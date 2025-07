El caso Ghisoni: la mujer acusada de manipular a su hijo pidió apelar y litigar gratis ante la Corte bonaerense

Andrea Vázquez, la mujer acusada de denunciar falsamente por abuso a su ex pareja, Pablo Ghisoni

El caso Ghisoni sigue con nuevos capítulos en la Justicia bonaerense. Ahora la defensa de Andrea Vázquez, la médica acusada de inducir a su hijo a denunciar falsamente a su padre por abuso sexual, pidió apelar el fallo que la involucra y reclamó litigar sin pagar gastos ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes judiciales explicaron a este medio que Vázquez planteó un “incidente de beneficio de litigar sin gastos” ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora, el mismo que intervino en la etapa del juicio en el que resultó absuelto el médico obstetra Pablo Ghisoni.

Mediante este beneficio, Vázquez busca avanzar con el pedido de revisión del fallo sin soportar los costos del expediente -cargos vinculados al proceso judicial como honorarios de abogados o tasas-, ya que dice no tener recursos económicos suficientes.

Por otra parte, la defensa presentó un recurso para elevar el caso a la Suprema Corte bonaerense ante la Sala I del Tribunal de Casación Penal, que fue quien confirmó la decisión de absolver a Ghisoni en primera instancia.

Denunció a su padre por abuso sexual, hizo que lo metieran preso y ahora asegura que era toda una mentira

Ahora esa sala debe analizar si acepta ese recurso y le da curso, o lo rechaza. Si lo rechaza, la defensa podría intentar un recurso de queja ante la Corte provincial.

Este doble pedido -apelar y litigar sin gastos- transcurre en paralelo. La solicitud para litigar sin pagar costos todavía no está resuelta ni oficializada. Mientras tanto, la Suprema Corte bonaerense no trata el caso porque no interviene hasta que se completen estos pasos procesales. Así, el escenario judicial de Vázquez está marcado, por ahora, por estas gestiones.

El caso Ghisoni volvió a tomar notoriedad en las últimas semanas a partir de una declaración viralizada por Tomás Ghisoni, uno de los hijos de Pablo Ghisoni y de Andrea Vázquez, que Infobae recogió: “Hablo con dolor y vergüenza”.

El médico falsamente acusado por abuso, Pablo Ghisoni

Tomás, que hoy tiene 20 años, grabó un video para confesar que la denuncia por abuso sexual contra su padre era falsa. Dijo que durante más de diez años sostuvo esa acusación impulsado por su madre, y que no fue víctima de su papá, sino usado para llevar a cabo una maniobra judicial.

A raíz de esa denuncia, Ghisoni padre pasó tres años privado de la libertad: primero detenido en una institución de salud mental bajo prisión preventiva y después beneficiado con arresto domiciliario.

En 2023, el médico fue absuelto por el TOC N°3 de Lomas de Zamora, después de un juicio oral en el que el fiscal desistió de mantener la acusación por falta de pruebas. También fue absuelto su hijo Francisco, el hermano mayor de Tomás, que había quedado junto a su padre y no quiso prestar declaración contra él.

El conflicto familiar había comenzado con una disputa por la custodia de los hijos entre Ghisoni y Vázquez. En 2012, la Justicia de Familia de Lomas de Zamora ordenó que la Policía retire por la fuerza a los hijos del domicilio materno para que pasen a vivir con su padre.

Denunció a su padre por abuso sexual y asegura que era toda una mentira: "Yo no fui abusado"

Tras esa decisión, al poco tiempo, dos de los hijos -Tomás y otro menor- presentaron una denuncia por abuso sexual contra su papá, acompañados por su madre. El tercer hermano, Francisco, se negó a sumarse. Con la denuncia penal en marcha, los menores volvieron a la casa maternal y la causa se extendió durante años.

Pablo Ghisoni y sus hijos

Vázquez, en distintos medios y actividades públicas, habló en ese entonces como referente en género y militante contra el abuso infantil, e impulsó movimientos para reclamar por el avance de la causa.

La mujer, que ocupa un cargo en la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del Municipio de La Matanza, también enfrentó denuncias por un posible entramado de “peritos pagos” detrás de la causa, según lo presentó formalmente el fiscal Jorge Bettini Sansoni.

El fiscal la denunció por falso testimonio calificado, instigación a la comisión de falso testimonio y asociación ilícita, y pidió además que se investigue a quienes hayan actuado en colaboración. De esta manera, se abrió un nuevo expediente por el caso.