La banda de La Banda: armas, una escopeta tumbera, drogas y cinco detenidos por narcomenudeo

Los operativos se hicieron en esa ciudad de la provincia de Santiago del Estero. Hay dos mujeres más vinculadas al expediente que tienen prisión domiciliaria por otras causas

Una denuncia anónima fue el puntapié inicial de la causa

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un amplio despliegue que culminó con el quiebre de una organización dedicada a la distribución de estupefacientes en La Banda, provincia de Santiago del Estero.

El operativo, denominado “A Seis Bandas”, incluyó seis allanamientos simultáneos y finalizó con la detención de cinco sospechosos, además del secuestro de droga, armas y dinero en efectivo.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima que alertaba sobre el funcionamiento de una estructura criminal en los barrios La Isla, Avenida y San Martín, donde se presumía la venta de estupefacientes.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, circunscripción judicial Banda y Robles, encabezada por la Virginia Abrate, quien solicitó la intervención de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santiago del Estero. El objetivo era confirmar la información inicial y frenar la actividad ilícita.

Parte de lo secuestrado en los allanamientos

A partir de allí, los investigadores desplegaron tareas de inteligencia y vigilancia en distintos puntos de la ciudad. Estas acciones permitieron identificar seis domicilios situados en calles Pública, Colombia y Avellaneda. Según determinaron, en esos lugares los sospechosos realizaban el expendio de cocaína y marihuana bajo la modalidad conocida como narcomenudeo.

Las averiguaciones avanzaron hasta individualizar a siete presuntos integrantes de la banda. De acuerdo con la investigación, estas personas cumplían roles específicos en la compra, acopio y distribución de los estupefacientes, utilizando los inmuebles detectados como centros de operaciones.

Con estos datos, la fiscalía de Abrate solicitó las medidas judiciales correspondientes.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Control y Garantías del Departamento Banda y Robles, a cargo de la Roxana Menini, autorizó la ejecución de seis allanamientos de manera simultánea.

Dos pistolas —una calibre .22 y otra calibre .32—, una escopeta de fabricación casera tipo “tumbera” y municiones de diferentes calibres

Durante los procedimientos se concretó la detención de cuatro hombres y una mujer, sindicados como responsables de las maniobras ilícitas.

En el transcurso de los operativos, también fueron notificadas dos mujeres adicionales que se encontraban dentro de dos de los domicilios allanados. Ambas cumplían condenas previas por infracción a la Ley 23.737 bajo la modalidad de arresto domiciliario. Aunque no fueron detenidas nuevamente, quedaron vinculadas a la causa en trámite.

El secuestro de elementos fue significativo: cientos de dosis de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, más de un cuarto de kilogramo de marihuana fraccionada y lista para la venta, dos pistolas —una calibre .22 y otra calibre .32—, una escopeta de fabricación casera tipo “tumbera”, municiones de diferentes calibres, un total de 771 mil pesos en billetes de baja denominación, dos teléfonos celulares y otros objetos considerados de interés para la investigación.

Todos los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del tribunal interviniente. El expediente continúa en el marco de las actuaciones procesales de rigor por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas. El procedimiento, de carácter simultáneo y coordinado, representó un paso clave en la desarticulación de la red que operaba en distintos sectores de La Banda, con un esquema que incluía puntos fijos de venta y distribución de estupefacientes.

