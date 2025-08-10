Crimen y Justicia

Allanaron un circo y rescataron a más de diez animales en situación de maltrato en Río Negro

El lugar sigue con funciones en General Fernández Oro pese al procedimiento, mientras el municipio investiga las condiciones sanitarias y la justicia interviene por el caso de maltrato animal

Por Alejandro Caminos

Guardar
El Circo Dihany, recientemente envuelto
El Circo Dihany, recientemente envuelto en un caso de maltrato animal.

El Circo Dihany, tradicional espectáculo itinerante, fue noticia en la localidad rionegrina de General Fernández Oro luego de que una orden judicial autorizó un allanamiento por maltrato animal. El procedimiento permitió rescatar más de diez perros que vivían en condiciones de hacinamiento extremo.

De acuerdo con medios locales, la intervención ocurrió tras varias denuncias por la situación de los animales. Se constató que los perros se encontraban encerrados en un tráiler, atados con sogas al cuello, rodeados de excrementos y expuestos a un entorno de absoluta insalubridad. Los animales fueron trasladados después del operativo para recibir atención veterinaria.

Daniel Molina, titular del circo, declaró que los perros pertenecían a un hombre mayor que residía en un tráiler dentro del predio y que el personal del circo no tenía acceso a ese espacio, por lo que desconocían las condiciones en que se mantenía a los animales.

A pesar del allanamiento y del hallazgo, el circo no fue clausurado. En su cuenta oficial de Instagram, el Circo Dihany anunció que realizará su última semana de funciones en la localidad. Sin embargo, la empresa encargada de la venta de entradas indicó en su página web que el evento figura “fuera de venta”.

Desde la municipalidad, difundieron un comunicado donde se precisó: “La dirección de Comercio y Bromatología intervino inspeccionando para realizar la habilitación comercial del circo, verificando que se cumplieran las condiciones necesarias en materia de seguridad, higiene y estructura”. También se aclaró que el área mencionada no tiene atribuciones para inspeccionar los espacios privados de los empleados. Por ese motivo, la denuncia fue gestionada por la Dirección Municipal de Bienestar Animal, y el allanamiento se realizó junto a la Policía, logrando rescatar a los animales afectados.

El momento en que el
El momento en que el Municipio rescata a más de diez animales hacinados (Créditos: Inforo).

Controversias previas y registros de incidentes

No es la primera vez que el Circo Dihany se ve envuelto en polémicas. En mayo de 2024, durante una función en Caleta Olivia (Santa Cruz), Lautaro Bustos, trapecista de veintiún años oriundo de San Antonio Oeste, sufrió una caída superior a seis metros durante una acrobacia, sin red de protección ni arneses.

El sitio LM Cipolletti informó que Bustos sufrió fractura de la quinta vértebra cervical, aplastamiento de médula y lesiones pulmonares, por lo que permaneció internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado. La familia denunció la ausencia de ART y contrato formal, iniciando acciones judiciales para que el circo cubra los gastos médicos. Por su parte, Molina afirmó que los artistas cuentan con seguro.

En otro episodio, durante el fin de semana del Día del Niño dos años atrás, el circo fue noticia en Santa Cruz. En esa ocasión, dos acróbatas resultaron heridos dentro del espectáculo denominado “Globo de la Muerte”, donde ambos circulaban a escasos centímetros en motocicletas dentro de una estructura metálica. Un error de cálculo provocó una colisión en la parte superior, dejando a uno de los artistas inconsciente.

El circo comunicó posteriormente que ambos motociclistas estaban “bien” y que uno de ellos sufrió una fractura de clavícula. “Ambos se encuentran estables, recuperándose para volver a su actividad sin ningún tipo de problemas”, concluye el comunicado. El medio local Nuevo Día destacó que no había ambulancia contratada durante el espectáculo.

Sin luces ni risas, la actividad del Circo Dihany continúa bajo la atención pública y judicial, con el foco puesto en la seguridad de sus artistas y en el bienestar animal. Las polémicas y denuncias siguen marcando el destino del tradicional espectáculo.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasRío NegroMaltrato Animal

Últimas Noticias

Rosario: asesinaron a tiros a una mujer e hirieron a su hijo adolescente frente a un búnker

La balacera fatal tuvo lugar en la noche de este sábado frente a un punto de venta de droga, según indicaron los propios vecinos. La joven de 37 años murió en el acto, mientras que el adolescente, de 16 años, fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela

Rosario: asesinaron a tiros a

Detuvieron a otros dos policías por el caso de apremios ilegales en una comisaría de Ensenada

Se trata de efectivos acusados de participar en un brutal ataque contra detenidos alojados en la dependencia, ubicada en Punta Lara

Detuvieron a otros dos policías

Incendio fatal en Bariloche: dos personas murieron al quedar atrapadas entre las llamas

El siniestro ocurrió sobre la calle Otto Goedecke al 1100, a pocas cuadras del centro de la ciudad. Las víctimas no lograron escapar a tiempo cuando se desataron las llamas

Incendio fatal en Bariloche: dos

Violento triple choque sobre la General Paz: hay 9 heridos y la avenida estuvo 4 horas cortada por la intervención del SAME Aéreo

El accidente se produjo a la altura de la avenida de Los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos, en sentido al Río de La Plata

Violento triple choque sobre la

Tras siete años prófugo, cayó uno de los pilotos acusado de ayudar a un capo narco a intentar escapar de Ezeiza

Se trata de un hombre de 71 años, que fue señalado por presuntamente haber cumplido un rol esencial en la logística del intento de fuga del jefe narco Esteban Lindor Alvarado

Tras siete años prófugo, cayó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conmoción en Neuquén: un niño

Conmoción en Neuquén: un niño falleció por asfixia luego de ingerir un caramelo

“Mientras tanto ...”: la tácita referencia de Marcos Galperin a los Moyano por el uso de camiones autónomos

En julio, las ventas minoristas del comercio pyme cayeron por cuarto mes consecutivo

Rosario: asesinaron a tiros a una mujer e hirieron a su hijo adolescente frente a un búnker

La Fiscalía pedirá que Alberto Fernández vaya a juicio oral por violencia de género contra Fabiola Yañez

INFOBAE AMÉRICA
Tras la polémica, el Smithsonian

Tras la polémica, el Smithsonian repuso la muestra sobre el juicio político en el museo de historia de EE.UU.

Cómo el uso de la tecnología ayuda a la salud cognitiva en adultos mayores

La batalla entre millonarios y celebridades por los fósiles de dinosaurios dispara un mercado oscuro

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

¿Se puede morir de desamor? Así ocurre en síndrome del corazón roto

TELESHOW
Wanda Nara y L-Gante juntos

Wanda Nara y L-Gante juntos con Jamaica en la noche porteña: fueron al teatro a ver a Claudia Valenzuela

La indignación de Hernán Lirio en su viaje a Mongolia durante un paseo con águilas: “Me duele en el alma”

Las primeras horas de la China Suárez sin sus hijos en Turquía con Mauro Icardi: “Prendemos velitas”

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg, el musical: “Es un juego absurdo e irreverente”

Del legado familiar a la superación: Andrea Politti y el arte de construir una carrera entre risas, desafíos y pasiones