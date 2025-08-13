Así fue el momento en el que Claudio Contardi fue condenado a prisión en el juicio contra Julieta Prandi

El momento de la condena a Claudio Contardi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi a la pena de 19 años de prisión con detención inmediata tras hallarlo culpable de abusar sexualmente a su ex pareja, la modelo Julieta Prandi.

El veredicto fue comunicado pasadas las 11 de la mañana por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes estuvieron a cargo de la resolución luego de tres jornadas intensas de juicio que en las que se expusieron decenas de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

“Se resuelve condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos desde el 3 de junio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en el partido de Escobar", señalaron los magistrados.

La lectura del fallo se demoró apenas unos minutos del horario previsto. El imputado lo escuchó desde el banquillo de los acusados junto a su abogado, mientras que del lado opuesto estaba el fiscal a cargo de la acusación, la psicóloga de Prandi y los familiares de ella.

La modelo entró al palacio judicial luego de que los jueces leyeran la sentencia y se fundió en un abrazo con su familia

La modelo, por su parte, arribó al palacio judicial después de que se comunicara el veredicto y no llegó a escucharlo. “Me hubiera gustado oírlo, pero no pude. Seguro gracias a ustedes voy a poder verlo”, dijo en diálogo con la prensa luego de que su ex fuera detenido inmediatamente por orden de la Justicia.

Cuando llegó, la conductora se dirigió directo a la sala donde estaba su familia y se abrazó con sus padres y Fernando Burlando, su abogado. También lo hizo con el fiscal, una foto poco común en este tipo de situaciones. Casi al mismo tiempo, Claudio Contardi salía esposado y escoltado por la policía.

Poco tiempo después, la conductora sufrió una descompensación, por lo que debió ser asistida por personal de salud. Prandi se tiró al piso llorando y de inmediato arribó un médico para asistirla, según supo Infobae.

Prandi al entrar a la sala de audiencias tras el veredicto. Foto: Jaime Olivos

De acuerdo al relato de los testigos, le suministraron “algo dulce” rápidamente y comenzó a recuperarse de manera satisfactoria.

“Está bien, está bien. Es más un problema emocional que otra cosa. Está bien, está contenida. La presión está bien”, le dijo el médico de Julieta a este medio.

Al salir del palacio judicial, Prandi habló con la prensa y dijo: “Lo primero que le quiero decir es gracias, siento que la Justicia finalmente me escuchó, no solo a mí sino a los medios que estuvieron difundiéndolo”.

Y agregó: “Fue una condena ejemplar, en nombre de todas las mujeres víctimas de violencia de género. Un antes y un después”.

El abogado Fernando Burlando, que acompañó a Prandi a la audiencia, dijo que para “Julieta esto es un impacto emocional muy fuerte”. “Viene luchando hace muchos años, es un golpe emocional la noticia”, declaró.

“Vamos a darle lectura a los fundamentos y después veremos que actitud vamos a tomar”, enunció con respecto a una eventual apelación a la pena. “Fue una sanción muy dura”, concluyó el letrado.