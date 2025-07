Quién es el pastor evangélico que detuvieron por abuso sexual

El uso de redes sociales por parte de Ponce facilitó el acceso a víctimas en Argentina y Colombia

El pastor evangélico Daniel Ponce recorría distintas regiones del país, reunía creyentes en sus eventos, les cedía un espacio de participación y luego los animaba a estrechar su lazo religioso con él. Pero, lejos de cumplir lo ofrecido, lo que realmente hacía el referente de Culto era abusar de ellos. Este jueves, tras una larga investigación de la UFI N°1 de Moreno, Ponce fue detenido.

El ahora imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado no seducía a sus víctimas solamente por su discurso religioso y las promesas de cambiar la vida de los fieles, sino que su perfil histriónico en redes sociales también atrapaba a más personas y facilitaba su acceso a giras y más.

Tanto en su perfil de Instagram como en su canal de YouTube, Ponce transmitía en vivo las misas. Mayormente en los años 2021 y 2022, aunque hay videos que son del 2018, cuando ya predicaba la palabra.

El pastor en una de sus misas

A veces grababa sus discursos y luego los subía, incluso también hay videos con recortes o saludos a sus seguidores, entre deseos religiosos. Tenía una cuenta oficial de Facebook donde también era bastante activo.

La viralización de sus publicaciones logró que alcance a más gente, así como más eventos, como una “Cumbre Profética” en Moreno o conducir programas radiales religiosos, por el 2023.

Sus misas, sus videos y sus fieles no se quedaban en Argentina. Su alcance rompió barreras por el 2022, cuando Ponce se fue de gira por Colombia, donde tuvo actividad en ciudades como Cartagena.

Con su forma de ser y su actividad en redes sociales, el hombre llegaba a más gente, quienes interactuaban virtualmente con él.

Ponce justificaba los abusos como parte de la transmisión del evangelio y la conexión espiritual

El estado del caso

Varios jóvenes de diferentes edades denunciaron a Ponce por abuso sexual en contextos y situaciones diversas. Por este motivo, se inició un expediente en la Fiscalía N.º 1 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli.

De acuerdo con información recogida por Infobae, la investigación logró reunir los testimonios de varias víctimas, quienes describieron con detalles los atropellos cometidos por el pastor.

Una referente de Madres Víctimas de Trata, organización encargada de divulgar el caso, declaró en diálogo con este medio: “Es una bestia que tiene iglesias en todas las provincias y lleva supuestamente a pasear a los chicos para abusarlos”.

El expediente detalla que el imputado llevó a cabo tocamientos y violaciones contra jóvenes, la mayoría de ellos menores de edad, en repetidas circunstancias.

La viralización de las denuncias busca prevenir nuevos casos y advertir a la comunidad religiosa

El acusado utilizaba engaños religiosos, asegurando que estos hechos eran parte de la transmisión del evangelio y justificaba sus actos como una forma de alcanzar una conexión más profunda.

En otros casos, alegaba que era un súcubo, que es una criatura “demoníaca femenina que adopta forma humana para seducir y tener relaciones sexuales con hombres, especialmente mientras duermen”.

Varios de los denunciantes habían aguardado mucho tiempo hasta que la Justicia interviniera. Según fuentes cercanas al caso consultadas por este medio, la primera denuncia oficial contra Ponce se presentó dos años atrás y, tras esa presentación, empezaron a sumarse relatos con patrones similares.

Desde Madres Víctimas de Trata contaron: “Camina por todo el país dando la palabra y violando a los pibes. Es gravísima la situación, la verdad, un asco de persona. Es importantísimo que esto se viralice, que se haga público, porque la gente tiene que saber que no creer en todos los pastores, no digo que todos sean malos, pero no se puede permitir esto, que haya tantas iglesias evangélicas sin control”.

Luego de meses reuniendo pruebas y testimonios, la Justicia determinó que Ponce utilizaba su posición de pastor para someter sexualmente a fieles adolescentes y menores de edad. Finalmente, procedieron a detenerlo.

El total de víctimas aún no está definido; en el expediente ya declararon varias, pero los investigadores estiman que existen muchos más jóvenes afectados que aún no han denunciado.

“Hace poco hasta llamaron de Trenque Lauquen diciendo que él también estuvo ahí de pastor. Pido que si alguien fue víctima de esta bestia que nos llame, porque siempre pasa esto, cuando cae preso uno, aparecen más víctimas o más abusadores también”, agregaron desde la organización.