Sobreseyeron a un hombre que estuvo cuatro años imputado por un falso abuso sexual

A pesar del sobreseimiento penal el hombre sigue sin contacto con su hija por las medidas impuestas por el fuero de familia (Google Street View)

Después de casi cuatro años de proceso judicial, la Justicia penal de La Plata resolvió el sobreseimiento total de N. A. S., quien había sido denunciado en 2021 por abuso sexual agravado contra su hijastra. El caso, iniciado en un contexto de disputa familiar, quedó archivado tras concluir que no existían pruebas que sostuvieran la acusación. Así lo determinó el juez Juan Pablo Masi, que firmó la resolución el pasado lunes por la tarde, a instancias de un pedido realizado por el fiscal Juan Menucci en junio de 2023.

La causa se había originado a partir de la denuncia presentada por la ex pareja de N. A. S. ante la Fiscalía N° 5 de La Plata. En su testimonio, la mujer aseguró que el hombre había abusado sexualmente de su hija adolescente, fruto de una relación anterior. En ese momento, ambos atravesaban una separación conflictiva y se encontraban en plena disputa por la tenencia de la hija que ambos tenían en común.

Tras la denuncia, el Juzgado de Familia N° 6 dictó medidas de restricción para Santiago y otorgó la custodia provisoria de la menor a la madre. Mientras tanto, el fuero penal comenzó con una investigación que, con el correr del tiempo, revelaría inconsistencias fundamentales en la acusación. La defensa de N. A. S., a cargo del abogado Lautaro Slpizer, se enfocó en probar el carácter infundado de la denuncia.

En el transcurso del expediente, el abogado presentó una serie de elementos documentales y pruebas digitales que apuntaban a demostrar el armado de la acusación. Entre ellos, se incluyeron mensajes intimidatorios y hostigamiento desde cuentas falsas en redes sociales, que fueron atribuidos a la denunciante. A esto se sumó una pericia psicológica realizada a la adolescente presuntamente abusada, que no arrojó indicadores compatibles con un episodio de abuso.

Ese informe pericial resultó clave para que, en junio de 2023, el fiscal Menucci concluyera que no había sustento probatorio suficiente y solicitara el archivo de la causa. Finalmente, el juez Masi resolvió el sobreseimiento total y definitivo del acusado, dejando sin efecto la imputación que lo había mantenido durante años apartado de su hija menor y bajo el peso de una acusación judicial.

“Fueron años de dolor, ausencias y afecciones propias de vivir bajo una falsa acusación. Perdí tiempo irrecuperable con mi hija”, expresó N. A. S. en una entrevista con TN, tras conocerse el fallo. Según relató el damnificado, desde el inicio del proceso no volvió a tener contacto con la niña. Aunque ya no enfrenta cargos penales, las medidas restrictivas dictadas en el fuero de familia aún siguen vigentes, lo que le impide cualquier tipo de acercamiento.

Según consignó el medio local 0221, el abogado Slpizer destacó que el fallo fue posible gracias a la cantidad y calidad de pruebas presentadas por la defensa. “Ofrecimos un montón de pruebas de donde surgía todo el entramado y la mentira de la denunciante. Esto tuvo mucho que ver con la resolución judicial. Demostramos que esta mujer estaba mintiendo categóricamente”, explicó.

Pese a la resolución favorable en el plano penal, la situación personal de Santiago continúa atravesada por las consecuencias del proceso. “Hoy no sé nada de ella. Un amigo me dijo que gané, pero en realidad yo perdí. Soy un ser incompleto, me hace falta el abrazo de mi hija”, expresó. Además, anticipó que iniciará acciones legales contra su ex pareja por falsa denuncia agravada, como parte de un nuevo capítulo judicial que comenzará luego del archivo de la causa original.

Ahora, N. A. S. espera una resolución en el fuero de familia que le permita retomar el contacto con su hija, después de casi cuatro años sin poder verla.