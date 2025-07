Una pareja fue detenida dos veces en siete días en San Miguel: entradera frustrada y autos robados

San Miguel: una pareja fue detenida dos veces en una semana

Una pareja fue detenida dos veces en una semana en el partido de San Miguel: la primera, el 22 de junio pasado, tras intentar ingresar por la fuerza a una vivienda sin moradores en Bella Vista Norte; la segunda, siete días después, al volver al distrito a bordo de un auto con patente adulterada y pedido de secuestro por robo.

Primero fue una vecina del barrio quien los denunció por notar algo extraño. Eran las 14:25 del domingo cuando, a través del sistema Ojos en Alerta, denunció por WhatsApp una situación sospechosa en un domicilio, ubicado en la calle Pampa al 700, en la localidad de Bella Vista Norte.

Según su mensaje, una mujer y un hombre habían intentado ingresar a una casa deshabitada y posteriormente escaparon en un Volkswagen Suran verde con vidrios polarizados. La testigo adjuntó una imagen que resultaría clave.

Con esos datos, la Policía Municipal de San Miguel puso en marcha un operativo. Desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), operadores identificaron en tiempo real el paso del vehículo por varias intersecciones: San Martín y Pampa a las 14:29, luego por Senador Morón y Misiones, Moine y Chubut, hasta que fue visto por última vez en Piñero y Paraná a las 14:32.

El sistema Ojos en Alerta permitió detectar el ingreso del vehículo con pedido de secuestro activo

Poco después, fue encontrado abandonado en la intersección de Paraná y 20 de Junio. El dominio visible del auto no arrojó resultado alguno al ser ingresado en el sistema, pero había un detalle que llamó la atención: en los vidrios figuraba otro número de patente, que sí tenía un pedido de secuestro activo por robo, con fecha del 20 de mayo, solicitado por la UFI N°11 del Departamento Judicial de La Matanza.

Mientras tanto, el personal policial rastreó a los sospechosos por cámaras de seguridad. A las 14:36, uno de los operadores observó a la mujer quitarse una campera en el túnel de Sourdeaux y Francia, que luego fue recuperada en el mismo lugar por los agentes.

Finalmente, en avenida Francia y Corrientes, móviles de la policía interceptaron a los dos señalados. El hombre fue identificado como J.R.U., de nacionalidad peruana, mientras que la mujer, D.J.T.R., tiene 26 años. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría 2ª de San Miguel.

El auto utilizado en la segunda detención tenía patente cambiada y el número de chasis adulterado con amoladora

En simultáneo, un tercer sospechoso fue detectado en Munzón y Corrientes. La Policía verificó que había estado con la pareja durante la fuga y también lo detuvieron. El tercer aprehendido tiene 19 años y fue identificado como V.A.R..

En el lugar del hecho, más tarde, se presentó la propietaria de la casa, quien informó que había salido a las 11 y que, tras el llamado de su vecina, regresó y notó que tanto el portón como la puerta habían sido forzados.

Aclaró que los ladrones no habían logrado llevarse nada y que no contaba con cámaras ni alarma. Pero no terminó ahí.

Siete días después, el domingo 29 de junio pasado, poco antes de las 14:30, el sistema de lectores de patentes (LPR) del municipio de San Miguel detectó el ingreso al distrito de un Fiat Cronos negro sobre la intersección de Balbín y Martín García.

Móviles policiales interceptaron el auto donde viajaban un hombre, una mujer y un menor. Al inspeccionar el rodado, comprobaron que una de las puertas tenía una patente distinta a la chapa, que presentaba pedido de secuestro activo por robo desde el 10 de abril, con intervención de la UFI N°19 de Lomas de Zamora.

Además, tanto el número de motor como el de chasis estaban adulterados con amoladora, según reportaron fuentes del caso a Infobae.

Para sorpresa de los agentes, al identificar a los ocupantes del rodado, notaron que eran J.R.U. y D.J.T.R. quienes siete días atrás estuvieron involucrados en la entradera en la casa de Bella Vista Norte.

Ambos fueron detenidos en el lugar y quedaron nuevamente a disposición de la Justicia. Mientras tanto, el vehículo fue secuestrado y llevado a la dependencia correspondiente.

La causa es investigada como robo agravado con efracción en poblado y en banda, en grado de tentativa, bajo la intervención de la UFI N°25 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Ariel Wassouf.