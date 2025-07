Denunció que le robaron su auto de colección y lo pusieron a la venta mientras estaba de viaje

Denunció que le robaron su auto de colección y lo pusieron a la venta en redes sociales

Estaba disfrutando unas vacaciones en Costa Rica cuando un mensaje en redes sociales le cambió el día. Mauro, fanático de los autos deportivos japoneses y dueño de un Mazda RX7 amarillo, recibió una alerta insólita. Un amigo suyo le preguntó si había puesto en venta su auto. La consulta le resultó extraña: sabía que eso era imposible. El vehículo no solo no estaba en venta, sino que había quedado guardado en una cochera antes de que él saliera del país y se encontraba en proceso de restauración.

“Me habló por Instagram un amigo preguntándome si había puesto a la venta el auto porque le pareció raro”, contó la víctima en diálogo con TN. Su amigo le mandó el enlace de la publicación. Mauro lo abrió y, para su sorpresa, las fotos eran actuales, y efectivamente se trataba de su vehículo: “Era mi auto que estaba en venta y ahí empezó la odisea”.

Desde el exterior intentó hacer la denuncia, pero no fue sencillo el trámite.

El dueño denunció que el auto fue sustraído mientras se encontraba de viaje en el exterior

La publicación del vehículo incluía imágenes y videos tomados después del robo. Mauro lo notó enseguida. Junto a un grupo de conocidos con los que comparte una comunidad de coleccionistas del Mazda RX7, inició una investigación propia. Uno de ellos se hizo pasar por comprador. El supuesto vendedor le envió fotos y clips del auto en movimiento.

“Son fotos actuales, porque forzaron la puerta desde la manija. El auto había salido del taller de chapa y pintura hace un año y estuvo en la cochera desde ese entonces, no tenía las marcas que tiene en los videos”, aseguró.

Gracias a un GPS interno comprado en Estados Unidos que había instalado en el vehículo, Mauro logró rastrear su ubicación. “Hoy un amigo llamó a la Policía y dio la ubicación exacta”, dijo. El localizador marcó primero una dirección en Artigas y avenida Avellaneda, en el barrio de Flores, y luego en Billinghurst, en el partido bonaerense de San Martín.

La situación no deja de tener detalles llamativos. Según explicó, ese modelo de Mazda RX7 amarillo es único en el país. “No hay otro como ese en Argentina”, afirmó. El color original no corresponde a la versión de fábrica, sino que se relaciona con la cultura japonesa del tuneo, conocida como JDM.

“Yo colecciono estos autos desde que tengo 15 años y soy un fanático. Para mí es una forma de vida, es algo que está en mi cultura desde que soy muy chico”, se sinceró.

El aviso publicado en redes sociales ofrecía el auto por 6.200 dólares. El vendedor afirmaba que tenía “los papeles extraviados”. Sin embargo, Mauro explicó que en la guantera había una copia de los documentos bajo llave, y que también fue forzada.

El auto fue ofrecido por 6200 dólares con la leyenda papeles extraviados en la publicación

“Yo tenía los papeles ahí porque el auto está en proceso de restauración, es algo nuevo. Lo transferí hace un año y medio, en ese momento me dieron todo en formato digital y, por si me pasaba algo, quería tener una copia de los originales conmigo”, recordó.

Mauro pudo realizar la denuncia recién este sábado. “La Justicia no tuvo tiempo de actuar todavía”, detalló. Tampoco recibió confirmación de que el auto haya sido recuperado: “Sé que la Policía fue hasta el lugar, pero hasta el momento no tengo ninguna solución y no supe más que eso”.

Un dato más cerró el rompecabezas. El número de teléfono que figuraba en la publicación coincidía con el de un taller mecánico, y su ubicación se correspondía con la del GPS. Esa información fue la que permitió alertar a las autoridades. “Está en una zona bastante peligrosa”, señaló Mauro.

Mientras espera novedades desde el exterior, continúa en contacto con su círculo cercano, que lo mantiene al tanto del caso. Para él, no se trata de un auto más: “Es altamente coleccionable y es tan buscado que quizás juegan con la buena fe de algún comprador que lo quiere porque no hay otro en el país”.