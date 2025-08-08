Crimen y Justicia

Otro crimen intrafamiliar: en Río Cuarto una mujer mató a su hijo adolescente a puñaladas

La Justicia le hará pericias para determinar si tenía problemas de salud mental. Mientras tanto, fue detenida e imputada por el homicidio



Otra vez el drama. Otra vez un chico asesinado. Y otra vez uno de sus padres acusados de un crimen atroz. Ocurrió en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, una mujer fue detenida acusado del homicidio de su hijo de 14 años de varias puñaladas.

“Investigamos si hubo un conflicto entre madre e hijo que derivó en el ataque o si hay una patología de base que movilizó a la madre a hacer esto”, sostuvo el fiscal Pablo Jávega en diálogo con ElDoce.tv sobre las dos líneas investigativas con las que instruye la causa por homicidio agravado por el vínculo.

Por ello, la primera medida de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto fue ordenar una serie de pericias psiquiátricas para determinar si la mujer tiene problemas de salud mental.

Se llamaba Aaron Benjamín Alaniz y había nacido el 10 de junio de 2011. Este jueves despedían sus restos en una sala velatorio de la calle Hipólito Irigoyen al 600 en Río Cuarto y este viernes inhumarán sus restos desde las 9.45.


El lugar del hecho (Captura El Puntal)

Todo se desencadenó cerca de la medianoche del miércoles en una casa Ponce al 1000, en el barrio Obrero de Río Cuarto. María Juárez, de 47 años, es la detenida y hay una versión que indicaría que fue ella quien le avisó al papá del chico que su hijo estaba muerto.

Fue justamente ese padre quien pidió que llamen a la Policía Judicial. Ante el alerta de un vecino y la llegada de las autoridades al lugar del hecho, se montó un operativo en la zona que se encargó de tomarle testimonio al progenitor de la víctima y llevarse a detenida a la mujer, mientras los peritos trabajan en la escena del crimen.

“El menor fue hallado muerto en el interior de su vivienda”, aclararon desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

De la vivienda donde fue asesinado el adolescente se secuestró un arma blanca que será peritada ya que se sospecha que fue la utilizada por la imputada.


El vecino de la familia (Captura El Puntal)

En tanto, el fiscal Jávega solicitó la autopsia al cuerpo del chico para establecer cuántos puntazos recibió y cuál fue la herida mortal. Se cree que fue una que tenía en el cuello.

La palabra de uno de los vecinos

“Conozco a la familia hace mucho tiempo, una familia buena. Trabajé con ellos, me dieron changas, tanto el hombre como la mujer eran trabajadores”, dijo a Puntal Cesar Herrera, un vecino shoqueado por lo sucedido.

“No lo puedo creer”, se sinceró y añadió: “Eran vecinos muy buenitos. Me dieron de todo; bolsones de ropa, plata, trabajo, hasta me dieron de comer alguna vez. La verdad todavía no lo creo”.

En Lomas de Zamora, el horror


Joaquín Enzo cumplía 9 en noviembre. Su padre, Alejandro, es el principal sospechoso del crimen (Instagram)

Este martes en la zona oeste de Lomas de Zamora, una mujer llamó desesperada al 911 porque no podía comunicarse con su pareja, que estaba con el hijo de ambos de 8 años. Cuando los policías de la Bonaerense ingresaron a la casa familiar se encontraron con el horror: el hombre, de 52 años, ensangrentado en el living tras un intento de suicidio; y el niño, fallecido sobre la cama matrimonial.

La causa la investiga la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, como homicidio agravado por el vínculo, filicidio, aunque las pericias psiquiátricas serán clave para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos.

“El matrimonio venía con problemas de pareja y la señora se quería separar. No hay nada que indique que el sospechoso era psiquiátrico”, explicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente cómo evolucionó la investigación con el correr de las horas. Incluso, la mamá de Joaquín Enzo tenía todo listo para dejar la casa familiar.

Tras el crimen el hombre intentó suicidarse. Sigue internado e intubado.

