentencia ejemplificadora”