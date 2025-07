Las versiones cruzadas de la familia del casero de la reina Máxima desaparecido hace un mes

La desaparición de Carlos Ancapichun, cuidador de la casa de la reina Máxima, genera versiones encontradas en su familia

Carlos Ancapichun, el cuidador de la casa en Neuquén de la reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, está desaparecido hace un mes. El hombre de 76 años, que vive en Villa La Angostura, es buscado en Entrelagos, una localidad en la Comuna Puyehue en Chile. Sin embargo, a medida que pasan los días sin noticias de su paradero, crecen las contradicciones en el núcleo familiar del hombre sobre lo sucedido.

De acuerdo a lo que reconstruyó Infobae, el 13 de junio el hombre viajó a visitar a sus familiares en el país vecino y luego fue hacia un campo que poseía, donde tenía la intención de construir.

El 15, dos días después, agentes de la fuerza de seguridad chilena encontraron su camioneta en la zona. Estaba vacía. Tras contactarse con su familia, el 16 de junio finalmente se realizó la denuncia por “presunta desgracia”.

Uno de sus nietos que vive en Chile, Mirko Ojeda Hidalgo, habló sobre el día de la desaparición de su abuelo en diálogo con Diario Río Negro y contó: “Vive camino al centro de esquí Antillanca, una zona de bosque frondoso, virgen. Estuvo dos horas con ellos y a las 16.30 dijo que visitaría un sector cercano donde pretendía construir para venir de forma esporádica al campo desde La Angostura”.

Su hermano y el otro nieto del casero de Máxima, Miguel Ojeda, también dio detalles sobre el hombre en una entrevista con el medio chileno Chilevisión: “Mi abuelo tenía con sus familiares acá un campo, bien grande, como de 170 hectáreas, aproximadamente. Él quería un lugar para construir para cuando viniera de Argentina quedarse acá, como se crió acá era su lugar preferido de la zona, le gustaba mucho ese lugar. Era herencia por parte de su mamá”.

Los nietos del desaparecido sostienen que su abuelo planeaba construir en el terreno heredado y que fue visto por última vez camino al campo (Captura de pantalla Chilevisión)

Luego, cuando fue consultado para saber si el hombre se había dirigido a ver el terreno, aseveró: “Sí, a su hermano, la última persona que vio, le comentó que iba a ver la parte donde quería construir. Mucho a esa hora de la tarde no iba a hacer, cuatro o cinco de la tarde”.

Sin embargo, su pareja Marisol, que vive en Argentina, no contó la misma versión. También en diálogo con un medio chileno, señaló: “Desde el día uno está girando una noticia que no es correcta. Mi esposo nunca fue a hacer ninguna casa al campo. Mi esposo salió de Villa La Angostura con destino Entrelagos para quedarse en una cabaña que siempre acostumbramos a alojarnos”, comenzó sobre su versión.

Luego agregó el motivo del viaje: “Para el día lunes sacar un certificado de supervivencia que él requiere por una atención que él tiene, tiene que justificar todos los años que está vivo. Pero él siempre lleva herramientas en su camioneta, una motosierra y una hacha. Que quede claro que sí, visitaba a su medio hermano, me dijo que iba a tomar mate con ellos y luego iba a ir al lugar donde se iba a hospedar”.

“La incógnita que yo tengo como esposa es la siguiente: cuando llego al domicilio de su medio hermano había tres personas que de su boca lo testificaron. El medio hermano, un sobrino y un cuñado”, sumó la mujer.

La esposa del casero de Máxima sospecha que la desaparición de Carlos pudo haber sido causada a propósito por un tercero. “Tendría que haber un testigo de que viera a mi esposo entrar al campo, pero no hay ninguno. Si lo hubiera, sabría donde está. Tampoco hay ningún testigo que diga que vio a mi esposo salir de esa casa, se podría haber perdido en ese lugar”, especificó.

“Yo conozco a mi esposo, sabemos lo que iba a hacer porque éramos de charlarlo todo. Él iba a ir ahí, saludar a su hermano porque tiene un problema de salud. Fue y encontró a dos personas más, el dueño de la casa, el sobrino y el cuñado. De ahí no se sabe más”, detalló Marisol.

En este sentido, pidió a las autoridades que avancen en la investigación para descubrir en qué contexto su esposo desapareció hace ya un mes y quién o quiénes fueron los responsables. “Esta herencia de campo es de muchos años. Si en todo este periodo de tiempo no hizo ninguna cabaña, por qué iba a ir justo un día lluvioso, al día siguiente temporal de viento. Mi marido era una persona que tenía la cabeza muy bien puesta, por eso trabajaba con gente tan importante. Acá hay una tercera o cuarta persona, y no quieren decir dónde lo tienen. Yo no estoy acusando a nadie, pero que la ley se encargue”, explicó.

La esposa de Ancapichun niega que su marido haya ido a construir una cabaña y sostiene que el viaje era para tramitar un certificado de supervivencia (Captura de pantalla Meganoticias)

Una de las particularidades que llamó la atención a los nietos de hombre fue el estado en el que se encontró la camioneta de Ancapichun: intacta, con sus pertenencias y sin su ropa. Ambos aseguraron que él, para entrar al bosque, siempre se cambia de atuendo.

“Él no se cambió nada de ropa con la que viajó desde Argentina, los zapatos, nada. Se metió al bosque con lo que vino para acá. Estaba toda su ropa para meterse al bosque, eso es lo más extraño. Él se crió acá, conoce mejor que todos cómo es la zona y el clima”, argumentó Miguel.

Mientras que Mirko, aseguró: “Lo extraño es que la camioneta estaba cerrada. Estaban sus cosas, sus herramientas. Ni siquiera se cambió de ropa, como solía hacer, para entrar al bosque. Además, solía dejar escondida la llave de la camioneta en algún neumático por si se le extraviaba en el bosque. Tampoco estaba”.

Otro detalle importante, en el que los tres coincidieron, es que el hombre no usaba celular, por lo que no pueden rastrearlo ni pudo haberse comunicado con alguien durante sus movimientos en el viaje a Chile.

A pesar de las diversas versiones que tienen los familiares, la esposa de Ancapichun aseguró: “Estoy en contacto todo el día, los tres estamos unidos. Somos la familia de Carlos”.