Crimen y Justicia

Así fue el momento en el que Claudio Contardi fue condenado a prisión en el juicio contra Julieta Prandi

El exmarido de la modelo fue sentenciado a 19 años por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana. Ordenaron su detención inmediata

Guardar
El momento de la condena a Claudio Contardi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi a la pena de 19 años de prisión con detención inmediata tras hallarlo culpable de abusar sexualmente a su ex pareja, la modelo Julieta Prandi.

El veredicto fue comunicado pasadas las 11 de la mañana por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes estuvieron a cargo de la resolución luego de tres jornadas intensas de juicio que en las que se expusieron decenas de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

“Se resuelve condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos desde el 3 de junio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en el partido de Escobar", señalaron los magistrados.

La lectura del fallo se demoró apenas unos minutos del horario previsto. El imputado lo escuchó desde el banquillo de los acusados junto a su abogado, mientras que del lado opuesto estaba el fiscal a cargo de la acusación, la psicóloga de Prandi y los familiares de ella.

La modelo entró al palacio
La modelo entró al palacio judicial luego de que los jueces leyeran la sentencia y se fundió en un abrazo con su familia

La modelo, por su parte, arribó al palacio judicial después de que se comunicara el veredicto y no llegó a escucharlo. “Me hubiera gustado oírlo, pero no pude. Seguro gracias a ustedes voy a poder verlo”, dijo en diálogo con la prensa luego de que su ex fuera detenido inmediatamente por orden de la Justicia.

Cuando llegó, la conductora se dirigió directo a la sala donde estaba su familia y se abrazó con sus padres y Fernando Burlando, su abogado. También lo hizo con el fiscal, una foto poco común en este tipo de situaciones. Casi al mismo tiempo, Claudio Contardi salía esposado y escoltado por la policía.

Poco tiempo después, la conductora sufrió una descompensación, por lo que debió ser asistida por personal de salud. Prandi se tiró al piso llorando y de inmediato arribó un médico para asistirla, según supo Infobae.

Prandi al entrar a la
Prandi al entrar a la sala de audiencias tras el veredicto. Foto: Jaime Olivos

De acuerdo al relato de los testigos, le suministraron “algo dulce” rápidamente y comenzó a recuperarse de manera satisfactoria.

“Está bien, está bien. Es más un problema emocional que otra cosa. Está bien, está contenida. La presión está bien”, le dijo el médico de Julieta a este medio.

Al salir del palacio judicial, Prandi habló con la prensa y dijo: “Lo primero que le quiero decir es gracias, siento que la Justicia finalmente me escuchó, no solo a mí sino a los medios que estuvieron difundiéndolo”.

Y agregó: “Fue una condena ejemplar, en nombre de todas las mujeres víctimas de violencia de género. Un antes y un después”.

El abogado Fernando Burlando, que acompañó a Prandi a la audiencia, dijo que para “Julieta esto es un impacto emocional muy fuerte”. “Viene luchando hace muchos años, es un golpe emocional la noticia”, declaró.

“Vamos a darle lectura a los fundamentos y después veremos que actitud vamos a tomar”, enunció con respecto a una eventual apelación a la pena. “Fue una sanción muy dura”, concluyó el letrado.

Temas Relacionados

Julieta PrandiClaudio ContardiAbuso sexualÚltimas noticias

Últimas Noticias

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

La querella había pedido una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía la redujo a un máximo de 20 años. El veredicto fue dado sin la presencia de la modelo

Claudio Contardi fue condenado a

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: declara el camarógrafo que denunció por abuso al joven que apareció muerto en Coghlan

En el marco de la investigación para determinar en qué circunstancias murió el joven que estaba desaparecido desde 1984, el fiscal Martín López Perrando solicitó que Cristian Graf, el principal sospechoso, sea indagado por los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”

Caso de Diego Fernández Lima,

Incautaron un cargamento de fentanilo valuado en más de 60 millones de pesos

Prefectura interceptó en Misiones una embarcación proveniente de Paraguay y halló 300 ampollas inyectables en la orilla del río. El procedimiento se desarrolló en la zona de Costero de Gurapá

Incautaron un cargamento de fentanilo

El dolor del hermano de Diego Fernández Lima, cuyos restos aparecieron tras 41 años: “Quiero la pena máxima”

Javier relató el drama de su familia desde 1984, luego de que se identificaron los restos de su hermano en una casa de Coghlan. “Mi mamá hasta hace 10 días se asomaba a la ventana para ver si Diego venía”, contó. La fiscalía citó a declarar a indagatoria a Cristian Graf, el principal sospechoso

El dolor del hermano de

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana. La fiscalía había requerido una pena de 20 años, mientras que la querella solicitó 50. El imputado se fue esposado

Claudio Contardi fue condenado a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo ante empresarios de la

Caputo ante empresarios de la construcción: “Probablemente más de uno tiene que seguir coimeando intendentes y gobernadores”

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

Para qué sirven los estudios de esfuerzo y por qué no bastan para detectar todas las enfermedades cardíacas

“La candidatura de Máximo Kirchner hay que discutirla”, afirmó un candidato cercano a Kicillof

“Tasa a los muñecos inflables”: el insólito tributo que cobra un municipio bonaerense

INFOBAE AMÉRICA
Expertos alertan sobre los riesgos

Expertos alertan sobre los riesgos de la luz LED para la salud ocular y la seguridad vial

Rebecca Schaeffer: la actriz que estuvo a un paso de protagonizar Pretty Woman y El Padrino III pero fue asesinada por un fan

La OPS investigará las muertes de doce bebés en un hospital de Guayaquil

Donald Trump garantizó a los líderes europeos que solo Zelensky negociará posibles cesiones territoriales

Elecciones en Bolivia: candidatos cierran campañas y desde el jueves rige el silencio electoral

TELESHOW
La táctica de Evangelina Anderson

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer la condena a su exmarido

Wanda Nara mostró su recorrido por México: shopping, cultura y una noche de sabores y amigos

Julieta Prandi habló antes de salir para los tribunales: “Espero una sentencia ejemplificadora”

La China Suárez mostró su nueva casa en Turquía: vestidor de lujo, un jardín soñado y los looks del verano