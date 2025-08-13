Detuvieron al nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central

Laucha, nuevo líder de la barra de Central

El presunto jefe de la barra brava de Rosario Central Lautaro “Laucha” G., quien asumió el liderazgo en el paraavalanchas tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, fue detenido este miércoles en un megaoperativo que realizó un grupo de agentes de la Policía Federal que fue traído desde Buenos Aires.

“Laucha” tenía pedido de captura por asociación ilícita por requerimiento de la fiscal provincial Georgina Pairola, quien investiga a la conocida banda de Los Menores, sindicada por el crimen del “Pillín”.

En total fueron 17 los procedimientos federales que se hicieron principalmente en la zona norte y noroeste de Rosario bajo la coordinación entre la Justicia federal y provincial, en el marco de la Ley Antimafia, según indicaron investigadores policiales a Infobae.

“Laucha” cayó en un departamento ubicado en Salta al 2400, en el barrio de Pichincha, donde se incautó una Amarok, dos millones de pesos, tres celulares, tarjetas, una computadora y un carnet de socio de Rosario Central.

Si bien no trascendieron detalles oficiales, Lautaro G. está apuntado como presunto integrante de Los Menores, una suerte de cooperativa narco, ya que está integrada por algunos mandos medios de Los Monos y personas vinculadas a Esteban Alvarado. Se espera que desfile por el Centro de Justicia Penal a la brevedad para ser imputado por asociación ilícita.

Noticia en desarrollo