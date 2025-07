Ordenaron liberar a uno de los sospechosos por la pelea entre barras en el hospital de Gonnet

El episodio ocurrió el 25 de marzo frente al hospital ubicado en Camino General Belgrano y 508

“No me reconozco en las imágenes que me mostraron, ni tengo vínculo alguno con la UOCRA, especialmente con la facción Azul y Blanca, ni conozco a ninguno de los imputados”, declaró L. A. S. (41) ante la Justicia. Esta afirmación, sumada a la evidencia presentada por su defensa, resultó determinante para que el juez garante Eduardo Silva Pelossi ordenara su liberación, tras considerar que la base probatoria en su contra había cambiado de manera sustancial.

El 27 de junio, L. A. S. fue detenido en Ensenada por la Policía Bonaerense acusado de participar de los graves incidentes en el hospital San Roque de Gonnet, ocurridos el 25 de marzo, donde barras de Estudiantes y Gimnasia se enfrentaron por la interna de la UOCRA.

En aquella jornada, una disputa por el control del poder en el gremio UOCRA, seccional La Plata, y la preservación de vínculos con las hinchadas de los dos clubes más relevantes de la ciudad, derivó en un episodio violento que dejó varios heridos, un reguero de sangre y destrozos importantes en el edificio.

El episodio dejó varios heridos, un reguero de sangre y destrozos importantes en el edificio

En la causa, L. A. S. aparecía señalado no solo como parte del grupo que ejecutó el ataque, sino también como presunto responsable de tareas de inteligencia previas. Uno de los testigos lo identificó como “uno de los que bajó primero de la camioneta y empezó a tirar palazos”, en alusión al comienzo de la agresión.

Sin embargo, cuando se produjo su detención, la familia del hombre aseguró que no tenía relación alguna con las facciones enfrentadas dentro de la UOCRA ni con los hechos investigados. En su momento, también denunciaron que no se le permitió comunicarse con sus allegados ni prestar declaración, y exigió que no se emitan juicios apresurados sin conocer en profundidad su situación. A poco más de un mes, la Justicia le dio la derecha.

La situación de L. A. S. dio un giro cuando presentó pruebas que lo ubicaban lejos del hospital en el momento de los hechos

El detenido sostuvo que el día del escándalo se encontraba trabajando en una obra particular en la localidad de Ensenada, en la calle Ferella entre San Martín y Alem, acompañado de su patrón.

Este último ratificó su presencia mediante declaración testimonial y aportó imágenes que, según la defensa, corresponden al día investigado y demuestran que L. A. S. permaneció en ese domicilio durante toda la jornada laboral.

El fiscal Petit Bosnic, ante la nueva evidencia, decidió no solicitar la prisión preventiva, lo que llevó al juez Silva Pelossi a disponer la libertad del hombre.

El episodio dejó varios heridos, un reguero de sangre y destrozos importantes en el edificio

La resolución judicial a la que accedió el medio local El Día de La Plata detalla: “Una vez efectivizada la detención, al momento de prestar declaración a tenor del artículo 317 del C.P.P., refirió no reconocerse en las imágenes que le fueran exhibidas, las cuales fueran extraídas de las cámaras de seguridad del Hospital de Gonnet en relación al hecho investigado. En este sentido, declaró no mantener ningún vínculo con el gremio de la UOCRA, haciendo especial mención a la facción Blanca y Azul, ni conocer a ninguno de los imputados. Asimismo, refirió que el día y en el horario en que se sucedieron los hechos, se encontraba trabajando en una obra en calle Ferella entre San Martín y Alem en la localidad de Ensenada, en compañía de su patrón, quien pudo dar cuenta de su presencia en dicho lugar al momento de prestar declaración testimonial, aportando imágenes que, según el afirma, conforme lo informado por la Defensa, corresponden al día del hecho investigado en cuanto a que Sosa se mantuvo durante toda la jornada laboral en el domicilio citado”.

El episodio dejó varios heridos, un reguero de sangre y destrozos importantes en el edificio

El expediente, bajo la órbita del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, había sufrido otro revés cuando la Sala IV de la Cámara Penal solicitó modificar la calificación de uno de los hechos investigados por una figura menos gravosa y desplazó de la autoría intelectual a Iván Tobar, autoproclamado jefe de la Agrupación Azul y Blanca.