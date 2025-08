Mataron por encargo al vecino de un búnker para complicar a un narco de Rosario y fueron condenados a perpetua

Condenaron a dos hombres por asesinar por encargo a otro para exponer un búnker del barrio Vía Honda de Rosario (FAM)

La Justicia de Rosario condenó a perpetua a dos sicarios por matar por encargo a un hombre, con el objetivo de destruir un búnker narco.

Se trata de Emiliano Iván Sotelo, de 21 años, y Jacinto Dávalos Garcete, de 34, quienes participaron en un asesinato por encargo en agosto de 2022.

El caso, caracterizado por la brutalidad y la lógica del narcotráfico, evidenció la vulnerabilidad de quienes viven alrededor de los llamados búnkeres de venta de drogas en el oeste la ciudad santafesina. Ambos recibieron la máxima pena por cometer un crimen que, según la investigación fiscal, tenía el objetivo de intimidar y perjudicar a un tercero vinculado al negocio narco.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la víctima fue Miguel Ángel Leiva, de 57 años. El hecho ocurrió en la tarde del 21 de agosto de 2022. En línea con la acusación detallada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, un grupo de cuatro personas a bordo de un automóvil Gol Trend ingresó por el pasaje Cerrillos al 3900.

Al pasar por la canchita conocida como El Arco, comenzaron a disparar desde el interior del vehículo. Leiva cayó al suelo tras recibir un disparo y, ya en el pavimento, siguieron atacándolo a tiros. Además, un hombre identificado como S. S. resultó gravemente herido con tres balazos.

Los atacantes no tenían como objetivo a ninguna persona en particular. Según la investigación, el encargo era matar a cualquier individuo que se encontrara cerca del lugar, con el propósito de “quemar” el búnker y perjudicar al capo narco Julio Andrés Rodríguez Granthon, quien permanece detenido desde 2019. El mensaje finalizó con una nota intimidante: “Peruano, plantate. La mafia no perdona, gil”, en referencia a la disputa por la zona de venta de drogas.

Vía Honda se ubica en el rectángulo delimitado por las calles Seguí, Avellaneda, Cisnero y Felipe Moré. Desde su formación en la década del 90, la zona fue escenario de numerosos episodios de violencia vinculados al narcomenudeo. Durante el período entre agosto y diciembre de 2022, se registraron ocho homicidios en ese sector, todos relacionados con el contexto de guerra entre facciones que buscan dominar el negocio de la droga en la ciudad.

Los dos condenados fueron detenidos poco después de cometido el crimen el 21 de agosto de 2022

El informe de Gendarmería a comienzos de 2023 señaló que el principal operador de los puntos de venta es Ariel “Viejo” Cantero, fundador de la organización Los Monos, a quien otros actores pagan para operar en la zona. Los ataques de ese año respondieron a estrategias para desplazar rivales o condicionar su accionar. Ninguna organización fue identificada oficialmente como responsable del intento de desestabilizar el control de Rodríguez Granthon, aunque las balaceras y amenazas resultaron persistentes.

Tras los disparos, los autores del hecho abandonaron la zona a alta velocidad en dirección sur por Cerrillos, continuaron por Patagones hasta Cisnero y finalmente llegaron a Lavalle y Centeno, donde fueron observados por agentes de la Brigada Motorizada. Inmediatamente, se inició una persecución que se extendió hasta Constitución al 3900, donde fueron detenidos Sotelo, Dávalos y dos menores de edad.

Entre los elementos incautados figuraron tres pistolas con numeración limada ya descargadas, pasamontañas, una gorra utilizada para ocultar la identidad y dos teléfonos. Uno de los dispositivos contenía información clave sobre el encargo criminal. El vehículo, además, resultó ser robado a mano armada cinco días antes.

En el juicio se estableció que la orden provenía de una persona vinculada al narcotráfico, que ofreció dinero a cambio de ejecutar el ataque y garantizar repercusión mediática.

El fiscal Ferlazzo sostuvo que el hecho “es sumamente aberrante porque nos muestra a cuatro personas capaces de matar a cualquiera que no conocían, con los que no tenían conflicto, simplemente para recibir dinero, sin interesarles en absoluto la vida humana”. Los adolescentes menores de edad fueron declarados responsables en la justicia juvenil.