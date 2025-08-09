Crimen y Justicia

Filicidio en Río Cuarto: la autopsia reveló que el adolescente de 14 años tenía más de diez puñaladas

Aaron Benjamín Alaniz vivía con su mamá y presunta asesina, para cuidarla y evitar que pudiera lesionarse. La acusada había sido diagnosticada con esquizofrenia

Luego de que se conociera que Aaron Benjamín Alaniz, un adolescente de 14 años, habría sido brutalmente asesinado por su madre, María Juárez, en la casa que compartían en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, este viernes se dieron a conocer los resultados de la autopsia.

Un día y medio después de la trágica noche, el informe forense reveló que el menor de edad murió a causa de las 12 puñaladas que recibió en la zona de la nariz, mentón y cuello. Además, no se encontraron lesiones defensivas, lo que indicaría que no hubo pelea previa ni intento de defensa.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Aníbal Ponce al 1100, en el barrio Obrero. La escena fue descubierta por el padre de Aaron, luego de que la mujer lo llamara para contarle lo que había ocurrido. Cuando llegó, Juárez estaba sentada junto al cuerpo, en silencio y con la mirada perdida. A su lado, un charco de sangre y un cuchillo de cocina.

De acuerdo a la información publicada por El Doce.tv, el fiscal Pablo Jávega dispuso la inmediata detención de Juárez, quien permanece internada en el Hospital San Antonio de Padua bajo custodia policial, debido a que encontraron cortes en una de sus piernas.

Por el momento, la mujer fue imputada por homicidio calificado por el vínculo. No obstante, se espera que la acusada sea sometida a estudios psiquiátricos para determinar si se encuentra en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos y, por ende, si se puede sostener la imputación.

Según las primeras informaciones, Juárez padece esquizofrenia y manifestó no recordar lo sucedido. “Hubo alguna falla en el tratamiento o le faltó la medicación, porque el hijo se quedaba con ella para cuidarla por su patología”, señalaron fuentes de la investigación a Infobae.

En el lugar del crimen, la Policía secuestró el arma blanca, teléfonos celulares, sábanas con sangre y otros elementos para peritajes. Por su parte, algunos vecinos aseguraron que la mujer había consumido medicación psiquiátrica horas antes y, tras “despertar”, afirmó haber encontrado a su hijo sin vida.

“No lo puedo creer”, comentó César Herrera, un hombre que conocía a la familia porque había trabajado para ellos en otras oportunidades. En diálogo con el medio cordobés Puntual, aseguró que “eran vecinos muy buenitos. Me dieron de todo; bolsones de ropa, plata, trabajo, hasta me dieron de comer alguna vez“, sin poder salir del estado de shock.

Así fue el momento en el que el padre del menor encontró la escena del crimen

La noche del miércoles, la mujer llamó al padre del adolescente, de quien se encontraba separada. Según las fuentes del caso, le dijo que había tenido “un blanco” y al volver en sí encontró a su hijo ensangrentado en la casa.

Tras escuchar la descripción de la habitación, el hombre se trasladó inmediatamente y encontró a su hijo sin vida, mientras la madre tenía un cuchillo y limpiaba la escena. Acto seguido, pidió ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía Judicial.

Al presentarse las autoridades en el lugar, la sospechosa fue detenida por orden del fiscal, mientras peritos trabajaban en el lugar. El cuchillo hallado será peritado para confirmar si se trató del arma que habría utilizado para cometer el crimen.

En un principio, el fiscal Jávega indicó que se investigan dos hipótesis: un conflicto entre madre e hijo o la presencia de una patología de base en la mujer. Posteriormente, se conoció que la madre tenía diagnóstico de esquizofrenia, aunque resta una evaluación psiquiátrica para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho.

No obstante, la primera línea investigativa habría quedado descartada, luego de que la autopsia confirmara que el menor de edad no presentaba lesiones compatibles con un enfrentamiento.

