La Justicia decidió retener el iPhone 16 del empresario “amigo” de Liam Payne para buscar pruebas

Rogelio Nores (REUTERS/Agustin Marcarian)

El empresario Rogelio “Roger” Nores, amigo según él mismo, de Liam Payne, enfrentó un notable revés en la Justicia: la Cámara de Casación decidió no devolverle su iPhone 16, incautado en el marco de la causa que investiga la muerte del cantante, ocurrida en octubre de 2024 en Buenos Aires, ya que, casi un año después del hecho, todavía no fue abierto.

La decisión, tomada a mediados de este mes por la Sala IV, integrada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Hernán López, también incluye no regresar el teléfono y la computadora Mac de su novia, la cantante Lourdes Miranda Caballero, secuestrados en un allanamiento realizado en su departamento en Palermo.

Nores fue sobreseído a comienzos de este año en el expediente que investiga el homicidio culposo del cantante. Payne perdió la vida en Buenos Aires al caer del balcón de su habitación del hotel CasaSur de Palermo, en medio de una crisis de salud mental provocada por el consumo de alcohol y cocaína combinados con sertralina, un potente antidepresivo.

Nores, según la acusación del fiscal Andrés Madrea, respaldada inicialmente por la jueza del caso, Laura Bruniard, se encargaba de gestionar la estadía y los gastos de Payne en Buenos Aires.

El video de Liam Payne horas antes de su muerte

El empresario -que no tenía un vínculo comercial comprobado con el cantante, como, por ejemplo, ser su manager- era el principal contacto del ex One Direction en Argentina tras acompañarlo en su tratamiento de desintoxicación en Miami; los empleados del CasaSur le reportaban sus pedidos de alcohol.

Según el fiscal Madrea, Nores tenía conciencia del riesgo del consumo de alcohol mezclado con sertralina, al haber sido advertido al respecto por una psiquiatra que trató a Payne en Estados Unidos. Este dato fue aportado en la investigación por Geoff, el padre de Liam, que declaró como testigo.

Sin embargo, la propia Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de Nores en marzo último, al razonar que el ex One Direction era enteramente responsable de su vida. La querella local de la familia de Liam -encabezada por Sheryl Cole, madre de su hijo Bear-decidió desistir de la acusación

La sorpresa fue notable para los investigadores del caso, que vieron que la Cámara confirmaba el sobreseimiento de Nores sin la pericia clave del análisis de su teléfono.

Diez meses después, esa pericia todavía sigue sin hacerse.

"Roger" Nores junto a Liam Payne

Las pericias claves que faltan en el caso Liam Payne

Así, Nores realizó un pedido en abril para recuperarlo, que fue denegado por el juzgado de instrucción del caso, con fuertes argumentos de la fiscalía.

En su fallo de este mes, la Sala IV, recordó que “el Ministerio Público Fiscal reclama” porque “restan medidas pendientes, entre ellas, el análisis de los teléfonos y computadora cuya restitución requiere la defensa para que ‘que se realice una copia forense, así como también al vencimiento o crackeo de las claves con objeto de conocer su contenido, en especial, fotografías, videos, los registros de comunicación mediante aplicación tales como Whatsapp, iMessage, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma vinculada a las redes sociales, vinculados al episodio”.

Este estudio debía llevarse a cabo el 20 de febrero de este año en un laboratorio de la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad, sin embargo, fue suspendido tras un pronunciamiento de los jueces de la Sala IV.

También, falta otro análisis crucial: el de los contenidos extraídos a la Mac Book Pro de Liam Payne, usada por él hasta pocas horas antes de su muerte. “Aún se desconoce en absoluto qué información habría surgido de la supuesta extracción de la computadora”, afirmó el fiscal Madrea en un escrito presentado ante la Justicia.