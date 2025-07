Habló el hombre que estuvo preso por una falsa denuncia por abuso de su hijo: “Haber visto ese video me liquidó”

El médico obstetra Pablo Ghisoni estuvo preso por una denuncia de abuso sexual hecha por su hijo Tomás, quien recientemente confesó que era mentira y que su madre lo manipuló para acusar a su padre.

Después de años de silencio y una absolución en la Justicia, Ghisoni decidió contar su experiencia. “El que tiene hijos sabe lo que representa y el dolor que representa para cada padre perderlos en vida. Porque esto fue lo que me pasó a mí. Yo perdí a dos de mis hijos durante diez años y la verdad que el haber visto ese video a mí me liquidó, me emocionó muchísimo haber podido ver que él (Tomás) haya podido entender la patología de la madre y las cosas que ella ha hecho“, expresó. Para mí esto es el comienzo de un camino de recuperación”, expresó. Sus palabras se escucharon en una entrevista con Telenoche.

Ghisoni recordó el momento en el que todo empezó. En 2012, tras varios conflictos judiciales con su ex esposa Andrea Vázquez y después de denunciar que ella no dejaba que vea a sus hijos, un tribunal ordenó que los chicos pasen a su cuidado. Vivieron juntos durante cuatro años.

Según el profesional de la salud, durante ese tiempo hubo un régimen de visitas para la madre, que debía estar supervisado. En una de esas visitas, afirmó durante la entrevista, Vázquez le hizo decir a uno de los hijos que él le tiraba del pelo delante de la asistente social. Esa denuncia fue motivo para que los chicos vuelvan con ella. A pesar de que la Justicia dispuso el regreso de los hijos al hogar paterno, esto no sucedió.

El hombre relató que, cuando la Cámara de Apelaciones ordenó nuevamente la devolución de los hijos, su ex esposa presentó una denuncia aún más grave, esta vez por abuso sexual.

“El día siguiente que Cámara de Apelaciones ordena esto, mete la denuncia de abuso sexual con abuso carnal a mí y a mi hijo más grande, que no se quedó con ella. El juez de familia dice ‘no, si hay una causa penal, no puedo realizar el reintegro’. Así fue desde 2016 a la fecha, no volví a tener contacto con ellos, ni mi hijo más grande, Francisco, tampoco, también acusado de lo mismo”.

Denunció a su padre por abuso sexual, hizo que lo metieran preso y ahora asegura que era toda una mentira

Por esa denuncia, Ghisoni estuvo dos años detenido en una institución de salud mental hasta que obtuvo prisión domiciliaria, y, luego de tres años, recuperó la libertad para enfrentar el juicio.

“No solamente no te escuchan, sino que acá se invierte la prueba. Sobre todo los varones no somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Somos culpables. Yo fui preso sin juicio; estuve dos años y tres meses preso, seis meses con domiciliaria sin una condena. Mis hijos perdieron su vida, su infancia, les llenaron la cabeza”, dijo, dejando en claro su malestar.

Durante el proceso judicial, según Ghisoni, la única prueba fue la declaración de uno de los chicos en Cámara Gesell. “El resultado de esa pericia fue que el discurso del niño estaba atravesado por el adulto. Esa fue la única prueba de cargo que hubo, porque en la pericia forense la madre no lo llevó al chico por más de dos años. La madre es médica, sabe perfectamente que el tiempo en la demora para hacer una pericia es fundamental. Entonces ella no dejó que la pericia se haga por dos años. Hizo una pericia de parte”.

Esta situación llevó a que el fiscal desistiera de acusarlo y finalmente fue absuelto en el juicio oral de 2023, aunque la causa sigue en etapa de apelación.

El obstetra insistió en el daño de las denuncias falsas. “La denuncia falsa hace un daño atroz, no a una persona, hace un daño atroz a la sociedad porque te estropea médicamente, emocionalmente, socialmente, te difaman, destruye vidas enteras”.

En el video de Tomás que se difundió días atrás, el joven reconoció: “No fui una víctima de mi padre, fui usado”. En esa línea, aseguró que su madre le impuso la denuncia y le enseñó un relato falso.

El video en el que Tomás confesó la falsa denuncia

“La historia con el tiempo se transformó en una verdad emocional, sin sustento real. En consecuencia, mi papá fue preso tres años. Perdió su trabajo, su nombre, su salud, su dignidad. En todo esto, yo también perdí la confianza en mí mismo, a mi familia y a mi papá durante más de una década”.

Ghisoni contó que nunca sintió odio hacia sus hijos. “El año pasado tuvimos la audiencia en Casación. En esa audiencia yo dije que cuando mis hijos me busquen, yo voy a estar y eso es lo que voy a hacer. Uno es padre toda la vida y quiere lo mejor para sus hijos y esto es un poco el camino que ahora vamos a empezar a transitar con Tomás, sin duda”.

Así las cosas, el caso mantiene todavía una causa penal abierta por la apelación presentada por la madre. Mientras tanto, el médico espera volver a ver a su hijo de 16 años, quien permanece bajo el cuidado materno.