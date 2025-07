Cayó otro de los sospechosos por la pelea entre barras en el hospital de Gonnet y solo queda un hombre prófugo

La investigación por el violento enfrentamiento entre barras en el Hospital San Roque de Gonnet sumó en las últimas horas un nuevo avance: efectivos de la Policía Bonaerense arrestaron en Ensenada a Lisandro Sosa, de 41 años, uno de los presuntos participantes de la emboscada registrada el pasado 25 de marzo.

Sosa fue detenido este martes mientras se encontraba en un cajero del Banco Provincia en Ensenada, adonde había concurrido para cobrar la asignación de su hijo. El operativo, a cargo de la DDI La Plata, se realizó de forma discreta sobre la calle Quintana al 800 y no presentó resistencia. Tras ser identificado por el análisis de cámaras de seguridad, cruces de llamadas y testimonios, fue trasladado a una dependencia policial, a la espera de declarar ante el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial La Plata.

En la causa, Sosa aparece señalado no solo como parte del grupo que ejecutó el ataque, sino también como presunto responsable de tareas de inteligencia previas. Uno de los testigos lo identificó como “uno de los que bajó primero de la camioneta y empezó a tirar palazos”, en alusión al comienzo de la agresión.

La familia del detenido, sin embargo, asegura que no tiene relación con las facciones enfrentadas dentro de la UOCRA ni con los hechos investigados, según el portal 0221. También denunció que no se le permitió comunicarse con sus allegados ni prestar declaración, y exigió que no se emitan juicios apresurados sin conocer en profundidad su situación.

El enfrentamiento ocurrió frente al hospital San Roque donde al menos ocho atacantes emboscaron a un grupo rival

El episodio que derivó en su captura ocurrió el 25 de marzo frente al hospital ubicado en Camino General Belgrano y 508. A plena luz del día y en un contexto de atención médica, al menos ocho hombres vestidos con ropa de obra y armados con palos y hierros atacaron a otro grupo, vinculado al sector disidente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en La Plata.

El hecho, que sembró pánico entre pacientes y personal de salud, está enmarcado en la disputa interna por el control del gremio, que enfrenta a la facción liderada por Iván “El General” Tobar y al sector que responde a la familia del excacique sindical Juan Pablo “Pata” Medina.

A los tiros en el hospital San Roque de Gonnet

Días después del ataque, la sede de la UOCRA en Tolosa fue allanada. Varios involucrados ya fueron identificados y detenidos, entre ellos el propio Tobar, quien fue beneficiado con la excarcelación por parte de la Cámara de Apelaciones de La Plata. La Justicia consideró que no existían pruebas suficientes para mantener la imputación por tentativa de homicidio en su contra y redujo la calificación legal del caso a lesiones graves.

A pesar de esa resolución, Tobar permanece detenido por una causa federal paralela, donde se lo investiga por amenazas agravadas a un juez. En ese expediente, se lo acusa de haber participado en la grabación de un video intimidatorio en el que él y otros integrantes de su agrupación se habrían hecho pasar por allegados a Medina.

Quién es el único prófugo

Tata Ybarra es el único prófugo de la causa y está vinculado a la barra oficialista de Estudiantes (Aglaplata)

Con la detención de Sosa, solo un sospechoso sigue prófugo. Se trata de Natalio Abraham “Tata” Ybarra, reconocido integrante de Los Leales, la facción oficialista de la barra brava de Estudiantes de La Plata, y con vínculos directos con Tobar, exjefe de la hinchada del mismo club.

Según los investigadores, Ybarra habría tenido un rol activo en la emboscada frente al hospital y estaría protegido por una red de complicidades tanto del ámbito sindical como del mundo del fútbol. La Justicia ya emitió una orden de captura y no descarta que se encuentre oculto en el conurbano bonaerense.

“Tata” Ybarra ya era conocido en el ambiente por otro episodio que lo volvió viral. A fines de 2023, circuló un video donde se lo veía jactarse de haber golpeado a Cristian “El Volador” Camilleri, jefe de la barra de Gimnasia y Esgrima La Plata. En la grabación, Ybarra se refería al hecho con tono festivo y aludía a un “souvenir” que le habría quitado tras la pelea.

Mientras tanto, la fiscalía continúa avanzando con la causa. El objetivo principal es reconstruir cómo se organizó el ataque, identificar a todos los responsables y establecer posibles conexiones con la interna gremial que ya ha derivado en múltiples episodios de violencia. Con más de una decena de implicados y un expediente que avanza hacia juicio oral, la causa por la pelea en el hospital San Roque de Gonnet sigue sumando capítulos.