Horror en Córdoba: rescataron a una mujer desnutrida que era reducida a la servidumbre por su esposo y su hija

Ocurrió en la localidad de Despeñaderos. Creen que la víctima fue sometida durante más de 20 años. Otros tres hijos fueron imputados

El hospital donde está internada
El hospital donde está internada la víctima

La localidad cordobesa de Despeñaderos -a cincuenta kilómetros de la capital provincial- fue escenario de un caso estremecedor, donde una mujer de 50 años fue rescatada por la Justicia, luego de descubrirse que estaba desnutrida y que había sido reducida a la servidumbre en su casa. El dato que impacta aún más es que, por el hecho, fueron detenidos su esposo y su hija. Además, otros tres hijos de la víctima fueron imputados en la causa.

Según informaron medios locales, el caso fue descubierto a partir de una denuncia anónima presentada en el Polo de la Mujer, en la que expusieron ante la Justicia que la víctima habría permanecido encerrada y sometida durante aproximadamente 20 años en su vivienda familiar.

El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, quien tiene su cargo la causa, reveló que la mujer tenía el aspecto “de una persona de 80 años”, debido al estado en que se encontraba. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la víctima vivía con su esposo y sus hijos, quienes presuntamente la sometieron a golpes y le proporcionaban alimento de manera esporádica.

El medio Cadena 3 indicó, entre otros detalles, que las uñas de los pies de la mujer debieron ser cortadas con una amoladora debido al grado de abandono. En ese sentido, las fuentes judiciales consultadas por la prensa provincial señalaron que la mujer presenta un delicado cuadro físico y psiquiátrico, por lo que aún no ha sido posible tomarle declaración respecto a las condiciones en las que permaneció durante varios años.

Patrullero de la Policía de
Patrullero de la Policía de Córdoba (imagen de archivo)

Permanece internada en el hospital Arturo Illia de Alta Gracia, donde recibe atención médica interdisciplinaria de psiquiatras, psicólogos y médicos clínicos.

Finalmente, tras recopilar datos y declaraciones de testigos, el fiscal Otonello ordenó ayer la detención del marido y la hija de la mujer, acusados del delito de abandono agravado. Además, imputó a otros tres de los hijos, aunque lo mantuvo en libertad.

De igual forma, el funcionario judicial ordenó la exclusión del hogar y la prohibición de contacto para los principales acusados. Ahora tratarán de determinar el tiempo que la víctima fue sometida. Según creen, la mujer fue torturada durante al menos 20 años.

Vecinos del lugar revelaron que hacía más de una década que no veían a la mujer y que creían que había fallecido. “Ya se efectivizó la detención y se está trabajando para establecer el grado de participación de cada uno”, señalaron desde la fiscalía al mismo medio.

De acuerdo con testimonios recopilados, el esposo solía recibir amigos en la vivienda para compartir asados, mientras que la hija detenida se desempeñaba como empleada municipal.

“El hombre iba a trabajar, los hijos llevaban una vida normal”, señaló un vecino a Cadena 3, que prefirió permanecer en el anonimato. Sin embargo, afirmaron que la mujer rara vez salía de su hogar.

Fuentes judiciales señalaron que todo comenzó con una llamada de un vecino el pasado 31 de julio. La Policía acudió ese día al domicilio y halló a la mujer en un estado de salud “muy deteriorado”.

“Me quedé sorprendida, pensé que había fallecido”, relató una vecina. “Hace 10 u 11 años que no la veo, pensé que no salía. No tengo idea si tenía alguna enfermedad”, agregó otro hombre que vive al lado de la familia desde 1999.

“Dicen que hace tantos años que está encerrada… pero tiene una nena de 11 años. En algún lado la han atendido”, añadió el testigo. Respecto a la menor, indicaron que también está siendo asistida por médicos y psicólogos.

